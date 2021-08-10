https://ria.ru/20210810/vladivostok-1745142245.html
Мэр Владивостока рассказал о развитии туризма в городе
Мэр Владивостока рассказал о развитии туризма в городе - РИА Новости, 10.08.2021
Мэр Владивостока рассказал о развитии туризма в городе
Владивосток намерен привлекать туристов событийными мероприятиями – от деловых до гастрономических, но уже сейчас город является для путешественников из Азии и... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T09:47
2021-08-10T09:47
2021-08-10T09:47
туризм
приморский край
владивосток
новости - туризм
дальний восток
константин шестаков
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ВЛАДИВОСТОК, 10 авг – РИА Новости. Владивосток намерен привлекать туристов событийными мероприятиями – от деловых до гастрономических, но уже сейчас город является для путешественников из Азии и Дальнего Востока более популярным направлением, чем Сочи, сообщил в интервью РИА Новости мэр Владивостока Константин Шестаков.По его словам, во Владивостоке есть целый ряд крупных привлекательных для туристов объектов: океанариум, Приморская сцена Мариинского театра, музеи, объекты Владивостокской крепости, исторический центр."Хотим восстановить исторический облик Миллионки. Такого района в других городах страны нет, она точно будет интересна и нашим туристам, и иностранным", - добавил собеседник.Шестаков был назначен и.о. мэра Владивостока в мае. Предыдущий глава города Олег Гуменюк написал заявление об уходе с поста с 19 мая после того, как вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить его уйти в отставку и искать нового человека на этот пост. Депутаты думы Владивостока 29 июля выбрали мэром Шестакова, 5 августа он официально вступил в должность, приняв присягу.
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приморский край, владивосток, новости - туризм, дальний восток, константин шестаков
Мэр Владивостока рассказал о развитии туризма в городе
Мэр Шестаков: Владивосток среди азиатских туристов популярнее, чем Сочи
ВЛАДИВОСТОК, 10 авг – РИА Новости. Владивосток намерен привлекать туристов событийными мероприятиями – от деловых до гастрономических, но уже сейчас город является для путешественников из Азии и Дальнего Востока более популярным направлением, чем Сочи, сообщил в интервью РИА Новости мэр Владивостока Константин Шестаков.
"А мы и так популярнее, чем Сочи. Просто наши туристы сегодня - это дальневосточники и гости из Азии. Для многих москвичей все-таки далековато лететь. Наша задача для привлечения туристов – организовать событийные мероприятия: ВЭФ - деловой туризм, День тигра, фестиваль "Мариинский", марафоны "Мосты Владивостока" и Icerun, "Тур де Папенберг", а еще наше преимущество – кухня. Невероятные сочетания разных стилей и продуктов тоже привлекают людей", - отметил Шестаков.
По его словам, во Владивостоке есть целый ряд крупных привлекательных для туристов объектов: океанариум, Приморская сцена Мариинского театра, музеи, объекты Владивостокской крепости, исторический центр.
"Хотим восстановить исторический облик Миллионки. Такого района в других городах страны нет, она точно будет интересна и нашим туристам, и иностранным", - добавил собеседник.
Шестаков был назначен и.о. мэра Владивостока в мае. Предыдущий глава города Олег Гуменюк написал заявление об уходе с поста с 19 мая после того, как вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить его уйти в отставку и искать нового человека на этот пост. Депутаты думы Владивостока 29 июля выбрали мэром Шестакова, 5 августа он официально вступил в должность, приняв присягу.