https://ria.ru/20210810/safronov-1745206394.html

Сергей Сафронов рассказал, как борется с онкологией

Сергей Сафронов рассказал, как борется с онкологией - РИА Новости, 10.08.2021

Сергей Сафронов рассказал, как борется с онкологией

Сергей Сафронов в интервью "Пятому каналу" рассказал, как борется с онкологией. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:16

2021-08-10T16:16

2021-08-10T16:16

шоубиз

онкология

знаменитости

сергей сафронов (телеведущий)

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сергей Сафронов в интервью "Пятому каналу" рассказал, как борется с онкологией. "Лечение лучевой терапией, химиотерапией подошло к концу. Все хорошо. Мы плодотворно работаем над новым шоу, над новыми проектами, все замечательно. Я рекомендую и вам регулярно проходить диспансеризацию. Увидимся на наших концертах", — заявил иллюзионист. О болезни Сафронов узнал случайно, когда проходил плановый осмотр в марте этого года. Врачи поставили ему диагноз — лимфома Ходжкина. Ранее иллюзионист объяснил пользователям, почему лечится в бесплатной государственной больнице.

https://ria.ru/20201128/sergey-safronov-1586762277.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онкология, знаменитости, сергей сафронов (телеведущий)