Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/protsess-1745174256.html
Процесс по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" перенесли на 24 августа
Процесс по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" перенесли на 24 августа - РИА Новости, 10.08.2021
Процесс по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" перенесли на 24 августа
Процесс по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", который должен был состояться 10 августа, перенесен на 24 августа, сообщили РИА Новости в Заводском районном суде... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:02
2021-08-10T13:02
происшествия
кемеровская область
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в торговом центре в кемерово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151777/09/1517770995_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_84cab1c10a9f394fef03347c7de799fc.jpg
КЕМЕРОВО, 10 авг - РИА Новости. Процесс по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", который должен был состояться 10 августа, перенесен на 24 августа, сообщили РИА Новости в Заводском районном суде Кемерово.Во вторник процесс отменили из-за случаев заболевания коронавирусом в СИЗО, где содержатся фигуранты дела, и введенного там карантина."24 августа, 14.00", – сказали в суде, отвечая на вопрос о дате, на которую перенесен процесс с 10 августа.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
https://ria.ru/20210218/vishnya-1598060036.html
https://ria.ru/20210720/suddenok-1741997862.html
кемеровская область
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151777/09/1517770995_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_377f64ef044a2e8cd69ccd2aa92476dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, кемеровская область, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в торговом центре в кемерово
13:02 10.08.2021
 
Процесс по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" перенесли на 24 августа

Процесс по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" перенесли на 24 августа из-за карантина в СИЗО

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкЗдание торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово
Здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в Кемерово - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 10 авг - РИА Новости. Процесс по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", который должен был состояться 10 августа, перенесен на 24 августа, сообщили РИА Новости в Заводском районном суде Кемерово.
Во вторник процесс отменили из-за случаев заболевания коронавирусом в СИЗО, где содержатся фигуранты дела, и введенного там карантина.
Демонтаж сгоревшего ТЦ Зимняя вишня. 27 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 17:31
Охранник раскрыл подробности трагедии в "Зимней вишне"
"24 августа, 14.00", – сказали в суде, отвечая на вопрос о дате, на которую перенесен процесс с 10 августа.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
Генеральный директор торгового центра Зимняя вишня Надежда Судденок в Заводском районном суде в Кемерово. 27 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 11:43
Экс-гендиректор "Зимней вишни" выступила с последним словом в суде
 
ПроисшествияКемеровская областьКемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в торговом центре в Кемерово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:22В Белоруссии пообещали ответить на санкции США, Великобритании и Канады
15:16Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров
15:13Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
14:28Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать
Лента новостейМолния