https://ria.ru/20210810/privatizatsiya-1745153712.html

"Ъ": оператора карт ''Мир'' планируют приватизировать

"Ъ": оператора карт ''Мир'' планируют приватизировать - РИА Новости, 10.08.2021

"Ъ": оператора карт ''Мир'' планируют приватизировать

В Министерстве финансов рассматривают возможность приватизировать Национальную систему платежных карт (НСПК), пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T11:05

2021-08-10T11:05

2021-08-10T14:32

экономика

общество

технологии

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564965286_0:73:2776:1635_1920x0_80_0_0_70fb8feefa4b2bc6f16d9e53ce5ca900.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Министерстве финансов рассматривают возможность приватизировать Национальную систему платежных карт (НСПК), пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка и ведомство.Как уточнили собеседники СМИ, для приватизации оператора карт "Мир" настал подходящий момент и можно рассчитывать на успешное публичное размещение акции. Впервые этот вопрос затронул замглавы ФАС Андрей Кашеваров на закрытом консультативном совете по развитию НСПК, затем тему периодически обсуждали отдельные представители рынка.Помимо разработки концепции, Минфину предстоит рассчитать все риски такого решения, а также рассмотреть идею на межведомственном уровне. В Центробанке, которому и принадлежит платежная система, заявили, что изменений в акционерной структуре системы пока не планируют.Возможен следующий вариант приватизации: передача 50 процентов плюс одну акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное ключевые участники платежного рынка поделят между собой. Однако для Минфина была бы более предпочтительна абсолютная приватизация, добавил источник "Коммерсанта".По мнению специалистов, для НСПК методы государственного управления стали хорошим началом, но частный капитал необходим для дальнейшего развития. НСПК уже хорошо зарекомендовала себя на рынке, и, я полагаю, ее приватизация скажется положительно на дальнейшем развитии и росте бизнеса компании'', — отметил независимый эксперт на платежном рынке Андрей Вылегжанин.Система "Мир" появилась в 2014-2015 годах, когда Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. Все акции НСПК принадлежат Банку России.

https://ria.ru/20190523/1554825050.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210720/karta-1742006038.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, технологии, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия