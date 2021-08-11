https://ria.ru/20210811/kidman-1745240493.html

Николь Кидман раскрыла, как муж относится к постельным сценам с ее участием

Николь Кидман раскрыла, как муж относится к постельным сценам с ее участием - РИА Новости, 11.08.2021

Николь Кидман раскрыла, как муж относится к постельным сценам с ее участием

Николь Кидман раскрыла, как ее супруг Кит Урбан относится к постельным сценам с ее участием. Об этом она рассказала E! News. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T03:43

2021-08-11T03:43

2021-08-11T03:43

культура

николь кидман

звезды

знаменитости

новости культуры

кино и сериалы

стиль жизни

том круз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150897/22/1508972210_0:0:3348:1883_1920x0_80_0_0_d7f1a163de30276d0ce92cd5c1c2e437.jpg

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Николь Кидман раскрыла, как ее супруг Кит Урбан относится к постельным сценам с ее участием. Об этом она рассказала E! News."Мой муж — артист, так что он все это понимает и не вмешивается. Он смотрит шоу в самом конце, когда оно уже смонтировано, и у него свежий взгляд. Он не читает сценарии и на самом деле не знает, что происходит на съемочной площадке. У него есть собственная карьера, и он ею полностью поглощен", — заявила Кидман. Урбан и Кидман поженились 25 июня 2006 года. 7 июля 2008 у них родилась дочь Сандэй Роуз. 28 декабря 2010 у супругов появился второй общий ребенок — девочка, которую назвали Фэйт Маргарет.Это второй брак Кидман. Ее первый супруг — Том Круз. Они расписались в 1990-ом и развелись в 2001 году.

https://ria.ru/20210810/nicolekidman-1745096499.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николь кидман, звезды, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы, стиль жизни, том круз