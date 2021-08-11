https://ria.ru/20210811/karaoke-1745331924.html
В Китае некоторые песни запретят петь в караоке для "укрепления социализма"
В Китае некоторые песни запретят петь в караоке для "укрепления социализма" - РИА Новости, 11.08.2021
В Китае некоторые песни запретят петь в караоке для "укрепления социализма"
Китайские власти с целью укрепления идеологической безопасности составят список песен с "недопустимым содержанием", которые будет запрещено исполнять в... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:48
2021-08-11T13:48
2021-08-11T14:06
в мире
китай
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574127688_0:159:3032:1865_1920x0_80_0_0_19bb0ee5cfdad9b83729437168afc191.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Китайские власти с целью укрепления идеологической безопасности составят список песен с "недопустимым содержанием", которые будет запрещено исполнять в караоке-клубах на территории страны, следует из текста постановления министерства культуры и туризма КНР.Согласно постановлению, меры вводятся "в целях пропаганды основных социалистических ценностей и укрепления национальной культурной и идеологической безопасности".В частности, будут запрещены к исполнению песни, угрожающие национальному единству, суверенитету и территориальной целостности Китая, нарушающие основные принципы конституции страны, разжигающие межнациональную рознь и подрывающие этническое единство, нарушающие основы религиозной политики Китая и поощряющие культы и суеверия, пропагандирующие азартные игры, насилие, наркотики, а также непристойное поведение, содержащие оскорбления и клевету в адрес других лиц.Министерство культуры и туризма КНР создаст национальную группу экспертов, ответственную за обзор музыкального содержания караоке и создание национальной системы репертуара караоке-музыки. Постановление вступит в силу 1 октября.Караоке-клубы являются одним из самых популярных развлечений в Китае, их регулярно посещают представители всех возрастов и социальных групп по всей стране. По данным китайских СМИ, в стране насчитывается более 50 тысяч заведений с караоке.
https://ria.ru/20210621/kolorit-1737833817.html
https://ria.ru/20210810/slony-1745206529.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574127688_167:0:2866:2024_1920x0_80_0_0_fd9bf17205d660e60307c9a19636d580.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, культура, новости культуры
13:48 11.08.2021 (обновлено: 14:06 11.08.2021)
В Китае некоторые песни запретят петь в караоке для "укрепления социализма"
Власти Китая запретят исполнять некоторые песни в караоке "ради укрепления ценностей социализма"
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Китайские власти с целью укрепления идеологической безопасности составят список песен с "недопустимым содержанием", которые будет запрещено исполнять в караоке-клубах на территории страны, следует из текста постановления министерства культуры и туризма КНР.
Согласно постановлению, меры вводятся "в целях пропаганды основных социалистических ценностей и укрепления национальной культурной и идеологической безопасности".
В частности, будут запрещены к исполнению песни, угрожающие национальному единству, суверенитету и территориальной целостности Китая
, нарушающие основные принципы конституции страны, разжигающие межнациональную рознь и подрывающие этническое единство, нарушающие основы религиозной политики Китая и поощряющие культы и суеверия, пропагандирующие азартные игры, насилие, наркотики, а также непристойное поведение, содержащие оскорбления и клевету в адрес других лиц.
Министерство культуры и туризма КНР создаст национальную группу экспертов, ответственную за обзор музыкального содержания караоке и создание национальной системы репертуара караоке-музыки. Постановление вступит в силу 1 октября.
Караоке-клубы являются одним из самых популярных развлечений в Китае, их регулярно посещают представители всех возрастов и социальных групп по всей стране. По данным китайских СМИ, в стране насчитывается более 50 тысяч заведений с караоке.