Модель подиума прославился в Сети, после того как стал курьером

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В TikTok стало вирусным видео, на котором бывший манекенщик рассказывает, что из-за пандемии коронавируса вынужден был стать курьером. За несколько дней ролик набрал более 5,4 миллионов просмотров и почти миллион лайков. Шуточный клип создал 24-летний Антон Табаев из небольшого города Канска в Красноярском крае. До пандемии COVID-19 молодой человек, художник по образованию, несколько лет успешно работал моделью на подиуме, в том числе и за рубежом. Пандемия застала Антона В Китае, где он презентовал коллекции известных брендов и уже собирался лететь на модную неделю в Милан. Однако, когда границы закрыли ему пришлось вернуться в Россию. Как рассказал РИА Новости Табаев, на родине он попробовал себя в самых разных профессиях: работал баристой в родном городе, художником в археологической экспедиции, и даже на производстве нефтяных вышек.Затем он подал заявку в одну из российских авиакомпаний на должность стюарда и ее одобрили. Но между процедурой оформления и началом обучения оставалось около месяца. Чтобы не сидеть без дела и без заработка, Антон устроился курьером и решил рассказать об этом в TikTok. Антон признался, что не ожидал такой популярности его видео в Сети — миллион просмотров оно набрало уже за час.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В TikTok стало вирусным видео, на котором бывший манекенщик рассказывает, что из-за пандемии коронавируса вынужден был стать курьером. За несколько дней ролик набрал более 5,4 миллионов просмотров и почти миллион лайков.
Шуточный клип создал 24-летний Антон Табаев из небольшого города Канска в Красноярском крае. До пандемии COVID-19 молодой человек, художник по образованию, несколько лет успешно работал моделью на подиуме, в том числе и за рубежом.
Пандемия застала Антона В Китае, где он презентовал коллекции известных брендов и уже собирался лететь на модную неделю в Милан. Однако, когда границы закрыли ему пришлось вернуться в Россию.
Как рассказал РИА Новости Табаев, на родине он попробовал себя в самых разных профессиях: работал баристой в родном городе, художником в археологической экспедиции, и даже на производстве нефтяных вышек.
Затем он подал заявку в одну из российских авиакомпаний на должность стюарда и ее одобрили. Но между процедурой оформления и началом обучения оставалось около месяца. Чтобы не сидеть без дела и без заработка, Антон устроился курьером и решил рассказать об этом в TikTok.
"Я все думал: "смогу ли снять что-то популярное?" Но когда устроился курьером, и жизнь достигла критической отметки, понял: "да, все равно, кто и что подумает, это же так забавно", — говорит Табаев.
Антон признался, что не ожидал такой популярности его видео в Сети — миллион просмотров оно набрало уже за час.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.