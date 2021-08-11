https://ria.ru/20210811/chinovniki-1745323396.html

В Северной Осетии экс-чиновников обвинили в растрате 180 миллионов рублей

В Северной Осетии экс-чиновников обвинили в растрате 180 миллионов рублей - РИА Новости, 11.08.2021

В Северной Осетии экс-чиновников обвинили в растрате 180 миллионов рублей

Бывший премьер Северной Осетии Сергей Такоев и экс-министр туризма республики Алан Диамбеков обвиняются в растрате 180 миллионов рублей при покупке недвижимости РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T12:46

2021-08-11T12:46

2021-08-11T12:50

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика северная осетия - алания

светлана петренко

сергей такоев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Бывший премьер Северной Осетии Сергей Такоев и экс-министр туризма республики Алан Диамбеков обвиняются в растрате 180 миллионов рублей при покупке недвижимости по завышенной стоимости, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Она пояснила, что обвинения предъявлены в рамках расследования уголовного дела о растрате чиновниками Северной Осетии бюджетных средств в сумме 180 миллионов рублей."Ранее задержанным бывшим председателю правительства республики Сергею Такоеву, министру туризма республики Алану Диамбекову и генеральному директору ОАО "ОЗАТЭ" Аиде Габараевой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата)", - сказала она.Следствие просит суд об аресте всех фигурантов, добавила Петренко.

https://ria.ru/20210810/vzyatka-1745248893.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания, светлана петренко, сергей такоев, россия