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Глава Минприроды назвал обстановку с лесными пожарами в России напряженной

Глава Минприроды назвал обстановку с лесными пожарами в России напряженной - РИА Новости, 10.08.2021

Глава Минприроды назвал обстановку с лесными пожарами в России напряженной

Обстановка с лесными пожарами в России остается крайне напряженной, показатели превысили прошлогодние, заявил глава Минприроды Александр Козлов. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T10:08

2021-08-10T10:08

2021-08-10T12:00

общество

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

дальний восток

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 10 авг — РИА Новости. Обстановка с лесными пожарами в России остается крайне напряженной, показатели превысили прошлогодние, заявил глава Минприроды Александр Козлов.По его словам, в 2021 году при меньшем количестве возгораний площадь, пройденная огнем, возросла по сравнению с аналогичным периодом в 1,2 раза."Что составляет 7,8 миллиона гектар. Причем более 90% пройденных огнем площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в частности на Якутию — 78% всех площадей по стране", — добавил министр.Ранее Авиалесоохрана сообщила, что в стране за сутки потушили 33 природных пожара на площади 254 105 гектаров. К полуночи 10 августа ведомство зарегистрировало 196 очагов возгорания (1 572 967 гектаров), из них 111 действуют в Якутии на площади 1 417 718 гектаров. В республике действует ЧС регионального характера. С 6 августа на территории семи районов Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации.В Свердловской области — два лесных пожара площадью десять гектаров: в Белоярском городском округе и Камышловском муниципальном районе.Также накануне сообщалось о шести возгораниях в Красноярском крае.Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября выделить из резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров и технику для этого.

https://ria.ru/20210810/selo-1745143336.html

россия

дальний восток

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общество, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), дальний восток, природные пожары в россии