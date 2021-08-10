https://ria.ru/20210810/spisok-1745184606.html

Росфинмониторинг внес ФБК* в список экстремистских организаций

Росфинмониторинг внес ФБК* в список экстремистских организаций - РИА Новости, 10.08.2021

Росфинмониторинг внес ФБК* в список экстремистских организаций

Некоммерческие организации "Фонд борьбы с коррупцией"* и "Фонд защиты прав граждан"* (признанные в РФ иностранными агентами) включены Росфинмониторингом в... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:06

2021-08-10T14:06

2021-08-10T14:08

происшествия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

фонд борьбы с коррупцией

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Некоммерческие организации "Фонд борьбы с коррупцией"* и "Фонд защиты прав граждан"* (признанные в РФ иностранными агентами) включены Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.Обновленный перечень таких организаций представлен на сайте ведомства во вторник.Минюст РФ в начале августа по решению Мосгорсуда включил "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций.* Запрещенные в России экстремистские организации, признанные иноагентами

https://ria.ru/20210810/delo-1745158558.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), фонд борьбы с коррупцией, россия