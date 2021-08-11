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В Подмосковье один человек погиб в ДТП
В Подмосковье один человек погиб в ДТП - РИА Новости, 11.08.2021
В Подмосковье один человек погиб в ДТП
Один человек погиб и трое госпитализированы после столкновения грузовика с легковым автомобилем на 35 километре Московского малого кольца в Подмосковье, сообщил РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:38
2021-08-11T16:38
происшествия
дтп
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один человек погиб и трое госпитализированы после столкновения грузовика с легковым автомобилем на 35 километре Московского малого кольца в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."В 15.12 поступил сигнал о ДТП по адресу: городской округ Богородский, 35 километр трассы А-107, населенный пункт Ямкино. Лобовое столкновение грузового автомобиля Isuzu и легкового автомобиля ВАЗ 2112. Пострадало семь человек, из них один погиб, трое госпитализированы в центральную городскую больницу Ногинска", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что среди пострадавших нет детей. Дальнейшая информация уточняется.
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происшествия, дтп, московская область (подмосковье), россия
16:38 11.08.2021
 
В Подмосковье один человек погиб в ДТП

Один человек погиб и трое госпитализированы после столкновения грузовика с легковушкой в Подмосковье

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один человек погиб и трое госпитализированы после столкновения грузовика с легковым автомобилем на 35 километре Московского малого кольца в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"В 15.12 поступил сигнал о ДТП по адресу: городской округ Богородский, 35 километр трассы А-107, населенный пункт Ямкино. Лобовое столкновение грузового автомобиля Isuzu и легкового автомобиля ВАЗ 2112. Пострадало семь человек, из них один погиб, трое госпитализированы в центральную городскую больницу Ногинска", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что среди пострадавших нет детей. Дальнейшая информация уточняется.
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ПроисшествияДТПМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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