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Юристы Грудинина оспорят решение суда по акциям Совхоза имени Ленина
Юристы Грудинина оспорят решение суда по акциям Совхоза имени Ленина - РИА Новости, 11.08.2021
Юристы Грудинина оспорят решение суда по акциям Совхоза имени Ленина
Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин заявил РИА Новости, что удивлен, что кто-то узнает раньше него информацию по его жалобе в Европейский суд по правам РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T20:16
2021-08-11T20:16
белиз
дмитрий аграновский
генеральная прокуратура рф
госдума рф
выборы в государственную думу
европейский суд
павел грудинин
россия
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин заявил РИА Новости, что удивлен, что кто-то узнает раньше него информацию по его жалобе в Европейский суд по правам человека, а его адвокат Дмитрий Аграновский сообщил агентству, что юристы Грудинина продолжат оспаривать решение российского суда.В среду на сайте ЕСПЧ появилась информация, что он признал неприемлемой жалобу Грудинина на решение Видновского городского суда от 2019 года, по которому 41,91% акций Совхоза имени Ленина выбыли из владения Грудинина."ЕСПЧ не запрашивал дело в РФ, и поэтому рассмотреть его по существу спора еще не мог. Странно, что кто-то узнает о моей жалобе что-то раньше, чем я. Очень напоминает ситуацию с офшором (Bontro LTD). Видно, что те, кто стоят за рейдерами и врагами КПРФ, обладают огромной властью, если, конечно, это все не фейк", - сказал Грудинин.По его словам, "в новости пишут, что ЕСПЧ признал законными решения российских судов, а у этого суда таких полномочий нет"."Жалоба признается приемлемой или неприемлемой. Сложные жалобы при этом дополнительно исследуются на предмет приемлемости. Здесь этого не произошло", - добавил он."Юридически мы так эту ситуацию не оставим… Естественно, внимание руководства европейского суда мы на эту ситуацию обязательно обратим. Будем добиваться восстановления этих дел и рассмотрения в независимом суде", - отметил юрист.Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.
https://ria.ru/20210809/vybory-1745091631.html
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белиз, дмитрий аграновский, генеральная прокуратура рф, госдума рф, выборы в государственную думу, европейский суд, павел грудинин, россия
20:16 11.08.2021
 
Юристы Грудинина оспорят решение суда по акциям Совхоза имени Ленина

Юристы Павла Грудинина намерены дальше оспаривать решение суда по акциям Совхоза имени Ленина

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПавел Грудинин
Павел Грудинин - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин заявил РИА Новости, что удивлен, что кто-то узнает раньше него информацию по его жалобе в Европейский суд по правам человека, а его адвокат Дмитрий Аграновский сообщил агентству, что юристы Грудинина продолжат оспаривать решение российского суда.
В среду на сайте ЕСПЧ появилась информация, что он признал неприемлемой жалобу Грудинина на решение Видновского городского суда от 2019 года, по которому 41,91% акций Совхоза имени Ленина выбыли из владения Грудинина.
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"ЕСПЧ не запрашивал дело в РФ, и поэтому рассмотреть его по существу спора еще не мог. Странно, что кто-то узнает о моей жалобе что-то раньше, чем я. Очень напоминает ситуацию с офшором (Bontro LTD). Видно, что те, кто стоят за рейдерами и врагами КПРФ, обладают огромной властью, если, конечно, это все не фейк", - сказал Грудинин.
"К сожалению, такое решение (ЕСПЧ) есть, - сказал в свою очередь Аграновский. - Не совсем понятно, откуда оно стало известно журналистам, добраться до этого заявления может либо заявитель сам, либо специалист, может быть, кто-то помог".
По его словам, "в новости пишут, что ЕСПЧ признал законными решения российских судов, а у этого суда таких полномочий нет".
"Жалоба признается приемлемой или неприемлемой. Сложные жалобы при этом дополнительно исследуются на предмет приемлемости. Здесь этого не произошло", - добавил он.
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"Юридически мы так эту ситуацию не оставим… Естественно, внимание руководства европейского суда мы на эту ситуацию обязательно обратим. Будем добиваться восстановления этих дел и рассмотрения в независимом суде", - отметил юрист.
Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации ГП о владении иностранными финансовыми инструментами.
 
БелизДмитрий АграновскийГенеральная прокуратура РФГосдума РФВыборы в Государственную думуЕвропейский судПавел ГрудининРоссия
 
 
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