https://ria.ru/20210811/finansirovanie-1745288997.html
Мишустин поручил проработать финансирование электроэнергетики на Курилах
Мишустин поручил проработать финансирование электроэнергетики на Курилах - РИА Новости, 11.08.2021
Мишустин поручил проработать финансирование электроэнергетики на Курилах
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 1 сентября проработать вопрос финансирования строительства электроэнергетической... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:08
2021-08-11T09:08
2021-08-11T09:08
экономика
сахалинская область
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
валерий лимаренко
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 1 сентября проработать вопрос финансирования строительства электроэнергетической инфраструктуры на Курилах и доложить в правительство, сообщила пресс-служба кабмина.Поручение дано по итогам рабочей поездки премьера в Сахалинскую область в конце июля.Как отмечается в сообщении, газификация жилых домов и предприятий на Курилах подробно обсуждалась на встрече Мишустина с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко."Минэнерго, Минтрансу, Минвостокразвития, Минфину совместно с правительством Сахалинской области поручено проработать вопрос финансирования строительства необходимой инфраструктуры и модернизации объектов электроэнергетики... О результатах нужно доложить в правительство до 1 сентября", - говорится в сообщении.Это позволит перейти на более экологичные виды топлива, прежде всего на сжиженный природный газ, отмечает кабмин.
https://ria.ru/20210731/kurily-1743692346.html
https://ria.ru/20210729/yaponiya-1743459368.html
сахалинская область
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экономика, сахалинская область, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), валерий лимаренко, михаил мишустин
Мишустин поручил проработать финансирование электроэнергетики на Курилах
Премьер Мишустин поручил проработать вопрос финансирования объектов электроэнергетики на Курилах