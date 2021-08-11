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Патрушев обсудил с коллегой из Ирана обстановку в Афганистане
Патрушев обсудил с коллегой из Ирана обстановку в Афганистане - РИА Новости, 11.08.2021
Патрушев обсудил с коллегой из Ирана обстановку в Афганистане
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с коллегой из Ирана обстановку в Афганистане и российско-иранское взаимодействие в области... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:42
2021-08-11T16:44
иран
николай патрушев
афганистан
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с коллегой из Ирана обстановку в Афганистане и российско-иранское взаимодействие в области безопасности, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ."Секретарь Совета безопасности РФ провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран. Николай Патрушев и Али Шамхани обсудили тематику продолжения российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также обстановку в Афганистане", - говорится в сообщении.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
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иран, николай патрушев, афганистан, россия
16:42 11.08.2021 (обновлено: 16:44 11.08.2021)
 
Патрушев обсудил с коллегой из Ирана обстановку в Афганистане

Секретарь Совета Безопасности Патрушев обсудил с коллегой из Ирана обстановку в Афганистане

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВизит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию
Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с коллегой из Ирана обстановку в Афганистане и российско-иранское взаимодействие в области безопасности, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Секретарь Совета безопасности РФ провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран. Николай Патрушев и Али Шамхани обсудили тематику продолжения российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также обстановку в Афганистане", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
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ИранНиколай ПатрушевАфганистанРоссия
 
 
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