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Глава Минприроды назвал обстановку с лесными пожарами в России напряженной
Глава Минприроды назвал обстановку с лесными пожарами в России напряженной - РИА Новости, 10.08.2021
Глава Минприроды назвал обстановку с лесными пожарами в России напряженной
Обстановка с лесными пожарами в России остается крайне напряженной, показатели превысили прошлогодние, заявил глава Минприроды Александр Козлов. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T10:08
2021-08-10T12:00
общество
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
владимир путин
александр козлов (глава минприроды)
дальний восток
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 10 авг — РИА Новости. Обстановка с лесными пожарами в России остается крайне напряженной, показатели превысили прошлогодние, заявил глава Минприроды Александр Козлов.По его словам, в 2021 году при меньшем количестве возгораний площадь, пройденная огнем, возросла по сравнению с аналогичным периодом в 1,2 раза."Что составляет 7,8 миллиона гектар. Причем более 90% пройденных огнем площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в частности на Якутию — 78% всех площадей по стране", — добавил министр.Ранее Авиалесоохрана сообщила, что в стране за сутки потушили 33 природных пожара на площади 254 105 гектаров. К полуночи 10 августа ведомство зарегистрировало 196 очагов возгорания (1 572 967 гектаров), из них 111 действуют в Якутии на площади 1 417 718 гектаров. В республике действует ЧС регионального характера. С 6 августа на территории семи районов Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации.В Свердловской области — два лесных пожара площадью десять гектаров: в Белоярском городском округе и Камышловском муниципальном районе.Также накануне сообщалось о шести возгораниях в Красноярском крае.Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября выделить из резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров и технику для этого.
https://ria.ru/20210810/selo-1745143336.html
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общество, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), дальний восток, природные пожары в россии
10:08 10.08.2021 (обновлено: 12:00 10.08.2021)
 
Глава Минприроды назвал обстановку с лесными пожарами в России напряженной

Глава Минприроды Козлов: обстановка с лесными пожарами в России остается крайне напряженной

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЯКУТСК, 10 авг — РИА Новости. Обстановка с лесными пожарами в России остается крайне напряженной, показатели превысили прошлогодние, заявил глава Минприроды Александр Козлов.
По его словам, в 2021 году при меньшем количестве возгораний площадь, пройденная огнем, возросла по сравнению с аналогичным периодом в 1,2 раза.
"Что составляет 7,8 миллиона гектар. Причем более 90% пройденных огнем площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в частности на Якутию — 78% всех площадей по стране", — добавил министр.
Ранее Авиалесоохрана сообщила, что в стране за сутки потушили 33 природных пожара на площади 254 105 гектаров. К полуночи 10 августа ведомство зарегистрировало 196 очагов возгорания (1 572 967 гектаров), из них 111 действуют в Якутии на площади 1 417 718 гектаров. В республике действует ЧС регионального характера.
Тушение лесных пожаров в Якутии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
09:59
Сотрудник "Авиалесоохраны" рассказал, как месяц спасал якутское село
С 6 августа на территории семи районов Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации.
В Свердловской области — два лесных пожара площадью десять гектаров: в Белоярском городском округе и Камышловском муниципальном районе.
Также накануне сообщалось о шести возгораниях в Красноярском крае.
Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября выделить из резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров и технику для этого.
Лесные пожары в России: регионы повышенной опасности и динамика за пять лет
30 июля, 16:23Инфографика
Лесные пожары в России: регионы повышенной опасности и динамика за пять лет
 
ОбществоМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РоссияВладимир ПутинАлександр Козлов (глава Минприроды)Дальний ВостокПриродные пожары в России
 
 
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