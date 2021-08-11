https://ria.ru/20210811/karaoke-1745331924.html

В Китае некоторые песни запретят петь в караоке для "укрепления социализма"

В Китае некоторые песни запретят петь в караоке для "укрепления социализма" - РИА Новости, 11.08.2021

В Китае некоторые песни запретят петь в караоке для "укрепления социализма"

Китайские власти с целью укрепления идеологической безопасности составят список песен с "недопустимым содержанием", которые будет запрещено исполнять в... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T13:48

2021-08-11T13:48

2021-08-11T14:06

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Китайские власти с целью укрепления идеологической безопасности составят список песен с "недопустимым содержанием", которые будет запрещено исполнять в караоке-клубах на территории страны, следует из текста постановления министерства культуры и туризма КНР.Согласно постановлению, меры вводятся "в целях пропаганды основных социалистических ценностей и укрепления национальной культурной и идеологической безопасности".В частности, будут запрещены к исполнению песни, угрожающие национальному единству, суверенитету и территориальной целостности Китая, нарушающие основные принципы конституции страны, разжигающие межнациональную рознь и подрывающие этническое единство, нарушающие основы религиозной политики Китая и поощряющие культы и суеверия, пропагандирующие азартные игры, насилие, наркотики, а также непристойное поведение, содержащие оскорбления и клевету в адрес других лиц.Министерство культуры и туризма КНР создаст национальную группу экспертов, ответственную за обзор музыкального содержания караоке и создание национальной системы репертуара караоке-музыки. Постановление вступит в силу 1 октября.Караоке-клубы являются одним из самых популярных развлечений в Китае, их регулярно посещают представители всех возрастов и социальных групп по всей стране. По данным китайских СМИ, в стране насчитывается более 50 тысяч заведений с караоке.

https://ria.ru/20210621/kolorit-1737833817.html

https://ria.ru/20210810/slony-1745206529.html

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