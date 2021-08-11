https://ria.ru/20210811/granty-1745319416.html

В Липецкой области социально активные предприниматели получат гранты

В Липецкой области социально активные предприниматели получат гранты - РИА Новости, 11.08.2021

В Липецкой области социально активные предприниматели получат гранты

Власти Липецкой области начали приём документов на предоставление грантов в размере от 100 до 500 тысяч рублей социальным предпринимателям региона, сообщил... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T12:22

2021-08-11T12:22

2021-08-11T12:22

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

корпорация мсп

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ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области начали приём документов на предоставление грантов в размере от 100 до 500 тысяч рублей социальным предпринимателям региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Чтобы претендовать на грант, предприниматель должен быть включен в реестр социальных предприятий и реализовывать ранее созданный проект в сфере соцпредпринимательства. Ему также необходимо пройти обучение в рамках обучающей или акселерационной программы по направлению социального предпринимательства, организованных центром "Мой бизнес" или Корпорацией МСП в течение одного года до получения гранта.Заявки на гранты принимаются до 9 сентября 2021 года.Артамонов отметил, что деньги выделяются в рамках регионального проекта "Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса", обеспечивающего достижение целей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и региональной госпрограммы "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области".

https://ria.ru/20210805/tsentr-1744508813.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов, корпорация мсп