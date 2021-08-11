https://ria.ru/20210811/bzhezinskiy-1745256447.html

"Россия станет Европой". Что случилось в отношениях между США и Польшей

"Россия станет Европой". Что случилось в отношениях между США и Польшей - РИА Новости, 11.08.2021

"Россия станет Европой". Что случилось в отношениях между США и Польшей

Байден предложил назначить послом США в Польше Марка Бжезинского — сына известного американского политолога Збигнева Бжезинского. Это сочли бы символичным не... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T08:00

2021-08-11T08:00

2021-08-11T10:05

в мире

варшава

анджей дуда

восточная европа

россия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Ксения Мельникова. Байден предложил назначить послом США в Польше Марка Бжезинского — сына известного американского политолога Збигнева Бжезинского. Это сочли бы символичным не только в Москве, но и во всех столицах Восточной Европы. Однако Варшава не хочет принимать дипломата. Что происходит между Польшей и Соединенными Штатами, выясняло РИА Новости.Весь в папуКороткое сообщение американской администрации вызвало ажиотаж в Восточной Европе. "Президент Джозеф Байден объявил, что собирается назначить Марка Бжезинского чрезвычайным и полномочным послом в Республике Польша", — говорится на сайте Белого дома. Теперь кандидатуру должен утвердить сенат.При Трампе США в Польше представляла Джорджетт Мосбахер. В конце января она оставила пост.Марк — сын Збигнева Бжезинского, советника по национальной безопасности при президенте Джимми Картере в 1977-1981 годах. "Он свободно говорил на польском, его хорошо знали и уважали в Польше", — пишет Associated Press.Бжезинского считают соавтором американской победы в холодной войне. Он выступал за то, чтобы американцы активно поддерживали в Афганистане моджахедов, которые боролись с просоветским режимом. На излете 1970-х США сумели заманить Советский Союз на Средний Восток. Позже Збигнев агитировал за расширение НАТО и сдерживание России.Взгляды известного политолога разделяли далеко не все представители академического и дипломатического сообщества. "Украина должна доказать, что хочет стать частью европейского мира. Если у нее это получится, единственная перспектива для России — смириться с реальностью и самой стать частью Европы", — предрекал он. Бжезинский-старший, казалось, придает Украине большое значение. "Без нее Россия перестает быть империей, — считал он. — С ней же, подкупленной, а затем и подчиненной, автоматически превращается в империю".Сын "Збига" тоже избрал полем деятельности Восточную Европу и Евразию. Дипломатический опыт у Бжезинского-младшего есть: в администрации президента Клинтона он был директором по делам России и Евразии, потом — директором по Балканскому полуострову в Совете национальной безопасности Белого дома. В избирательном штабе Барака Обамы работал советником по вопросам внешней политики, а с 2011 по 2015 год — послом в Швеции. По образованию 56-летний Марк Бжезинский — юрист, учился в Дартмутском колледже и в Университете Вирджинии. Чуть позже изучал политологию в Оксфорде, знает польский и французский.С Варшавой у Бжезинского особые отношения. Он учился там по стипендиальной программе Фулбрайта, написал книгу "Борьба за конституционализм в Польше". Награжден Орденом заслуг перед Республикой Польша — эту высшую награду президент страны дает за выдающиеся достижения в укреплении международного сотрудничества и развитии взаимосвязей между народами.Не совсем во благоХотя тесные контакты с Польшей в этой ситуации способны скорее навредить. Как пишет польский новостной портал Onet со ссылкой на источники в правительстве страны, Варшава пока отказывается выдать агреман Бжезинскому.Причина — польское гражданство. Дело в том, что отец Марка — Збигнев Бжезинский — родился в 1928-м в Варшаве и его дети по польским законам тоже автоматически считаются гражданами этой страны. При этом никаких официальных документов у них нет. В статье 8 Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях сказано: члены дипломатической миссии обязаны быть гражданами государства, которое они представляют. Но в то же время государство, в которое их назначают, вправе согласиться принять дипломата, если он и его гражданин тоже.