https://ria.ru/20210811/blagoustroystvo-1745479288.html

Благоустройство парка "Барыши" в Щербинке в новой Москве завершается

Благоустройство парка "Барыши" в Щербинке в новой Москве завершается - РИА Новости, 12.08.2021

Благоустройство парка "Барыши" в Щербинке в новой Москве завершается

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершают благоустройство парка "Барыши" в городском округе Щербинка в новой Москве, сообщается в... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-11T12:37

2021-08-11T12:37

2021-08-12T14:17

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щербинка

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершают благоустройство парка "Барыши" в городском округе Щербинка в новой Москве, сообщается в Telegram-канале КГХ. "Завершаем благоустройство парка "Барыши" в городском округе Щербинка ТиНАО. На месте неухоженной территории оборудовали: баскетбольную и волейбольную площадки, небольшой скейтдром, дорожку для бега и площадку для прыжков в длину, детские площадки с канатными комплексами, горками, качелями, каруселями и песочницей, площадку для воркаута", - говорится в сообщении.Отмечается, что "народные тропы" превратили в дорожно-тропиночную сеть, удобную и для маломобильных горожан. Также специалисты создали зоны тихого отдыха со скамейками и качелями, установили современные парковые светильники."Запланирована высадка цветников и создание альпийской горки", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210810/ploschadki-1745155517.html

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щербинка, москва, городское хозяйство москвы