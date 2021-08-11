Юристы Грудинина оспорят решение суда по акциям Совхоза имени Ленина
Юристы Павла Грудинина намерены дальше оспаривать решение суда по акциям Совхоза имени Ленина
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин заявил РИА Новости, что удивлен, что кто-то узнает раньше него информацию по его жалобе в Европейский суд по правам человека, а его адвокат Дмитрий Аграновский сообщил агентству, что юристы Грудинина продолжат оспаривать решение российского суда.
В среду на сайте ЕСПЧ появилась информация, что он признал неприемлемой жалобу Грудинина на решение Видновского городского суда от 2019 года, по которому 41,91% акций Совхоза имени Ленина выбыли из владения Грудинина.
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"ЕСПЧ не запрашивал дело в РФ, и поэтому рассмотреть его по существу спора еще не мог. Странно, что кто-то узнает о моей жалобе что-то раньше, чем я. Очень напоминает ситуацию с офшором (Bontro LTD). Видно, что те, кто стоят за рейдерами и врагами КПРФ, обладают огромной властью, если, конечно, это все не фейк", - сказал Грудинин.
"К сожалению, такое решение (ЕСПЧ) есть, - сказал в свою очередь Аграновский. - Не совсем понятно, откуда оно стало известно журналистам, добраться до этого заявления может либо заявитель сам, либо специалист, может быть, кто-то помог".
По его словам, "в новости пишут, что ЕСПЧ признал законными решения российских судов, а у этого суда таких полномочий нет".
"Жалоба признается приемлемой или неприемлемой. Сложные жалобы при этом дополнительно исследуются на предмет приемлемости. Здесь этого не произошло", - добавил он.
"Юридически мы так эту ситуацию не оставим… Естественно, внимание руководства европейского суда мы на эту ситуацию обязательно обратим. Будем добиваться восстановления этих дел и рассмотрения в независимом суде", - отметил юрист.
Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.