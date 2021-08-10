Оренбуржье включило маслоэкстракционный завод в число приоритетных проектов
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкЛиния разлива и фасовки подсолнечного масла на маслоэкстракционном заводе
ОРЕНБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Комплекс по глубокой переработке масличных культур, который будет построен в Бузулуке, включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов, общий объем инвестиций в проект составит 23,4 миллиарда рублей, такое решение приняли во вторник на заседании правительства, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Проект группы компаний "НМЖК" предусматривает строительство в Бузулуке современного высокоэффективного маслоэкстракционного завода по переработке семян подсолнечника, строительство элеватора для семян масличных культур, элеватора для шрота подсолнечного и маслобакового хозяйства",- говорится в сообщении.
Пресс-служба цитирует слова министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Дениса Гончарова, который отметил, что реестр инвестпроектов региона пополняется и тем самым возрастает конкуренция - "на прошлом заседании правительства в реестр приоритетных инвестиционный был внесен проект компании "АСТОН", на текущем - группы компаний "НМЖК".
"Конкуренция - показатель качества. В наших интересах поддерживать проекты, которые обеспечивают глубокую переработку оренбургской продукции и открывают новые рабочие места со стабильной заработной платой для жителей. Объем выращиваемого в нашем регионе и соседних Самарской, Саратовской областях подсолнечника позволяет обеспечить загрузку обоих заводов," - подчеркнул Гончаров.
Предполагается, что годовое производство будущего завода ГК "НМЖК" - до 450 тысяч тонн сырого растительного масла, до 390 тысяч тонн высокопротеинового шрота и до двух тысяч тонн лецитина, на нем смогут производить до 125 тысяч тонн растительного масла и 80 тысяч тонн майонеза в год.
Проект стал 36-м в реестре приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области.