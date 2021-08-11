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Благоустройство парка "Барыши" в Щербинке в новой Москве завершается
Благоустройство парка "Барыши" в Щербинке в новой Москве завершается - РИА Новости, 12.08.2021
Благоустройство парка "Барыши" в Щербинке в новой Москве завершается
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершают благоустройство парка "Барыши" в городском округе Щербинка в новой Москве, сообщается в... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-11T12:37
2021-08-12T14:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
щербинка
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершают благоустройство парка "Барыши" в городском округе Щербинка в новой Москве, сообщается в Telegram-канале КГХ. "Завершаем благоустройство парка "Барыши" в городском округе Щербинка ТиНАО. На месте неухоженной территории оборудовали: баскетбольную и волейбольную площадки, небольшой скейтдром, дорожку для бега и площадку для прыжков в длину, детские площадки с канатными комплексами, горками, качелями, каруселями и песочницей, площадку для воркаута", - говорится в сообщении.Отмечается, что "народные тропы" превратили в дорожно-тропиночную сеть, удобную и для маломобильных горожан. Также специалисты создали зоны тихого отдыха со скамейками и качелями, установили современные парковые светильники."Запланирована высадка цветников и создание альпийской горки", - говорится в сообщении.
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щербинка, москва, городское хозяйство москвы
12:37 11.08.2021 (обновлено: 14:17 12.08.2021)
 

Благоустройство парка "Барыши" в Щербинке в новой Москве завершается

© Фото : Telegram-канал КГХБлагоустройство парка "Барыши" в Щербинке
Благоустройство парка Барыши в Щербинке - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Фото : Telegram-канал КГХ
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства завершают благоустройство парка "Барыши" в городском округе Щербинка в новой Москве, сообщается в Telegram-канале КГХ.
"Завершаем благоустройство парка "Барыши" в городском округе Щербинка ТиНАО. На месте неухоженной территории оборудовали: баскетбольную и волейбольную площадки, небольшой скейтдром, дорожку для бега и площадку для прыжков в длину, детские площадки с канатными комплексами, горками, качелями, каруселями и песочницей, площадку для воркаута", - говорится в сообщении.
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"Запланирована высадка цветников и создание альпийской горки", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЩербинкаМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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