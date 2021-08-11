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В Северной Осетии экс-чиновников обвинили в растрате 180 миллионов рублей
В Северной Осетии экс-чиновников обвинили в растрате 180 миллионов рублей - РИА Новости, 11.08.2021
В Северной Осетии экс-чиновников обвинили в растрате 180 миллионов рублей
Бывший премьер Северной Осетии Сергей Такоев и экс-министр туризма республики Алан Диамбеков обвиняются в растрате 180 миллионов рублей при покупке недвижимости РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:46
2021-08-11T12:46
2021-08-11T12:50
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика северная осетия - алания
светлана петренко
сергей такоев
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бывший премьер Северной Осетии Сергей Такоев и экс-министр туризма республики Алан Диамбеков обвиняются в растрате 180 миллионов рублей при покупке недвижимости по завышенной стоимости, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Она пояснила, что обвинения предъявлены в рамках расследования уголовного дела о растрате чиновниками Северной Осетии бюджетных средств в сумме 180 миллионов рублей."Ранее задержанным бывшим председателю правительства республики Сергею Такоеву, министру туризма республики Алану Диамбекову и генеральному директору ОАО "ОЗАТЭ" Аиде Габараевой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата)", - сказала она.Следствие просит суд об аресте всех фигурантов, добавила Петренко.
https://ria.ru/20210810/vzyatka-1745248893.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания, светлана петренко, сергей такоев, россия
12:46 11.08.2021 (обновлено: 12:50 11.08.2021)
В Северной Осетии экс-чиновников обвинили в растрате 180 миллионов рублей
СК: в Северной Осетии экс-чиновников Такоева и Диамбекова обвинили в растрате 180 миллионов рублей