https://ria.ru/20210810/pozhary-1745239197.html

В Липецкой области ввели высший класс пожарной опасности лесов

В Липецкой области ввели высший класс пожарной опасности лесов - РИА Новости, 10.08.2021

В Липецкой области ввели высший класс пожарной опасности лесов

Власти Липецкой области впервые в этом году ввели пятый класс пожарной опасности лесов, который действует на территории южных районов региона: Воловского,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T17:32

2021-08-10T17:32

2021-08-10T17:32

липецкая область

усманский район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области впервые в этом году ввели пятый класс пожарной опасности лесов, который действует на территории южных районов региона: Воловского, Хлевенского, Усманского, Добринского и Тербунского, сообщил РИА Новости губернатор области Игорь Артамонов.По словам главы региона, причиной для введения радикальных мер стал пожар в Воронежском биосферном заповеднике. который уже около суток продолжается на территории Усманского района. В настоящее время 26 человек и 13 единиц техники пытаются потушить возгорания, однако пока это не удается."К счастью, пожар низовой и не угрожает жизни людей. Но огонь уже уничтожил 30 гектаров лесной подстилки, а также растения и мелких животных, обитающих на территории заповедника", - уточнил Артамонов.Он также отметил, что власти региона постоянно обращаются к жителям Липецкой области с просьбой не разводить костры, так как причиной возгорания может стать любая неосторожность. Кроме этого, в регионе ограничен въезд в леса, а за разведение костров предусмотрены штрафы до 3 тысяч рублей, на период пожароопасного сезона они увеличиваются вдвое.

https://ria.ru/20210722/lipetsk-1742335446.html

усманский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

усманский район, игорь артамонов