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Архив ФСБ позволит отстаивать позицию России, заявила историк
Архив ФСБ позволит отстаивать позицию России, заявила историк - РИА Новости, 11.08.2021
Архив ФСБ позволит отстаивать позицию России, заявила историк
Рассекреченные ФСБ документы в одночасье ситуацию не изменят, но позволят аргументированно отстаивать позицию России, сообщила РИА Новости ведущий научный... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T18:15
2021-08-11T18:15
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
российская академия наук
кунашир (остров)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 авг - РИА Новости. Рассекреченные ФСБ документы в одночасье ситуацию не изменят, но позволят аргументированно отстаивать позицию России, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук, доктор исторических наук Галина Ткачева.Япония в условиях действовавшего пакта о нейтралитете с Советским Союзом в 1943 году готовилась к войне с СССР и обучала своих военных террору и диверсиям на стратегически важных советских объектах - железных дорогах, линиях связи, аэродромах, свидетельствуют документы, впервые рассекреченные ФСБ России."Подписав 2 сентября 1945 года "Акт о безоговорочной капитуляции", Япония взяла обязательство, что "…правительство Японии и его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и предпринимать те действия, которых... потребует Верховный командующий Союзных держав или любой другой назначенный Союзными державами представитель". Однако сегодняшняя официальная Япония проявляет неуважение к решениям международного сообщества. Публикация документов ФСБ в одночасье не изменит ситуацию, но позволит аргументированно отстаивать позицию России", - заявила Ткачева.По словам историка, в мировом геополитическом пространстве "против России ведется идеологическая война с использованием всех средств и возможностей"."Искажаются события Второй мировой войны, роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии и милитаристской Японии, формируется общественное мнение о его агрессивности", - сказала собеседница агентства, напомнив о двух исторических процессах."Токийский трибунал 1946 года (текст стенограммы заседаний на русском языке составил 48 412 страниц, приговор - 1214 страниц) вскрыл преступные замыслы и бесчеловечные методы осуществления японской экспансии в Азии и по справедливости наказал организаторов этих преступлений против мира и человечности", - отметила Ткачева, добавив, что Хабаровский процесс 1949 года (материалы составили 26 томов) "выявил факты медицинских экспериментов на людях, сопоставимых по жестокости с действиями немецких врачей-нацистов во время Второй мировой войны".Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210622/voyna-1738087209.html
https://ria.ru/20210811/karateli-1745346806.html
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сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), российская академия наук, кунашир (остров), россия
18:15 11.08.2021
 
Архив ФСБ позволит отстаивать позицию России, заявила историк

Доктор исторических наук Ткачева: документы ФСБ позволят аргументированно отстаивать позицию России

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДело НКВД СССР
Дело НКВД СССР - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 авг - РИА Новости. Рассекреченные ФСБ документы в одночасье ситуацию не изменят, но позволят аргументированно отстаивать позицию России, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук, доктор исторических наук Галина Ткачева.
Япония в условиях действовавшего пакта о нейтралитете с Советским Союзом в 1943 году готовилась к войне с СССР и обучала своих военных террору и диверсиям на стратегически важных советских объектах - железных дорогах, линиях связи, аэродромах, свидетельствуют документы, впервые рассекреченные ФСБ России.
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"Подписав 2 сентября 1945 года "Акт о безоговорочной капитуляции", Япония взяла обязательство, что "…правительство Японии и его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и предпринимать те действия, которых... потребует Верховный командующий Союзных держав или любой другой назначенный Союзными державами представитель". Однако сегодняшняя официальная Япония проявляет неуважение к решениям международного сообщества. Публикация документов ФСБ в одночасье не изменит ситуацию, но позволит аргументированно отстаивать позицию России", - заявила Ткачева.
По словам историка, в мировом геополитическом пространстве "против России ведется идеологическая война с использованием всех средств и возможностей".
"Искажаются события Второй мировой войны, роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии и милитаристской Японии, формируется общественное мнение о его агрессивности", - сказала собеседница агентства, напомнив о двух исторических процессах.
"Токийский трибунал 1946 года (текст стенограммы заседаний на русском языке составил 48 412 страниц, приговор - 1214 страниц) вскрыл преступные замыслы и бесчеловечные методы осуществления японской экспансии в Азии и по справедливости наказал организаторов этих преступлений против мира и человечности", - отметила Ткачева, добавив, что Хабаровский процесс 1949 года (материалы составили 26 томов) "выявил факты медицинских экспериментов на людях, сопоставимых по жестокости с действиями немецких врачей-нацистов во время Второй мировой войны".
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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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СШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Российская академия наукКунашир (остров)Россия
 
 
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