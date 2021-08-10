https://ria.ru/20210810/raskopki-1745072899.html

Вопреки опасности: под Кабулом восстанавливают буддийскую ступу

Вопреки опасности: под Кабулом восстанавливают буддийскую ступу - РИА Новости, 10.08.2021

Вопреки опасности: под Кабулом восстанавливают буддийскую ступу

В Афганистане в разгар войны не прекращаются археологические раскопки, исследователи воссоздают древний буддийский храм. Как идут работы, смотрите в фотоленте... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T12:18

2021-08-10T12:18

2021-08-10T12:21

фото

религия

афганистан

археология

реставрация

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В Афганистане в разгар войны не прекращаются археологические раскопки, исследователи воссоздают древний буддийский храм. Как идут работы, смотрите в фотоленте Ria.ru.

афганистан

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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