https://ria.ru/20210810/virusnoevideo-1744916800.html

Модель подиума прославился в Сети, после того как стал курьером

Модель подиума прославился в Сети, после того как стал курьером - РИА Новости, 10.08.2021

Модель подиума прославился в Сети, после того как стал курьером

В TikTok стало вирусным видео, на котором бывший манекенщик рассказывает, что из-за пандемии коронавируса вынужден был стать курьером. За несколько дней ролик... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T00:10

2021-08-10T00:10

2021-08-10T00:10

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В TikTok стало вирусным видео, на котором бывший манекенщик рассказывает, что из-за пандемии коронавируса вынужден был стать курьером. За несколько дней ролик набрал более 5,4 миллионов просмотров и почти миллион лайков. Шуточный клип создал 24-летний Антон Табаев из небольшого города Канска в Красноярском крае. До пандемии COVID-19 молодой человек, художник по образованию, несколько лет успешно работал моделью на подиуме, в том числе и за рубежом. Пандемия застала Антона В Китае, где он презентовал коллекции известных брендов и уже собирался лететь на модную неделю в Милан. Однако, когда границы закрыли ему пришлось вернуться в Россию. Как рассказал РИА Новости Табаев, на родине он попробовал себя в самых разных профессиях: работал баристой в родном городе, художником в археологической экспедиции, и даже на производстве нефтяных вышек.Затем он подал заявку в одну из российских авиакомпаний на должность стюарда и ее одобрили. Но между процедурой оформления и началом обучения оставалось около месяца. Чтобы не сидеть без дела и без заработка, Антон устроился курьером и решил рассказать об этом в TikTok. Антон признался, что не ожидал такой популярности его видео в Сети — миллион просмотров оно набрало уже за час.

https://ria.ru/20201210/sharakois-1588554332.html

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новости культуры, стиль жизни, коронавирус covid-19, мода, милан, китай, москва, tiktok, россия