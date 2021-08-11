https://ria.ru/20210811/finansirovanie-1745288997.html

Мишустин поручил проработать финансирование электроэнергетики на Курилах

Мишустин поручил проработать финансирование электроэнергетики на Курилах - РИА Новости, 11.08.2021

Мишустин поручил проработать финансирование электроэнергетики на Курилах

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 1 сентября проработать вопрос финансирования строительства электроэнергетической... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T09:08

2021-08-11T09:08

2021-08-11T09:08

экономика

сахалинская область

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

валерий лимаренко

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742857941_0:0:3428:1928_1920x0_80_0_0_a2c0d3003597f902d8457d68662f3095.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 1 сентября проработать вопрос финансирования строительства электроэнергетической инфраструктуры на Курилах и доложить в правительство, сообщила пресс-служба кабмина.Поручение дано по итогам рабочей поездки премьера в Сахалинскую область в конце июля.Как отмечается в сообщении, газификация жилых домов и предприятий на Курилах подробно обсуждалась на встрече Мишустина с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко."Минэнерго, Минтрансу, Минвостокразвития, Минфину совместно с правительством Сахалинской области поручено проработать вопрос финансирования строительства необходимой инфраструктуры и модернизации объектов электроэнергетики... О результатах нужно доложить в правительство до 1 сентября", - говорится в сообщении.Это позволит перейти на более экологичные виды топлива, прежде всего на сжиженный природный газ, отмечает кабмин.

https://ria.ru/20210731/kurily-1743692346.html

https://ria.ru/20210729/yaponiya-1743459368.html

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сахалинская область, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), валерий лимаренко, михаил мишустин