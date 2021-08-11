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В Белоруссии предложили изъять из Конституции тезис о нейтралитете
В Белоруссии предложили изъять из Конституции тезис о нейтралитете - РИА Новости, 11.08.2021
В Белоруссии предложили изъять из Конституции тезис о нейтралитете
Председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич заявил, что возглавляемая им конституционная комиссия предложила изъять из основного закона страны РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:20
2021-08-11T15:33
белоруссия
в мире
минск
одкб
александр лукашенко
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич заявил, что возглавляемая им конституционная комиссия предложила изъять из основного закона страны пункт, касающийся нейтралитета."Данное положение в действующей Конституции имеется. Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, то надо привести положение Конституции в соответствие с объективной реальностью", — сказал Миклашевич журналистам в среду в Минске.По его словам, необходимо включить пункт, где утверждалось бы, что со стороны Белоруссии не будет никаких угроз другим государствам. "А для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Республика Беларусь будет использовать коллективную оборону", — отметил он.Миклашевич добавил, что конституционная комиссия вынесет на рассмотрение президента вопросы об отражении в обновленной Конституции статуса Всебелорусского народного собрания."Это новый институт в системе государственной власти, и он должен обладать определенными конституционно-властными полномочиями и при этом не нарушать действующую систему государственной власти нашей страны и взаимодействие (госорганов. — Прим. ред.). Поэтому этот вопрос мы сегодня еще раз дополнительно проработаем и будем обсуждать уже с участием главы государства", — сказал он.По его словам, также на уровень главы государства будет вынесен вопрос о смертной казни.
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/lukashenko-1743656074.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210811/belorussiya-1745313814.html
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белоруссия, в мире, минск, одкб, александр лукашенко
12:20 11.08.2021 (обновлено: 15:33 11.08.2021)
 
В Белоруссии предложили изъять из Конституции тезис о нейтралитете

Конституционная комиссия предложила изъять из Конституции Белоруссии тезис о нейтралитете

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкции протеста в Минске
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич заявил, что возглавляемая им конституционная комиссия предложила изъять из основного закона страны пункт, касающийся нейтралитета.
"Данное положение в действующей Конституции имеется. Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, то надо привести положение Конституции в соответствие с объективной реальностью", — сказал Миклашевич журналистам в среду в Минске.
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По его словам, необходимо включить пункт, где утверждалось бы, что со стороны Белоруссии не будет никаких угроз другим государствам.
"А для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Республика Беларусь будет использовать коллективную оборону", — отметил он.
Миклашевич добавил, что конституционная комиссия вынесет на рассмотрение президента вопросы об отражении в обновленной Конституции статуса Всебелорусского народного собрания.
"Это новый институт в системе государственной власти, и он должен обладать определенными конституционно-властными полномочиями и при этом не нарушать действующую систему государственной власти нашей страны и взаимодействие (госорганов. — Прим. ред.). Поэтому этот вопрос мы сегодня еще раз дополнительно проработаем и будем обсуждать уже с участием главы государства", — сказал он.
По его словам, также на уровень главы государства будет вынесен вопрос о смертной казни.
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