Зеленский утвердил стратегию экономической безопасности Украины
Президент Украины Зеленский утвердил стратегию экономической безопасности страны до 2025 года
КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию экономической безопасности страны до 2025 года, в ней говорится о "противодействии угрозам со стороны РФ" и углублении сотрудничества с ЕС, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера в среду.
Кабмин Украины ранее одобрил проект стратегии экономической безопасности страны до 2025 года. Минэкономики обнародовало проект этой стратегии. В документе определены основные задачи государственной политики в различных сферах, в том числе речь идет об углублении экономической интеграции с ЕС, активизации работы Украины во Всемирной организации торговли, а также расширении торговых связей с разными странами мира.
"Президент ввел в действие решение СНБО о стратегии экономической безопасности Украины до 2025 года", - говорится в сообщении.
Вместе с тем в тексте стратегии, которую опубликовал офис Зеленского, говорится, что важное место в безопасности страны занимают "вызовы, связанные с вооруженной агрессией Российской Федерации и временной оккупацией части территории Украины".
"Разрушение экономики Украины является сознательным и целенаправленным действием Российской Федерации и одним из методов гибридной войны, поскольку разрушенная экономика производит недовольство властью, трудовую миграцию, социальное напряжение в обществе и подрывает доверие к власти", - говорится в документе.
Ранее украинский кабмин утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, информационно-коммуникационных технологий, сферы услуг и других отраслей. "Также стратегия учитывает важные сквозные направления - диджитализацию, "зеленый" курс, развитие предпринимательства и сбалансированное региональное развитие", - отмечается в сообщении на правительственном портале.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.