https://ria.ru/20210810/zhile-1745169297.html

В Приамурье начали выплаты на покупку жилья, утраченного из-за паводка

В Приамурье начали выплаты на покупку жилья, утраченного из-за паводка - РИА Новости, 10.08.2021

В Приамурье начали выплаты на покупку жилья, утраченного из-за паводка

Первые жители Амурской области, потерявшие жилье из-за паводка, получили выплаты на приобретение нового, губернатор региона Василий Орлов поручил профильным... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T12:32

2021-08-10T12:32

2021-08-10T12:32

амурская область

общество

амурская область

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 авг – РИА Новости. Первые жители Амурской области, потерявшие жилье из-за паводка, получили выплаты на приобретение нового, губернатор региона Василий Орлов поручил профильным министерствам консультировать людей по сложным случаям, чтобы до первых холодов был решен вопрос с ремонтом пострадавших домов или покупкой нового жилья."Первые 17 жителей Магдагачинского района уже получили выплаты на приобретение жилья, утраченного из-за паводка", - сообщает правительство Амурской области.Министерство соцзащиты населения региона с июля принимает документы на оформление выплат по капремонту пострадавших от подтопления домов и на приобретение нового жилья, если дом признан комиссией непригодным для проживания.По данным правительства, в минсоцзащиты поступило 209 заявлений от жителей Магдагачинского, Сковородинского, Свободненского, Шимановского, Благовещенского районов и города Благовещенска, 158 заявлений уже рассмотрены, заседания межведомственной комиссии проходят дважды в неделю.Орлов отметил, что благодаря поддержке Минстроя России, выплаты на капитальный ремонт жилья увеличены с 6 до 8 тысяч рублей на квадратный метр."Теперь наша задача – организовать работу так, чтобы люди максимально быстро могли получить эти средства, а также выплаты на приобретение нового жилья. Холода, особенно на северных территориях, могут наступить уже в сентябре. Поэтому важно, чтобы до этого времени люди успели сделать необходимые ремонты или подобрать себе новые дома, что также требует времени. Министерствам поручил при необходимости оказывать пострадавшим необходимую помощь в оформлении документов, консультировать по сложным вопросам", - отметил Орлов, его цитирует правительство региона.Расчет выплаты на покупку нового жилья взамен утраченного при паводке идёт исходя из стоимости квадратного метра в 86 554 рубля за квадрат (норматив по Амурской области) и норматива по площади, полагающейся на каждого члена семьи. При этом новое жилье не может быть больше утраченного.Документы на получение выплат пострадавшие от паводка могут подать а управление соцзащиты по месту жительства. Амурская область за это лето переживает вторую волну паводка, на этот раз вызванную ливневыми дождями. Ущерб от первой волны, по оценке губернатора региона, составил 6,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210809/sertifikaty-1745036518.html

https://ria.ru/20210805/pechi-1744480636.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, амурская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), василий орлов (губернатор), россия