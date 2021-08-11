https://ria.ru/20210811/aksenov-1745309051.html
Аксенов назвал информацию, распространяемую противниками вакцинации, ересью
Аксенов назвал информацию, распространяемую противниками вакцинации, ересью - РИА Новости, 11.08.2021
Аксенов назвал информацию, распространяемую противниками вакцинации, ересью
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ересью информацию, распространяемую противниками вакцинации от коронавируса, и призвал крымчан не обращать на нее внимание. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:26
2021-08-11T11:26
2021-08-11T11:27
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
сергей аксенов (политик)
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ересью информацию, распространяемую противниками вакцинации от коронавируса, и призвал крымчан не обращать на нее внимание."Все, что пишут против вакцины – обращений масса поступает от различных общественных организаций – полная ересь. Нет никакого понимания. Просто рассказывают, что вакцина меняет код генетический, вносит изменения в структуру человеческого организма. Полная ложь и вранье", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба.Глава республики подчеркнул, что сам он вакцинировался, как и подавляющее число его коллег в республиканских и федеральных органах власти."Кто провакцинировался, в меньшей мере подвержен заболеванию, а если кто и заболевает, то болезнь протекает достаточно легко. Прошу, уважаемые крымчане, не обращайте внимание на то, что пишут на различных заборах и так далее", - сказал Аксенов.Глава Крыма подчеркнул, что никто бы не допустил применения препаратов, которые могли бы негативно повлиять на здоровье граждан. При этом, по его мнению, мощная кампания против вакцинации развернута "исключительно за деньги западных производителей" вакцин.По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в республике выявлено более 64 тысяч заболевших COVID-19, выздоровели около 53,4 тысячи пациентов, умерли 1 906 человек.
https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745283424.html
https://ria.ru/20210809/khakery-1744979897.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирус в россии
11:26 11.08.2021 (обновлено: 11:27 11.08.2021)
Аксенов назвал информацию, распространяемую противниками вакцинации, ересью
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ересью информацию, распространяемую противниками вакцинации
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов
назвал ересью информацию, распространяемую противниками вакцинации от коронавируса, и призвал крымчан не обращать на нее внимание.
"Все, что пишут против вакцины – обращений масса поступает от различных общественных организаций – полная ересь. Нет никакого понимания. Просто рассказывают, что вакцина меняет код генетический, вносит изменения в структуру человеческого организма. Полная ложь и вранье", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба.
Глава республики подчеркнул, что сам он вакцинировался, как и подавляющее число его коллег в республиканских и федеральных органах власти.
"Кто провакцинировался, в меньшей мере подвержен заболеванию, а если кто и заболевает, то болезнь протекает достаточно легко. Прошу, уважаемые крымчане, не обращайте внимание на то, что пишут на различных заборах и так далее", - сказал Аксенов.
Глава Крыма подчеркнул, что никто бы не допустил применения препаратов, которые могли бы негативно повлиять на здоровье граждан. При этом, по его мнению, мощная кампания против вакцинации развернута "исключительно за деньги западных производителей" вакцин.
По данным Роспотребнадзора
, всего с начала пандемии в республике выявлено более 64 тысяч заболевших COVID-19, выздоровели около 53,4 тысячи пациентов, умерли 1 906 человек.