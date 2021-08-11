В Липецкой области социально активные предприниматели получат гранты
ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области начали приём документов на предоставление грантов в размере от 100 до 500 тысяч рублей социальным предпринимателям региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Чтобы претендовать на грант, предприниматель должен быть включен в реестр социальных предприятий и реализовывать ранее созданный проект в сфере соцпредпринимательства. Ему также необходимо пройти обучение в рамках обучающей или акселерационной программы по направлению социального предпринимательства, организованных центром "Мой бизнес" или Корпорацией МСП в течение одного года до получения гранта.
Заявки на гранты принимаются до 9 сентября 2021 года.
Артамонов отметил, что деньги выделяются в рамках регионального проекта "Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса", обеспечивающего достижение целей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и региональной госпрограммы "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области".
"Областная власть ведёт постоянный диалог с бизнесом. Мы регулярно встречаемся с социально активными предпринимателями, обсуждаем планы, идеи и предложения. Регион готов поддержать те проекты, которые будут направлены на улучшение качества жизни населения", – сказал Артамонов.