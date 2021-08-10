https://ria.ru/20210810/spisok-1745184606.html
Росфинмониторинг внес ФБК* в список экстремистских организаций
Росфинмониторинг внес ФБК* в список экстремистских организаций - РИА Новости, 10.08.2021
Росфинмониторинг внес ФБК* в список экстремистских организаций
Некоммерческие организации "Фонд борьбы с коррупцией"* и "Фонд защиты прав граждан"* (признанные в РФ иностранными агентами) включены Росфинмониторингом в... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:06
2021-08-10T14:06
2021-08-10T14:08
происшествия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
фонд борьбы с коррупцией
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Некоммерческие организации "Фонд борьбы с коррупцией"* и "Фонд защиты прав граждан"* (признанные в РФ иностранными агентами) включены Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.Обновленный перечень таких организаций представлен на сайте ведомства во вторник.Минюст РФ в начале августа по решению Мосгорсуда включил "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций.* Запрещенные в России экстремистские организации, признанные иноагентами
https://ria.ru/20210810/delo-1745158558.html
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РИА Новости
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происшествия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), фонд борьбы с коррупцией, россия
14:06 10.08.2021 (обновлено: 14:08 10.08.2021)
Росфинмониторинг внес ФБК* в список экстремистских организаций
Росфинмониторинг включил ФБК* и "Фонд защиты прав граждан"* в список экстремистских организаций