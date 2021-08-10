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Москвичи увидят звездопад Персеиды

Москвичи увидят звездопад Персеиды - РИА Новости, 10.08.2021

Москвичи увидят звездопад Персеиды

Москвичи смогут увидеть звездопад в ночь на пятницу в просветах облаков, но на малооблачную погоду рассчитывать не приходится, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T11:49

2021-08-10T11:49

2021-08-10T11:49

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московский планетарий

космос - риа наука

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Москвичи смогут увидеть звездопад в ночь на пятницу в просветах облаков, но на малооблачную погоду рассчитывать не приходится, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее Московский планетарий сообщил, что пик метеорного потока Персеиды придется в 2021 году на 12-13 августа. При благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту, Персеиды обещают быть лучшим звездопадом года.По словам синоптика, четверг будет довольно дождливым, поэтому на хорошую малооблачную погоду рассчитывать не придется."Но если смотреть общую картину, то в облаках поздним вечером будут просветы. В самом оптимистичном случае облачность будет до 5-6 баллов, то есть половина небосвода в отдельные часы может освобождаться от облаков. Но облачности будет достаточно много. Я думаю, в этих разрывах можно будет наблюдать это явление, поскольку погода в ночь на 13 число обусловится тыловой частью, переходящей в гребень, - без осадков и с просветами в облаках", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20210614/katastrofa-1736975840.html

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общество, московский планетарий, космос - риа наука, звезды, евгений тишковец, космос, погода, россия