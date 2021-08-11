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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210811/kidman-1745240493.html
Николь Кидман раскрыла, как муж относится к постельным сценам с ее участием
Николь Кидман раскрыла, как муж относится к постельным сценам с ее участием - РИА Новости, 11.08.2021
Николь Кидман раскрыла, как муж относится к постельным сценам с ее участием
Николь Кидман раскрыла, как ее супруг Кит Урбан относится к постельным сценам с ее участием. Об этом она рассказала E! News. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T03:43
2021-08-11T03:43
культура
николь кидман
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знаменитости
новости культуры
кино и сериалы
стиль жизни
том круз
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Николь Кидман раскрыла, как ее супруг Кит Урбан относится к постельным сценам с ее участием. Об этом она рассказала E! News."Мой муж — артист, так что он все это понимает и не вмешивается. Он смотрит шоу в самом конце, когда оно уже смонтировано, и у него свежий взгляд. Он не читает сценарии и на самом деле не знает, что происходит на съемочной площадке. У него есть собственная карьера, и он ею полностью поглощен", — заявила Кидман. Урбан и Кидман поженились 25 июня 2006 года. 7 июля 2008 у них родилась дочь Сандэй Роуз. 28 декабря 2010 у супругов появился второй общий ребенок — девочка, которую назвали Фэйт Маргарет.Это второй брак Кидман. Ее первый супруг — Том Круз. Они расписались в 1990-ом и развелись в 2001 году.
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николь кидман, звезды, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы, стиль жизни, том круз
03:43 11.08.2021
 

Николь Кидман раскрыла, как муж относится к постельным сценам с ее участием

© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniКит Урбан и Николь Кидман на церемонии вручения премий "Glamour's Women of the Year"
Кит Урбан и Николь Кидман на церемонии вручения премий Glamour's Women of the Year - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Николь Кидман раскрыла, как ее супруг Кит Урбан относится к постельным сценам с ее участием. Об этом она рассказала E! News.
"Мой муж — артист, так что он все это понимает и не вмешивается. Он смотрит шоу в самом конце, когда оно уже смонтировано, и у него свежий взгляд. Он не читает сценарии и на самом деле не знает, что происходит на съемочной площадке. У него есть собственная карьера, и он ею полностью поглощен", — заявила Кидман.
Урбан и Кидман поженились 25 июня 2006 года. 7 июля 2008 у них родилась дочь Сандэй Роуз. 28 декабря 2010 у супругов появился второй общий ребенок — девочка, которую назвали Фэйт Маргарет.
Это второй брак Кидман. Ее первый супруг — Том Круз. Они расписались в 1990-ом и развелись в 2001 году.
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