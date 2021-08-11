https://ria.ru/20210811/bezopasnost-1745376790.html

Зеленский утвердил стратегию экономической безопасности Украины

Зеленский утвердил стратегию экономической безопасности Украины - РИА Новости, 11.08.2021

Зеленский утвердил стратегию экономической безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию экономической безопасности страны до 2025 года, в ней говорится о "противодействии угрозам со стороны... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T17:53

2021-08-11T17:53

2021-08-11T17:53

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КИЕВ, 11 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию экономической безопасности страны до 2025 года, в ней говорится о "противодействии угрозам со стороны РФ" и углублении сотрудничества с ЕС, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера в среду.Кабмин Украины ранее одобрил проект стратегии экономической безопасности страны до 2025 года. Минэкономики обнародовало проект этой стратегии. В документе определены основные задачи государственной политики в различных сферах, в том числе речь идет об углублении экономической интеграции с ЕС, активизации работы Украины во Всемирной организации торговли, а также расширении торговых связей с разными странами мира."Президент ввел в действие решение СНБО о стратегии экономической безопасности Украины до 2025 года", - говорится в сообщении.Вместе с тем в тексте стратегии, которую опубликовал офис Зеленского, говорится, что важное место в безопасности страны занимают "вызовы, связанные с вооруженной агрессией Российской Федерации и временной оккупацией части территории Украины"."Разрушение экономики Украины является сознательным и целенаправленным действием Российской Федерации и одним из методов гибридной войны, поскольку разрушенная экономика производит недовольство властью, трудовую миграцию, социальное напряжение в обществе и подрывает доверие к власти", - говорится в документе.Ранее украинский кабмин утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, информационно-коммуникационных технологий, сферы услуг и других отраслей. "Также стратегия учитывает важные сквозные направления - диджитализацию, "зеленый" курс, развитие предпринимательства и сбалансированное региональное развитие", - отмечается в сообщении на правительственном портале.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210811/patriot-1745348562.html

https://ria.ru/20210811/zelenskiy-1745366787.html

https://ria.ru/20210811/ukraina-1745248526.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, донбасс, россия