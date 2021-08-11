Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210811/karaoke-1745331924.html
В Китае некоторые песни запретят петь в караоке для "укрепления социализма"
В Китае некоторые песни запретят петь в караоке для "укрепления социализма" - РИА Новости, 11.08.2021
В Китае некоторые песни запретят петь в караоке для "укрепления социализма"
Китайские власти с целью укрепления идеологической безопасности составят список песен с "недопустимым содержанием", которые будет запрещено исполнять в... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:48
2021-08-11T14:06
в мире
китай
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574127688_0:159:3032:1865_1920x0_80_0_0_19bb0ee5cfdad9b83729437168afc191.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Китайские власти с целью укрепления идеологической безопасности составят список песен с "недопустимым содержанием", которые будет запрещено исполнять в караоке-клубах на территории страны, следует из текста постановления министерства культуры и туризма КНР.Согласно постановлению, меры вводятся "в целях пропаганды основных социалистических ценностей и укрепления национальной культурной и идеологической безопасности".В частности, будут запрещены к исполнению песни, угрожающие национальному единству, суверенитету и территориальной целостности Китая, нарушающие основные принципы конституции страны, разжигающие межнациональную рознь и подрывающие этническое единство, нарушающие основы религиозной политики Китая и поощряющие культы и суеверия, пропагандирующие азартные игры, насилие, наркотики, а также непристойное поведение, содержащие оскорбления и клевету в адрес других лиц.Министерство культуры и туризма КНР создаст национальную группу экспертов, ответственную за обзор музыкального содержания караоке и создание национальной системы репертуара караоке-музыки. Постановление вступит в силу 1 октября.Караоке-клубы являются одним из самых популярных развлечений в Китае, их регулярно посещают представители всех возрастов и социальных групп по всей стране. По данным китайских СМИ, в стране насчитывается более 50 тысяч заведений с караоке.
https://ria.ru/20210621/kolorit-1737833817.html
https://ria.ru/20210810/slony-1745206529.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574127688_167:0:2866:2024_1920x0_80_0_0_fd9bf17205d660e60307c9a19636d580.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, китай, культура, новости культуры
13:48 11.08.2021 (обновлено: 14:06 11.08.2021)
 
В Китае некоторые песни запретят петь в караоке для "укрепления социализма"

Власти Китая запретят исполнять некоторые песни в караоке "ради укрепления ценностей социализма"

© AFP 2021 / Mike ClarkeПосетители караоке в Гонконге
Посетители караоке в Гонконге - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© AFP 2021 / Mike Clarke
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Китайские власти с целью укрепления идеологической безопасности составят список песен с "недопустимым содержанием", которые будет запрещено исполнять в караоке-клубах на территории страны, следует из текста постановления министерства культуры и туризма КНР.
Согласно постановлению, меры вводятся "в целях пропаганды основных социалистических ценностей и укрепления национальной культурной и идеологической безопасности".
Вид на город Кызыл в Республике Тыва - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 03:02
В Китае назвали пять самых колоритных российских городов
В частности, будут запрещены к исполнению песни, угрожающие национальному единству, суверенитету и территориальной целостности Китая, нарушающие основные принципы конституции страны, разжигающие межнациональную рознь и подрывающие этническое единство, нарушающие основы религиозной политики Китая и поощряющие культы и суеверия, пропагандирующие азартные игры, насилие, наркотики, а также непристойное поведение, содержащие оскорбления и клевету в адрес других лиц.
Министерство культуры и туризма КНР создаст национальную группу экспертов, ответственную за обзор музыкального содержания караоке и создание национальной системы репертуара караоке-музыки. Постановление вступит в силу 1 октября.
Караоке-клубы являются одним из самых популярных развлечений в Китае, их регулярно посещают представители всех возрастов и социальных групп по всей стране. По данным китайских СМИ, в стране насчитывается более 50 тысяч заведений с караоке.
Миграция стада слонов в китайской провинции Юньнань - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 16:15
В Китае более 150 тысяч человек эвакуировали из-за кочующих слонов
 
В миреКитайКультураНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
03:07Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России
Лента новостейМолния