https://ria.ru/20210810/pozhar-1745144363.html
Глава Минприроды назвал обстановку с лесными пожарами в России напряженной
Глава Минприроды назвал обстановку с лесными пожарами в России напряженной - РИА Новости, 10.08.2021
Глава Минприроды назвал обстановку с лесными пожарами в России напряженной
Обстановка с лесными пожарами в России остается крайне напряженной, показатели превысили прошлогодние, заявил глава Минприроды Александр Козлов. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T10:08
2021-08-10T10:08
2021-08-10T12:00
общество
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
владимир путин
александр козлов (глава минприроды)
дальний восток
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745147039_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2283c8d4fd094fef967e5fff6675fd8.jpg
ЯКУТСК, 10 авг — РИА Новости. Обстановка с лесными пожарами в России остается крайне напряженной, показатели превысили прошлогодние, заявил глава Минприроды Александр Козлов.По его словам, в 2021 году при меньшем количестве возгораний площадь, пройденная огнем, возросла по сравнению с аналогичным периодом в 1,2 раза."Что составляет 7,8 миллиона гектар. Причем более 90% пройденных огнем площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в частности на Якутию — 78% всех площадей по стране", — добавил министр.Ранее Авиалесоохрана сообщила, что в стране за сутки потушили 33 природных пожара на площади 254 105 гектаров. К полуночи 10 августа ведомство зарегистрировало 196 очагов возгорания (1 572 967 гектаров), из них 111 действуют в Якутии на площади 1 417 718 гектаров. В республике действует ЧС регионального характера. С 6 августа на территории семи районов Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации.В Свердловской области — два лесных пожара площадью десять гектаров: в Белоярском городском округе и Камышловском муниципальном районе.Также накануне сообщалось о шести возгораниях в Красноярском крае.Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября выделить из резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров и технику для этого.
https://ria.ru/20210810/selo-1745143336.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745147039_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_10123bd94fc302c66d1b2df9d79a41b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), дальний восток, природные пожары в россии
10:08 10.08.2021 (обновлено: 12:00 10.08.2021)
Глава Минприроды назвал обстановку с лесными пожарами в России напряженной
Глава Минприроды Козлов: обстановка с лесными пожарами в России остается крайне напряженной