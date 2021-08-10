Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210810/safronov-1745206394.html
Сергей Сафронов рассказал, как борется с онкологией
Сергей Сафронов рассказал, как борется с онкологией - РИА Новости, 10.08.2021
Сергей Сафронов рассказал, как борется с онкологией
Сергей Сафронов в интервью "Пятому каналу" рассказал, как борется с онкологией. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T16:16
2021-08-10T16:16
шоубиз
онкология
знаменитости
сергей сафронов (телеведущий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156172/29/1561722931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa87f4be3a23f7280efce180f49b31b1.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сергей Сафронов в интервью "Пятому каналу" рассказал, как борется с онкологией. "Лечение лучевой терапией, химиотерапией подошло к концу. Все хорошо. Мы плодотворно работаем над новым шоу, над новыми проектами, все замечательно. Я рекомендую и вам регулярно проходить диспансеризацию. Увидимся на наших концертах", — заявил иллюзионист. О болезни Сафронов узнал случайно, когда проходил плановый осмотр в марте этого года. Врачи поставили ему диагноз — лимфома Ходжкина. Ранее иллюзионист объяснил пользователям, почему лечится в бесплатной государственной больнице.
https://ria.ru/20201128/sergey-safronov-1586762277.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156172/29/1561722931_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_eb1a2afb9dd5126a9cc02788bcecd525.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
онкология, знаменитости, сергей сафронов (телеведущий)
16:16 10.08.2021
 

Сергей Сафронов рассказал, как борется с онкологией

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИллюзионист Сергей Сафронов
Иллюзионист Сергей Сафронов - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сергей Сафронов в интервью "Пятому каналу" рассказал, как борется с онкологией.
"Лечение лучевой терапией, химиотерапией подошло к концу. Все хорошо. Мы плодотворно работаем над новым шоу, над новыми проектами, все замечательно. Я рекомендую и вам регулярно проходить диспансеризацию. Увидимся на наших концертах", — заявил иллюзионист.
О болезни Сафронов узнал случайно, когда проходил плановый осмотр в марте этого года. Врачи поставили ему диагноз — лимфома Ходжкина.
Ранее иллюзионист объяснил пользователям, почему лечится в бесплатной государственной больнице.
Иллюзионист Сергей Сафронов - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября 2020, 17:18Шоубиз
Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения во взятках
 
ШоубизОнкологияЗнаменитостиСергей Сафронов (телеведущий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной серии провокаций
07:00В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж
06:19В Приангарье отец и сын на ходу незаметно открывали фуры и похищали груз
06:16Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
06:05Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
05:59В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
05:31В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
05:20Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
05:10В России снизился средний размер ипотеки
04:53Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
04:15Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
04:10Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
03:31В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
03:18Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
03:13У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
03:10Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
03:07Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
03:05Диетолог рассказала, кому не надо есть дыни и арбузы
03:00Эксперты рассказали об опасностях на детских площадках
02:36"Сильная держава": японцев восхитили результаты России на Олимпиаде
Лента новостейМолния