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Мишустин поручил проработать финансирование электроэнергетики на Курилах
Мишустин поручил проработать финансирование электроэнергетики на Курилах - РИА Новости, 11.08.2021
Мишустин поручил проработать финансирование электроэнергетики на Курилах
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 1 сентября проработать вопрос финансирования строительства электроэнергетической... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:08
2021-08-11T09:08
экономика
сахалинская область
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
валерий лимаренко
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 1 сентября проработать вопрос финансирования строительства электроэнергетической инфраструктуры на Курилах и доложить в правительство, сообщила пресс-служба кабмина.Поручение дано по итогам рабочей поездки премьера в Сахалинскую область в конце июля.Как отмечается в сообщении, газификация жилых домов и предприятий на Курилах подробно обсуждалась на встрече Мишустина с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко."Минэнерго, Минтрансу, Минвостокразвития, Минфину совместно с правительством Сахалинской области поручено проработать вопрос финансирования строительства необходимой инфраструктуры и модернизации объектов электроэнергетики... О результатах нужно доложить в правительство до 1 сентября", - говорится в сообщении.Это позволит перейти на более экологичные виды топлива, прежде всего на сжиженный природный газ, отмечает кабмин.
https://ria.ru/20210731/kurily-1743692346.html
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экономика, сахалинская область, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), валерий лимаренко, михаил мишустин
09:08 11.08.2021
 
Мишустин поручил проработать финансирование электроэнергетики на Курилах

Премьер Мишустин поручил проработать вопрос финансирования объектов электроэнергетики на Курилах

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 1 сентября проработать вопрос финансирования строительства электроэнергетической инфраструктуры на Курилах и доложить в правительство, сообщила пресс-служба кабмина.
Поручение дано по итогам рабочей поездки премьера в Сахалинскую область в конце июля.
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Как отмечается в сообщении, газификация жилых домов и предприятий на Курилах подробно обсуждалась на встрече Мишустина с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.
"Минэнерго, Минтрансу, Минвостокразвития, Минфину совместно с правительством Сахалинской области поручено проработать вопрос финансирования строительства необходимой инфраструктуры и модернизации объектов электроэнергетики... О результатах нужно доложить в правительство до 1 сентября", - говорится в сообщении.
Это позволит перейти на более экологичные виды топлива, прежде всего на сжиженный природный газ, отмечает кабмин.
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ЭкономикаСахалинская областьМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Валерий ЛимаренкоМихаил Мишустин
 
 
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