Мордовский омбудсмен рассказал, за что Уилана поместили в штрафной изолятор
Мордовский омбудсмен Левин: Уилана поместили в ШИЗО за нарушение правил распорядка колонии
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Утром в понедельник брат осужденного американца Дэвид Уилан сообщил, что Пол покинул ШИЗО в четверг или в пятницу, и не знает, за что именно его туда посадили. Около месяца он не общался со своей семьей, адвокатом Ольгой Карловой и не связывался с американским посольством.
"Уилан отбывает наказание в ФКУ ИК-17 УФСИН России по Республике Мордовия. В связи с нарушением правил внутреннего распорядка исправительных учреждений по решению дисциплинарной комиссии водворялся в штрафной изолятор на семь суток. По состоянию на 09.08.2021 жалоб от осужденного или его представителей в адрес уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия не поступало", - сообщил Левин.
Он также рассказал, что 4 августа состоялась встреча консула посольства Великобритании в РФ Сары Джин Пилбим с осужденным Уиланом, который также является гражданином Великобритании.
Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов сообщил агентству, что Уилан был помещен в штрафной изолятор, так как за ним числилось более 10 нарушений. В УФСИН России по Мордовии отказались комментировать ситуацию с Уиланом, сославшись на требования федерального закона "О персональных данных".
Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США. Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь на скорый обмен, но, не дождавшись его, в начале сентября прошлого года был этапирован из СИЗО.