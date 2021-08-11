https://ria.ru/20210811/dtp-1745362133.html

В Подмосковье один человек погиб в ДТП

В Подмосковье один человек погиб в ДТП - РИА Новости, 11.08.2021

В Подмосковье один человек погиб в ДТП

Один человек погиб и трое госпитализированы после столкновения грузовика с легковым автомобилем на 35 километре Московского малого кольца в Подмосковье, сообщил РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:38

2021-08-11T16:38

2021-08-11T16:38

происшествия

дтп

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один человек погиб и трое госпитализированы после столкновения грузовика с легковым автомобилем на 35 километре Московского малого кольца в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."В 15.12 поступил сигнал о ДТП по адресу: городской округ Богородский, 35 километр трассы А-107, населенный пункт Ямкино. Лобовое столкновение грузового автомобиля Isuzu и легкового автомобиля ВАЗ 2112. Пострадало семь человек, из них один погиб, трое госпитализированы в центральную городскую больницу Ногинска", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что среди пострадавших нет детей. Дальнейшая информация уточняется.

https://ria.ru/20210810/avariya-1745251384.html

московская область (подмосковье)

россия

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2021

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происшествия, дтп, московская область (подмосковье), россия