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Липецкая область
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В Липецкой области социально активные предприниматели получат гранты
В Липецкой области социально активные предприниматели получат гранты - РИА Новости, 11.08.2021
В Липецкой области социально активные предприниматели получат гранты
Власти Липецкой области начали приём документов на предоставление грантов в размере от 100 до 500 тысяч рублей социальным предпринимателям региона, сообщил... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:22
2021-08-11T12:22
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
корпорация мсп
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ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области начали приём документов на предоставление грантов в размере от 100 до 500 тысяч рублей социальным предпринимателям региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Чтобы претендовать на грант, предприниматель должен быть включен в реестр социальных предприятий и реализовывать ранее созданный проект в сфере соцпредпринимательства. Ему также необходимо пройти обучение в рамках обучающей или акселерационной программы по направлению социального предпринимательства, организованных центром "Мой бизнес" или Корпорацией МСП в течение одного года до получения гранта.Заявки на гранты принимаются до 9 сентября 2021 года.Артамонов отметил, что деньги выделяются в рамках регионального проекта "Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса", обеспечивающего достижение целей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и региональной госпрограммы "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области".
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липецкая область, игорь артамонов, корпорация мсп
12:22 11.08.2021
 

В Липецкой области социально активные предприниматели получат гранты

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области начали приём документов на предоставление грантов в размере от 100 до 500 тысяч рублей социальным предпринимателям региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Чтобы претендовать на грант, предприниматель должен быть включен в реестр социальных предприятий и реализовывать ранее созданный проект в сфере соцпредпринимательства. Ему также необходимо пройти обучение в рамках обучающей или акселерационной программы по направлению социального предпринимательства, организованных центром "Мой бизнес" или Корпорацией МСП в течение одного года до получения гранта.
Заявки на гранты принимаются до 9 сентября 2021 года.
Артамонов отметил, что деньги выделяются в рамках регионального проекта "Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса", обеспечивающего достижение целей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и региональной госпрограммы "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области".
"Областная власть ведёт постоянный диалог с бизнесом. Мы регулярно встречаемся с социально активными предпринимателями, обсуждаем планы, идеи и предложения. Регион готов поддержать те проекты, которые будут направлены на улучшение качества жизни населения", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновКорпорация МСП
 
 
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