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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210810/virusnoevideo-1744916800.html
Модель подиума прославился в Сети, после того как стал курьером
Модель подиума прославился в Сети, после того как стал курьером - РИА Новости, 10.08.2021
Модель подиума прославился в Сети, после того как стал курьером
В TikTok стало вирусным видео, на котором бывший манекенщик рассказывает, что из-за пандемии коронавируса вынужден был стать курьером. За несколько дней ролик... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T00:10
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В TikTok стало вирусным видео, на котором бывший манекенщик рассказывает, что из-за пандемии коронавируса вынужден был стать курьером. За несколько дней ролик набрал более 5,4 миллионов просмотров и почти миллион лайков. Шуточный клип создал 24-летний Антон Табаев из небольшого города Канска в Красноярском крае. До пандемии COVID-19 молодой человек, художник по образованию, несколько лет успешно работал моделью на подиуме, в том числе и за рубежом. Пандемия застала Антона В Китае, где он презентовал коллекции известных брендов и уже собирался лететь на модную неделю в Милан. Однако, когда границы закрыли ему пришлось вернуться в Россию. Как рассказал РИА Новости Табаев, на родине он попробовал себя в самых разных профессиях: работал баристой в родном городе, художником в археологической экспедиции, и даже на производстве нефтяных вышек.Затем он подал заявку в одну из российских авиакомпаний на должность стюарда и ее одобрили. Но между процедурой оформления и началом обучения оставалось около месяца. Чтобы не сидеть без дела и без заработка, Антон устроился курьером и решил рассказать об этом в TikTok. Антон признался, что не ожидал такой популярности его видео в Сети — миллион просмотров оно набрало уже за час.
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новости культуры, стиль жизни, коронавирус covid-19, мода, милан, китай, москва, tiktok, россия
00:10 10.08.2021
 

Модель подиума прославился в Сети, после того как стал курьером

© Фото предоставлено Антоном ТабаевымАнтон Табаев
Антон Табаев
© Фото предоставлено Антоном Табаевым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В TikTok стало вирусным видео, на котором бывший манекенщик рассказывает, что из-за пандемии коронавируса вынужден был стать курьером. За несколько дней ролик набрал более 5,4 миллионов просмотров и почти миллион лайков.
Шуточный клип создал 24-летний Антон Табаев из небольшого города Канска в Красноярском крае. До пандемии COVID-19 молодой человек, художник по образованию, несколько лет успешно работал моделью на подиуме, в том числе и за рубежом.
Пандемия застала Антона В Китае, где он презентовал коллекции известных брендов и уже собирался лететь на модную неделю в Милан. Однако, когда границы закрыли ему пришлось вернуться в Россию.
© Фото : Фото предоставлено Антоном Табаевым

Антон Табаев на подиуме

Антон Табаев
1 из 2

Антон Табаев на подиуме

© Фото : Фото предоставлено Антоном Табаевым
© Фото : Фото предоставлено Антоном ТабаевымАнтон Табаев
Антон Табаев
2 из 2
Антон Табаев
© Фото : Фото предоставлено Антоном Табаевым
1 из 2

Антон Табаев на подиуме

© Фото : Фото предоставлено Антоном Табаевым
2 из 2
Антон Табаев
© Фото : Фото предоставлено Антоном Табаевым
Как рассказал РИА Новости Табаев, на родине он попробовал себя в самых разных профессиях: работал баристой в родном городе, художником в археологической экспедиции, и даже на производстве нефтяных вышек.
Затем он подал заявку в одну из российских авиакомпаний на должность стюарда и ее одобрили. Но между процедурой оформления и началом обучения оставалось около месяца. Чтобы не сидеть без дела и без заработка, Антон устроился курьером и решил рассказать об этом в TikTok.

"Я все думал: "смогу ли снять что-то популярное?" Но когда устроился курьером, и жизнь достигла критической отметки, понял: "да, все равно, кто и что подумает, это же так забавно", — говорит Табаев.

Антон признался, что не ожидал такой популярности его видео в Сети — миллион просмотров оно набрало уже за час.
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