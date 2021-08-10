https://ria.ru/20210810/turizm-1745244762.html

Власти Ярославской области рассказали о туристическом потенциале региона

Власти Ярославской области рассказали о туристическом потенциале региона - РИА Новости, 10.08.2021

Власти Ярославской области рассказали о туристическом потенциале региона

Ярославская область заняла четвертое место в рейтинге регионов России по развитию туристического потенциала, сообщает областное правительство. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T18:06

2021-08-10T18:06

2021-08-10T18:06

ярославская область

общество

ярославская область

краснодарский край

владимир лысенко

новости - туризм

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Ярославская область заняла четвертое место в рейтинге регионов России по развитию туристического потенциала, сообщает областное правительство.В рейтинге Ярославская область уступила только Краснодарскому краю, Крыму и Татарстану. По словам губернатора Дмитрия Миронова, состояние туристической отрасли для региона крайне значимо.Он отметил, что по итогам первого полугодия регион посетили 2,8 миллиона туристов, что на 800 тысяч больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года.Правительство региона уточняет, что рейтинг подготовлен и опубликован в рамках совместного проекта Сбера и РБК. Ярославская область заняла четвертое место, получив индекс 6,2."Данный индекс оценивает, в какой степени в регионе развит его туристический потенциал, то есть насколько прибыльны предприятия отрасли, сколько людей в ней занято, каков уровень их зарплат, и позволяет взглянуть на туристический сектор региона с трех разных точек зрения – бизнеса, государства и гражданина", - цитирует областное правительство и. о. директора департамента туризма региона Владимира Лысенко.

https://ria.ru/20210806/kater-1744732828.html

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общество, ярославская область, краснодарский край, владимир лысенко, новости - туризм, россия, сбер