Вопреки опасности: под Кабулом восстанавливают буддийскую ступу
В 2020 году археологи обнаружили у подножья горы Хиндаки в районе Шиваки разбитый купол неизвестной постройки.
В 2020 году археологи обнаружили у подножья горы Хиндаки в районе Шиваки разбитый купол неизвестной постройки.
Оказалось, что это ступа I-III веков нашей эры, относящаяся к греко-буддийскому периоду.
Оказалось, что это ступа I-III веков нашей эры, относящаяся к греко-буддийскому периоду.
На раскопках трудятся десятки человек. Параллельно идет реставрация.
На раскопках трудятся десятки человек. Параллельно идет реставрация.
Удалось практически полностью восстановить купол ступы.
Удалось практически полностью восстановить купол ступы.
Восстановлены и отдельные части внешней стороны главной несущей конструкции.
Восстановлены и отдельные части внешней стороны главной несущей конструкции.
Храм в Шиваки удивляет тем, что здесь нет входа в привычном понимании.
Храм в Шиваки удивляет тем, что здесь нет входа в привычном понимании.
Широкие ступени на фронтальной части храма ведут к куполу на второй ярус.
Широкие ступени на фронтальной части храма ведут к куполу на второй ярус.
Архитектурная мысль заключалась в том, что паломники должны были делать ритуальные круги вокруг строения.
Архитектурная мысль заключалась в том, что паломники должны были делать ритуальные круги вокруг строения.
Храм оказался окружен стеной, она была глубоко под землей. За ней — остатки построек.
Храм оказался окружен стеной, она была глубоко под землей. За ней — остатки построек.
Не исключено, что здесь был целый исторический комплекс, не только ступа.
Не исключено, что здесь был целый исторический комплекс, не только ступа.
Хочется надеяться, что когда-нибудь сюда смогут приезжать туристы...
Хочется надеяться, что когда-нибудь сюда смогут приезжать туристы...