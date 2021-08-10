https://ria.ru/20210810/zavod-1745202324.html

Оренбуржье включило маслоэкстракционный завод в число приоритетных проектов

Оренбуржье включило маслоэкстракционный завод в число приоритетных проектов - РИА Новости, 10.08.2021

Оренбуржье включило маслоэкстракционный завод в число приоритетных проектов

Комплекс по глубокой переработке масличных культур, который будет построен в Бузулуке, включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов, общий объем... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:01

2021-08-10T16:01

2021-08-10T16:01

оренбургская область

бузулук

оренбургская область

самарское

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ОРЕНБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Комплекс по глубокой переработке масличных культур, который будет построен в Бузулуке, включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов, общий объем инвестиций в проект составит 23,4 миллиарда рублей, такое решение приняли во вторник на заседании правительства, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Пресс-служба цитирует слова министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Дениса Гончарова, который отметил, что реестр инвестпроектов региона пополняется и тем самым возрастает конкуренция - "на прошлом заседании правительства в реестр приоритетных инвестиционный был внесен проект компании "АСТОН", на текущем - группы компаний "НМЖК".Предполагается, что годовое производство будущего завода ГК "НМЖК" - до 450 тысяч тонн сырого растительного масла, до 390 тысяч тонн высокопротеинового шрота и до двух тысяч тонн лецитина, на нем смогут производить до 125 тысяч тонн растительного масла и 80 тысяч тонн майонеза в год.Проект стал 36-м в реестре приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области.

https://ria.ru/20210805/proizvodstvo-1744546507.html

бузулук

оренбургская область

самарское

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бузулук, оренбургская область, самарское