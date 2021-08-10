Власти Ярославской области рассказали о туристическом потенциале региона
Ярославский губернатор Миронов назвал регион одним из лидеров по развитию туристического потенциала
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Ярославская область заняла четвертое место в рейтинге регионов России по развитию туристического потенциала, сообщает областное правительство.
В рейтинге Ярославская область уступила только Краснодарскому краю, Крыму и Татарстану. По словам губернатора Дмитрия Миронова, состояние туристической отрасли для региона крайне значимо.
"Сохранить достойные позиции на туристическом рынке удалось благодаря перестройке предложения с учетом изменившейся реальности: ориентации на индивидуального туриста, цифровизации сервисов, развитию новых видов отдыха, созданию новых турпродуктов с учетом интересов разных целевых аудиторий. Даже сейчас, в непростое время, наша область прочно занимает достойное место в числе самых популярных у туристов России", - цитирует Миронова областное правительство.
Он отметил, что по итогам первого полугодия регион посетили 2,8 миллиона туристов, что на 800 тысяч больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года.
"Данный индекс оценивает, в какой степени в регионе развит его туристический потенциал, то есть насколько прибыльны предприятия отрасли, сколько людей в ней занято, каков уровень их зарплат, и позволяет взглянуть на туристический сектор региона с трех разных точек зрения – бизнеса, государства и гражданина", - цитирует областное правительство и. о. директора департамента туризма региона Владимира Лысенко.