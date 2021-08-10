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Религия
https://ria.ru/20210810/raskopki-1745072899.html
Вопреки опасности: под Кабулом восстанавливают буддийскую ступу
Вопреки опасности: под Кабулом восстанавливают буддийскую ступу - РИА Новости, 10.08.2021
Вопреки опасности: под Кабулом восстанавливают буддийскую ступу
В Афганистане в разгар войны не прекращаются археологические раскопки, исследователи воссоздают древний буддийский храм. Как идут работы, смотрите в фотоленте... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:18
2021-08-10T12:21
фото
религия
афганистан
археология
реставрация
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В Афганистане в разгар войны не прекращаются археологические раскопки, исследователи воссоздают древний буддийский храм. Как идут работы, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, афганистан, археология, реставрация
12:18 10.08.2021 (обновлено: 12:21 10.08.2021)
 

Вопреки опасности: под Кабулом восстанавливают буддийскую ступу

Читать ria.ru в
В Афганистане в разгар войны не прекращаются археологические раскопки, исследователи воссоздают древний буддийский храм. Как идут работы, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

В 2020 году археологи обнаружили у подножья горы Хиндаки в районе Шиваки разбитый купол неизвестной постройки.

Археологические раскопки и реставрация буддийской ступы 1-3 века н. э., которая была обнаружена к югу от Кабула в районе Шиваки
1 из 11

В 2020 году археологи обнаружили у подножья горы Хиндаки в районе Шиваки разбитый купол неизвестной постройки.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Оказалось, что это ступа I-III веков нашей эры, относящаяся к греко-буддийскому периоду.

Реставрация буддийской ступы 1-3 века н. э., которая была обнаружена к югу от Кабула в районе Шиваки
2 из 11

Оказалось, что это ступа I-III веков нашей эры, относящаяся к греко-буддийскому периоду.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

На раскопках трудятся десятки человек. Параллельно идет реставрация.

Археологические раскопки и реставрация буддийской ступы 1-3 века н. э., которая была обнаружена к югу от Кабула в районе Шиваки
3 из 11

На раскопках трудятся десятки человек. Параллельно идет реставрация.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Удалось практически полностью восстановить купол ступы.

Археологические раскопки и реставрация буддийской ступы 1-3 века н. э., которая была обнаружена к югу от Кабула в районе Шиваки
4 из 11

Удалось практически полностью восстановить купол ступы.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Восстановлены и отдельные части внешней стороны главной несущей конструкции.

Реставрация буддийской ступы 1-3 века н. э., которая была обнаружена к югу от Кабула в районе Шиваки
5 из 11

Восстановлены и отдельные части внешней стороны главной несущей конструкции.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Храм в Шиваки удивляет тем, что здесь нет входа в привычном понимании.

Археологические раскопки и реставрация буддийской ступы 1-3 века н. э., которая была обнаружена к югу от Кабула в районе Шиваки
6 из 11

Храм в Шиваки удивляет тем, что здесь нет входа в привычном понимании.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Широкие ступени на фронтальной части храма ведут к куполу на второй ярус.

Археологические раскопки и реставрация буддийской ступы 1-3 века н. э., которая была обнаружена к югу от Кабула в районе Шиваки
7 из 11

Широкие ступени на фронтальной части храма ведут к куполу на второй ярус.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Архитектурная мысль заключалась в том, что паломники должны были делать ритуальные круги вокруг строения.

Археологические раскопки и реставрация буддийской ступы 1-3 века н. э., которая была обнаружена два года назад к югу от Кабула в районе Шиваки
8 из 11

Архитектурная мысль заключалась в том, что паломники должны были делать ритуальные круги вокруг строения.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Храм оказался окружен стеной, она была глубоко под землей. За ней — остатки построек.

Археологические раскопки и реставрация буддийской ступы 1-3 века н. э., которая была обнаружена к югу от Кабула в районе Шиваки
9 из 11

Храм оказался окружен стеной, она была глубоко под землей. За ней — остатки построек.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Не исключено, что здесь был целый исторический комплекс, не только ступа.

Археологические раскопки и реставрация буддийской ступы 1-3 века н. э., которая была обнаружена к югу от Кабула в районе Шиваки
10 из 11

Не исключено, что здесь был целый исторический комплекс, не только ступа.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Хочется надеяться, что когда-нибудь сюда смогут приезжать туристы...

Археологические раскопки и реставрация буддийской ступы 1-3 века н. э., которая была обнаружена к югу от Кабула в районе Шиваки
11 из 11

Хочется надеяться, что когда-нибудь сюда смогут приезжать туристы...

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
 
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