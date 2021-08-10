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Липецкая область
https://ria.ru/20210810/pozhary-1745239197.html
В Липецкой области ввели высший класс пожарной опасности лесов
В Липецкой области ввели высший класс пожарной опасности лесов - РИА Новости, 10.08.2021
В Липецкой области ввели высший класс пожарной опасности лесов
Власти Липецкой области впервые в этом году ввели пятый класс пожарной опасности лесов, который действует на территории южных районов региона: Воловского,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:32
2021-08-10T17:32
липецкая область
усманский район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области впервые в этом году ввели пятый класс пожарной опасности лесов, который действует на территории южных районов региона: Воловского, Хлевенского, Усманского, Добринского и Тербунского, сообщил РИА Новости губернатор области Игорь Артамонов.По словам главы региона, причиной для введения радикальных мер стал пожар в Воронежском биосферном заповеднике. который уже около суток продолжается на территории Усманского района. В настоящее время 26 человек и 13 единиц техники пытаются потушить возгорания, однако пока это не удается."К счастью, пожар низовой и не угрожает жизни людей. Но огонь уже уничтожил 30 гектаров лесной подстилки, а также растения и мелких животных, обитающих на территории заповедника", - уточнил Артамонов.Он также отметил, что власти региона постоянно обращаются к жителям Липецкой области с просьбой не разводить костры, так как причиной возгорания может стать любая неосторожность. Кроме этого, в регионе ограничен въезд в леса, а за разведение костров предусмотрены штрафы до 3 тысяч рублей, на период пожароопасного сезона они увеличиваются вдвое.
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усманский район, игорь артамонов
17:32 10.08.2021
 

В Липецкой области ввели высший класс пожарной опасности лесов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
Лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области впервые в этом году ввели пятый класс пожарной опасности лесов, который действует на территории южных районов региона: Воловского, Хлевенского, Усманского, Добринского и Тербунского, сообщил РИА Новости губернатор области Игорь Артамонов.
По словам главы региона, причиной для введения радикальных мер стал пожар в Воронежском биосферном заповеднике. который уже около суток продолжается на территории Усманского района. В настоящее время 26 человек и 13 единиц техники пытаются потушить возгорания, однако пока это не удается.
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"К счастью, пожар низовой и не угрожает жизни людей. Но огонь уже уничтожил 30 гектаров лесной подстилки, а также растения и мелких животных, обитающих на территории заповедника", - уточнил Артамонов.
Он также отметил, что власти региона постоянно обращаются к жителям Липецкой области с просьбой не разводить костры, так как причиной возгорания может стать любая неосторожность. Кроме этого, в регионе ограничен въезд в леса, а за разведение костров предусмотрены штрафы до 3 тысяч рублей, на период пожароопасного сезона они увеличиваются вдвое.
 
Липецкая областьУсманский районИгорь Артамонов
 
 
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