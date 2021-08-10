Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/privatizatsiya-1745153712.html
"Ъ": оператора карт ''Мир'' планируют приватизировать
"Ъ": оператора карт ''Мир'' планируют приватизировать - РИА Новости, 10.08.2021
"Ъ": оператора карт ''Мир'' планируют приватизировать
В Министерстве финансов рассматривают возможность приватизировать Национальную систему платежных карт (НСПК), пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:05
2021-08-10T14:32
экономика
общество
технологии
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564965286_0:73:2776:1635_1920x0_80_0_0_70fb8feefa4b2bc6f16d9e53ce5ca900.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Министерстве финансов рассматривают возможность приватизировать Национальную систему платежных карт (НСПК), пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка и ведомство.Как уточнили собеседники СМИ, для приватизации оператора карт "Мир" настал подходящий момент и можно рассчитывать на успешное публичное размещение акции. Впервые этот вопрос затронул замглавы ФАС Андрей Кашеваров на закрытом консультативном совете по развитию НСПК, затем тему периодически обсуждали отдельные представители рынка.Помимо разработки концепции, Минфину предстоит рассчитать все риски такого решения, а также рассмотреть идею на межведомственном уровне. В Центробанке, которому и принадлежит платежная система, заявили, что изменений в акционерной структуре системы пока не планируют.Возможен следующий вариант приватизации: передача 50 процентов плюс одну акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное ключевые участники платежного рынка поделят между собой. Однако для Минфина была бы более предпочтительна абсолютная приватизация, добавил источник "Коммерсанта".По мнению специалистов, для НСПК методы государственного управления стали хорошим началом, но частный капитал необходим для дальнейшего развития. НСПК уже хорошо зарекомендовала себя на рынке, и, я полагаю, ее приватизация скажется положительно на дальнейшем развитии и росте бизнеса компании'', — отметил независимый эксперт на платежном рынке Андрей Вылегжанин.Система "Мир" появилась в 2014-2015 годах, когда Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. Все акции НСПК принадлежат Банку России.
https://ria.ru/20190523/1554825050.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210720/karta-1742006038.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564965286_250:0:2527:1708_1920x0_80_0_0_ad09d1cbd2c5ac333c4ebe69fca70a6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество, технологии, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
11:05 10.08.2021 (обновлено: 14:32 10.08.2021)
 
"Ъ": оператора карт ''Мир'' планируют приватизировать

"Ъ": Минфин обсуждает вопрос приватизации оператора платежной системы "Мир''

© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"Карта "Мир" банка "Новикомбанк" c отечественными чип-модулями
Карта Мир банка Новикомбанк c отечественными чип-модулями - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Министерстве финансов рассматривают возможность приватизировать Национальную систему платежных карт (НСПК), пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка и ведомство.
Как уточнили собеседники СМИ, для приватизации оператора карт "Мир" настал подходящий момент и можно рассчитывать на успешное публичное размещение акции. Впервые этот вопрос затронул замглавы ФАС Андрей Кашеваров на закрытом консультативном совете по развитию НСПК, затем тему периодически обсуждали отдельные представители рынка.
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2019
23 мая 2019, 01:09
Центробанк не обсуждает вопрос продажи доли в НСПК
Помимо разработки концепции, Минфину предстоит рассчитать все риски такого решения, а также рассмотреть идею на межведомственном уровне. В Центробанке, которому и принадлежит платежная система, заявили, что изменений в акционерной структуре системы пока не планируют.
Возможен следующий вариант приватизации: передача 50 процентов плюс одну акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное ключевые участники платежного рынка поделят между собой. Однако для Минфина была бы более предпочтительна абсолютная приватизация, добавил источник "Коммерсанта".
По мнению специалистов, для НСПК методы государственного управления стали хорошим началом, но частный капитал необходим для дальнейшего развития. НСПК уже хорошо зарекомендовала себя на рынке, и, я полагаю, ее приватизация скажется положительно на дальнейшем развитии и росте бизнеса компании'', — отметил независимый эксперт на платежном рынке Андрей Вылегжанин.
Система "Мир" появилась в 2014-2015 годах, когда Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. Все акции НСПК принадлежат Банку России.
Эмиссия карт национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 12:21Сказано в эфире
Аналитик оценил последствия подключения карт "Мир" к Apple Pay
 
ЭкономикаОбществоТехнологииМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:22В Белоруссии пообещали ответить на санкции США, Великобритании и Канады
15:16Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск 11 украинских офицеров
15:13Украина предложила развернуть на своей территории силы ПВО США
15:11ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
14:28Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать
Лента новостейМолния