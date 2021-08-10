Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/uilan-1745238877.html
Мордовский омбудсмен рассказал, за что Уилана поместили в штрафной изолятор
Мордовский омбудсмен рассказал, за что Уилана поместили в штрафной изолятор - РИА Новости, 10.08.2021
Мордовский омбудсмен рассказал, за что Уилана поместили в штрафной изолятор
Осужденный в России за шпионаж Пол Уилан был помещен на семь суток в штрафной изолятор за нарушение правил внутреннего распорядка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:31
2021-08-10T17:31
в мире
сша
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общественная наблюдательная комиссия
пол уилан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572942739_0:103:1707:1063_1920x0_80_0_0_6b8efbefe4723943b0f66aba06a76500.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж Пол Уилан был помещен на семь суток в штрафной изолятор за нарушение правил внутреннего распорядка, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Мордовии Валерий Левин.Утром в понедельник брат осужденного американца Дэвид Уилан сообщил, что Пол покинул ШИЗО в четверг или в пятницу, и не знает, за что именно его туда посадили. Около месяца он не общался со своей семьей, адвокатом Ольгой Карловой и не связывался с американским посольством."Уилан отбывает наказание в ФКУ ИК-17 УФСИН России по Республике Мордовия. В связи с нарушением правил внутреннего распорядка исправительных учреждений по решению дисциплинарной комиссии водворялся в штрафной изолятор на семь суток. По состоянию на 09.08.2021 жалоб от осужденного или его представителей в адрес уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия не поступало", - сообщил Левин.Он также рассказал, что 4 августа состоялась встреча консула посольства Великобритании в РФ Сары Джин Пилбим с осужденным Уиланом, который также является гражданином Великобритании.Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов сообщил агентству, что Уилан был помещен в штрафной изолятор, так как за ним числилось более 10 нарушений. В УФСИН России по Мордовии отказались комментировать ситуацию с Уиланом, сославшись на требования федерального закона "О персональных данных".Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США. Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь на скорый обмен, но, не дождавшись его, в начале сентября прошлого года был этапирован из СИЗО.
https://ria.ru/20210615/kreml-1737060274.html
https://ria.ru/20210610/pomilovanie-1736413551.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572942739_76:0:1629:1165_1920x0_80_0_0_c626d25326f6bb4043f038409ea7d041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общественная наблюдательная комиссия, пол уилан, россия
17:31 10.08.2021
 
Мордовский омбудсмен рассказал, за что Уилана поместили в штрафной изолятор

Мордовский омбудсмен Левин: Уилана поместили в ШИЗО за нарушение правил распорядка колонии

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж Пол Уилан был помещен на семь суток в штрафной изолятор за нарушение правил внутреннего распорядка, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Мордовии Валерий Левин.
Утром в понедельник брат осужденного американца Дэвид Уилан сообщил, что Пол покинул ШИЗО в четверг или в пятницу, и не знает, за что именно его туда посадили. Около месяца он не общался со своей семьей, адвокатом Ольгой Карловой и не связывался с американским посольством.
"Уилан отбывает наказание в ФКУ ИК-17 УФСИН России по Республике Мордовия. В связи с нарушением правил внутреннего распорядка исправительных учреждений по решению дисциплинарной комиссии водворялся в штрафной изолятор на семь суток. По состоянию на 09.08.2021 жалоб от осужденного или его представителей в адрес уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия не поступало", - сообщил Левин.
Он также рассказал, что 4 августа состоялась встреча консула посольства Великобритании в РФ Сары Джин Пилбим с осужденным Уиланом, который также является гражданином Великобритании.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 12:48Саммит Путина и Байдена
В Кремле назвали рассуждения об обмене Бута на Уилана неуместными
Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов сообщил агентству, что Уилан был помещен в штрафной изолятор, так как за ним числилось более 10 нарушений. В УФСИН России по Мордовии отказались комментировать ситуацию с Уиланом, сославшись на требования федерального закона "О персональных данных".
Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США. Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь на скорый обмен, но, не дождавшись его, в начале сентября прошлого года был этапирован из СИЗО.
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 10:48
В МИД ответили на вопрос о возможности помилования Уилана
 
В миреСШАМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общественная наблюдательная комиссияПол УиланРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Банкир рассказала, как частным инвесторам заработать на налоговых вычетах
07:03Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной серии провокаций
07:00В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж
06:19В Приангарье отец и сын на ходу незаметно открывали фуры и похищали груз
06:16Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
06:05Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
05:59В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
05:31В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
05:20Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
05:10В России снизился средний размер ипотеки
04:53Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
04:15Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
04:10Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
03:31В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
03:18Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
03:13У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
03:10Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
03:07Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
03:05Диетолог рассказала, кому не надо есть дыни и арбузы
03:00Эксперты рассказали об опасностях на детских площадках
Лента новостейМолния