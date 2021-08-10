https://ria.ru/20210810/protsess-1745174256.html

Процесс по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" перенесли на 24 августа

Процесс по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" перенесли на 24 августа - РИА Новости, 10.08.2021

Процесс по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" перенесли на 24 августа

Процесс по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", который должен был состояться 10 августа, перенесен на 24 августа, сообщили РИА Новости в Заводском районном суде... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T13:02

2021-08-10T13:02

2021-08-10T13:02

происшествия

кемеровская область

кемерово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в торговом центре в кемерово

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КЕМЕРОВО, 10 авг - РИА Новости. Процесс по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", который должен был состояться 10 августа, перенесен на 24 августа, сообщили РИА Новости в Заводском районном суде Кемерово.Во вторник процесс отменили из-за случаев заболевания коронавирусом в СИЗО, где содержатся фигуранты дела, и введенного там карантина."24 августа, 14.00", – сказали в суде, отвечая на вопрос о дате, на которую перенесен процесс с 10 августа.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.Возбуждено несколько уголовных дел, арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

https://ria.ru/20210218/vishnya-1598060036.html

https://ria.ru/20210720/suddenok-1741997862.html

кемеровская область

кемерово

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происшествия, кемеровская область, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в торговом центре в кемерово