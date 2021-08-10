https://ria.ru/20210810/uilan-1745238877.html

Мордовский омбудсмен рассказал, за что Уилана поместили в штрафной изолятор

Мордовский омбудсмен рассказал, за что Уилана поместили в штрафной изолятор - РИА Новости, 10.08.2021

Мордовский омбудсмен рассказал, за что Уилана поместили в штрафной изолятор

Осужденный в России за шпионаж Пол Уилан был помещен на семь суток в штрафной изолятор за нарушение правил внутреннего распорядка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T17:31

2021-08-10T17:31

2021-08-10T17:31

в мире

сша

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общественная наблюдательная комиссия

пол уилан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572942739_0:103:1707:1063_1920x0_80_0_0_6b8efbefe4723943b0f66aba06a76500.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж Пол Уилан был помещен на семь суток в штрафной изолятор за нарушение правил внутреннего распорядка, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Мордовии Валерий Левин.Утром в понедельник брат осужденного американца Дэвид Уилан сообщил, что Пол покинул ШИЗО в четверг или в пятницу, и не знает, за что именно его туда посадили. Около месяца он не общался со своей семьей, адвокатом Ольгой Карловой и не связывался с американским посольством."Уилан отбывает наказание в ФКУ ИК-17 УФСИН России по Республике Мордовия. В связи с нарушением правил внутреннего распорядка исправительных учреждений по решению дисциплинарной комиссии водворялся в штрафной изолятор на семь суток. По состоянию на 09.08.2021 жалоб от осужденного или его представителей в адрес уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия не поступало", - сообщил Левин.Он также рассказал, что 4 августа состоялась встреча консула посольства Великобритании в РФ Сары Джин Пилбим с осужденным Уиланом, который также является гражданином Великобритании.Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов сообщил агентству, что Уилан был помещен в штрафной изолятор, так как за ним числилось более 10 нарушений. В УФСИН России по Мордовии отказались комментировать ситуацию с Уиланом, сославшись на требования федерального закона "О персональных данных".Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США. Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь на скорый обмен, но, не дождавшись его, в начале сентября прошлого года был этапирован из СИЗО.

https://ria.ru/20210615/kreml-1737060274.html

https://ria.ru/20210610/pomilovanie-1736413551.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общественная наблюдательная комиссия, пол уилан, россия