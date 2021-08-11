https://ria.ru/20210811/afganistan-1745363071.html

Патрушев обсудил с коллегой из Ирана обстановку в Афганистане

Патрушев обсудил с коллегой из Ирана обстановку в Афганистане - РИА Новости, 11.08.2021

Патрушев обсудил с коллегой из Ирана обстановку в Афганистане

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с коллегой из Ирана обстановку в Афганистане и российско-иранское взаимодействие в области... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:42

2021-08-11T16:42

2021-08-11T16:44

иран

николай патрушев

афганистан

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с коллегой из Ирана обстановку в Афганистане и российско-иранское взаимодействие в области безопасности, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ."Секретарь Совета безопасности РФ провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран. Николай Патрушев и Али Шамхани обсудили тематику продолжения российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также обстановку в Афганистане", - говорится в сообщении.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

https://ria.ru/20210811/afganistan-1745276526.html

иран

афганистан

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иран, николай патрушев, афганистан, россия