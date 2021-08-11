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Белоруссия приостановила согласование новых проектов с США
Белоруссия приостановила согласование новых проектов с США - РИА Новости, 11.08.2021
Белоруссия приостановила согласование новых проектов с США
Белоруссия приостанавливает согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США до "восстановления доверия" между странами, сообщил... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:57
2021-08-11T15:57
в мире
сша
белоруссия
минск
мид белоруссии
джули фишер
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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Белоруссия приостанавливает согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США до "восстановления доверия" между странами, сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.В понедельник, 9 августа, США дополнительно ввели против Минска санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. МИД Белоруссии в этой связи сообщал, что республика проведет тщательную оценку санкций и примет адекватные ответные меры. В среду в МИД Белоруссии состоялась встреча с временным поверенным в делах США в Белоруссии Рубеном Арутюняном, во время которой белорусская сторона проинформировала американскую сторону об ответных мерах на санкции. В частности, речь идет о сокращении штата посольства США в Минске, отзыве согласия на назначение Джули Фишер послом США в республике."Учитывая утрату действующей американской администрацией доверия со стороны Беларуси, согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США с нашей стороны приостанавливается до момента возвращения такого доверия", - сказал Глаз.Он отметил, что ввиду дипломатической этики Минск не будет публично озвучивать все свои ответные меры на недружественные действия США."По итогам продолжающегося изучения (новых американских санкций – ред.) мы оставляем за собой право принять дополнительные ответные меры", - подчеркнул пресс-секретарь.Белоруссия готова к диалогу с США и пересмотрит ответные меры на американские санкции при возвращении политики Вашингтона по отношению к Минску в конструктивное русло, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз."Еще раз подчеркну, что даже в нынешней ситуации Беларусь готова к диалогу и пересмотрит ряд введенных мер в случае возвращения политики Вашингтона по отношению к Беларуси в конструктивное русло. Что, кстати, на деле, а не на высокопарных словах соответствовало бы интересам белорусов и американцев", - заявил Глаз.
https://ria.ru/20210808/nato-1744955572.html
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в мире, сша, белоруссия, минск, мид белоруссии, джули фишер
15:57 11.08.2021
 
Белоруссия приостановила согласование новых проектов с США

Белоруссия приостановила согласование новых проектов с США до "восстановления доверия"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Белоруссия приостанавливает согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США до "восстановления доверия" между странами, сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
В понедельник, 9 августа, США дополнительно ввели против Минска санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Белоруссии. МИД Белоруссии в этой связи сообщал, что республика проведет тщательную оценку санкций и примет адекватные ответные меры. В среду в МИД Белоруссии состоялась встреча с временным поверенным в делах США в Белоруссии Рубеном Арутюняном, во время которой белорусская сторона проинформировала американскую сторону об ответных мерах на санкции. В частности, речь идет о сокращении штата посольства США в Минске, отзыве согласия на назначение Джули Фишер послом США в республике.
"Учитывая утрату действующей американской администрацией доверия со стороны Беларуси, согласование всех новых проектов, грантов и программ по линии правительства США с нашей стороны приостанавливается до момента возвращения такого доверия", - сказал Глаз.
Он отметил, что ввиду дипломатической этики Минск не будет публично озвучивать все свои ответные меры на недружественные действия США.
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"По итогам продолжающегося изучения (новых американских санкций – ред.) мы оставляем за собой право принять дополнительные ответные меры", - подчеркнул пресс-секретарь.
Белоруссия готова к диалогу с США и пересмотрит ответные меры на американские санкции при возвращении политики Вашингтона по отношению к Минску в конструктивное русло, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
"Еще раз подчеркну, что даже в нынешней ситуации Беларусь готова к диалогу и пересмотрит ряд введенных мер в случае возвращения политики Вашингтона по отношению к Беларуси в конструктивное русло. Что, кстати, на деле, а не на высокопарных словах соответствовало бы интересам белорусов и американцев", - заявил Глаз.
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