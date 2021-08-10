https://ria.ru/20210810/safronov-1745206394.html
Сергей Сафронов рассказал, как борется с онкологией
Сергей Сафронов рассказал, как борется с онкологией - РИА Новости, 10.08.2021
Сергей Сафронов рассказал, как борется с онкологией
Сергей Сафронов в интервью "Пятому каналу" рассказал, как борется с онкологией. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T16:16
2021-08-10T16:16
2021-08-10T16:16
шоубиз
онкология
знаменитости
сергей сафронов (телеведущий)
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сергей Сафронов в интервью "Пятому каналу" рассказал, как борется с онкологией. "Лечение лучевой терапией, химиотерапией подошло к концу. Все хорошо. Мы плодотворно работаем над новым шоу, над новыми проектами, все замечательно. Я рекомендую и вам регулярно проходить диспансеризацию. Увидимся на наших концертах", — заявил иллюзионист. О болезни Сафронов узнал случайно, когда проходил плановый осмотр в марте этого года. Врачи поставили ему диагноз — лимфома Ходжкина. Ранее иллюзионист объяснил пользователям, почему лечится в бесплатной государственной больнице.
https://ria.ru/20201128/sergey-safronov-1586762277.html
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онкология, знаменитости, сергей сафронов (телеведущий)