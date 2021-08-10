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Оренбургская область
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Оренбуржье включило маслоэкстракционный завод в число приоритетных проектов
Оренбуржье включило маслоэкстракционный завод в число приоритетных проектов - РИА Новости, 10.08.2021
Оренбуржье включило маслоэкстракционный завод в число приоритетных проектов
Комплекс по глубокой переработке масличных культур, который будет построен в Бузулуке, включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов, общий объем... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T16:01
2021-08-10T16:01
оренбургская область
бузулук
оренбургская область
самарское
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ОРЕНБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Комплекс по глубокой переработке масличных культур, который будет построен в Бузулуке, включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов, общий объем инвестиций в проект составит 23,4 миллиарда рублей, такое решение приняли во вторник на заседании правительства, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.Пресс-служба цитирует слова министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Дениса Гончарова, который отметил, что реестр инвестпроектов региона пополняется и тем самым возрастает конкуренция - "на прошлом заседании правительства в реестр приоритетных инвестиционный был внесен проект компании "АСТОН", на текущем - группы компаний "НМЖК".Предполагается, что годовое производство будущего завода ГК "НМЖК" - до 450 тысяч тонн сырого растительного масла, до 390 тысяч тонн высокопротеинового шрота и до двух тысяч тонн лецитина, на нем смогут производить до 125 тысяч тонн растительного масла и 80 тысяч тонн майонеза в год.Проект стал 36-м в реестре приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области.
https://ria.ru/20210805/proizvodstvo-1744546507.html
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бузулук, оренбургская область, самарское
16:01 10.08.2021
 

Оренбуржье включило маслоэкстракционный завод в число приоритетных проектов

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкЛиния разлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе
Линия разлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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ОРЕНБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Комплекс по глубокой переработке масличных культур, который будет построен в Бузулуке, включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов, общий объем инвестиций в проект составит 23,4 миллиарда рублей, такое решение приняли во вторник на заседании правительства, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Проект группы компаний "НМЖК" предусматривает строительство в Бузулуке современного высокоэффективного маслоэкстракционного завода по переработке семян подсолнечника, строительство элеватора для семян масличных культур, элеватора для шрота подсолнечного и маслобакового хозяйства",- говорится в сообщении.
Пресс-служба цитирует слова министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Дениса Гончарова, который отметил, что реестр инвестпроектов региона пополняется и тем самым возрастает конкуренция - "на прошлом заседании правительства в реестр приоритетных инвестиционный был внесен проект компании "АСТОН", на текущем - группы компаний "НМЖК".
"Конкуренция - показатель качества. В наших интересах поддерживать проекты, которые обеспечивают глубокую переработку оренбургской продукции и открывают новые рабочие места со стабильной заработной платой для жителей. Объем выращиваемого в нашем регионе и соседних Самарской, Саратовской областях подсолнечника позволяет обеспечить загрузку обоих заводов," - подчеркнул Гончаров.
Предполагается, что годовое производство будущего завода ГК "НМЖК" - до 450 тысяч тонн сырого растительного масла, до 390 тысяч тонн высокопротеинового шрота и до двух тысяч тонн лецитина, на нем смогут производить до 125 тысяч тонн растительного масла и 80 тысяч тонн майонеза в год.
Проект стал 36-м в реестре приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области.
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