Однако у польского МИД другая многолетняя практика. "Польский гражданин не должен выполнять дипломатическую миссию (в Польше), поскольку может потребовать налогового или юридического иммунитета. Действует правило: "Нельзя быть послом в своей стране", — разъясняют местные СМИ. Чтобы возглавить диппредставительство, Марку нужно обратиться к президенту Анджею Дуде с просьбой лишить его гражданства. Такое требование удивило и администрацию Байдена, и самого Бжезинского-младшего. Он утверждает, что не считает себя поляком и вообще не гражданин этой республики. Но у Варшавы другое мнение. Просить о чем-либо Дуду Бжезинский отказывается. "Американское правительство считает эту процедуру унизительной, поскольку польская сторона хочет, чтобы США послушно исполняли ее желания", — пишет газета Wyborcza.Обычно страны рассматривают запрос на агреман в течение месяца, но дружественные государства справляются за две недели. Были случаи, когда послам США в Варшаве выдавали документ за два-три дня. Несогласие с кандидатурой и затягивание процедуры обычно считают сигналом к ухудшению отношений. Не исключено, что дело вовсе не в гражданстве Бжезинского, а в связях польских властей с новой администрацией в Вашингтоне. "Эта тема — не что иное, как повод для давления на американцев. Все наши источники отмечают: утечка такой информации в СМИ может иметь катастрофические последствия как для успеха возможной дипломатической миссии посла Бжезинского, так и для польско-американских отношений в целом", — отмечает Wyborcza.Хотя Варшава и Вашингтон — союзники, у них немало претензий друг к другу. Например, Анджей Дуда поздравил Джозефа Байдена с избранием на должность президента США не 7 ноября, как Германия, Британия и Франция, а в конце декабря — когда появились официальные результаты голосования выборщиков. Недавно Варшава критиковала Вашингтон за то, что он, по сути, разрешил завершить строительство "Северного потока — 2". США — в частности, новая администрация — обвиняют Польшу в ущемлении демократических свобод ее граждан. Так, группа американских сенаторов отметила, что в Польше "постоянный регресс демократии". В июле официальный представитель Госдепа Нед Прайс напомнил Варшаве о том, что пресса должна быть свободной и независимой."В России его роль переоценена"Многие опасаются, что Марк Бжезинский будет, как и его отец, проводить русофобскую политику. В июле 2020-го его брат Ян заявлял, что в Вашингтоне недостаточно жестко воздействовали на Москву. "На протяжении последних 15 лет ответ Запада, в том числе США, на российскую активность включал в себя ограниченные меры давления, такие как экономические санкции и отправка военных в Европу вкупе с недолгосрочной дипломатической изоляцией". По его мнению, такой подход не изменил внешнеполитический курс Кремля и "даже придал президенту России храбрости".Возможное назначение Бжезинского на пост американского посла в Польше все же не стоит рассматривать с точки зрения отношений Варшавы и Москвы. На них оно не должно повлиять, полагает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. "Здесь нет никаких сигналов для России. Американцы, скорее всего, даже не представляют, насколько в Москве переоценена фигура Збигнева Бжезинского. В США он был советником, человеком, приближенным к власти, но его никогда не считали влиятельным интеллектуалом и тем более идеологом борьбы с Советским Союзом. С помощью назначения Бжезинского США хотели продемонстрировать полякам расположение", — поясняет эксперт.Он отмечает, что личность посла, конечно, знаковая, но ключевую роль в международной политике он все же не играет. "В современном мире каналов взаимодействия гораздо больше, чем раньше, посольствами дело не ограничивается. Не думаю, что глава дипмиссии США в Польше будет выполнять какую-то важную функцию. От него не так уж много зависит", — уверен Офицеров-Бельский.По его мнению, отношения Варшавы и Вашингтона, несмотря ни на что, прекрасные. Между странами существует стратегическое взаимодействие. После выхода Великобритании из ЕС Польша автоматически стала самым верным и последовательным союзником США в Европейском союзе, агентом их влияния.

https://ria.ru/20170527/1495229245.html

https://ria.ru/20190406/1552439656.html

варшава

восточная европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, варшава, анджей дуда, восточная европа, россия