https://ria.ru/20210810/pesni-1745252641.html

Представитель МакSим рассказал, когда певица сможет дать концерт

Представитель МакSим рассказал, когда певица сможет дать концерт - РИА Новости, 10.08.2021

Представитель МакSим рассказал, когда певица сможет дать концерт

Концертов и новых песен певицы МакSим (Марины Абросимовой) не будет как минимум год - она еще слаба после того, как провела несколько недель в искусственной... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T19:01

2021-08-10T19:01

2021-08-10T19:01

шоубиз

общество

макsим (марина абросимова)

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Концертов и новых песен певицы МакSим (Марины Абросимовой) не будет как минимум год - она еще слаба после того, как провела несколько недель в искусственной коме в тяжелом состоянии, ее ждет долгая восстановительная терапия, сообщила РИА Новости представитель артистки.МакSим была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии. 3 августа представительница МакSим сообщила РИА Новости, что певица уже в сознании и идет на поправку."Марина никуда не может ходить физически, она очень слабая, сама ходит еле-еле с очень сильными головокружениями. Концертов, новых песен не будет как минимум год - врачи строго запретили даже заниматься спортом. У нее очень слабые легкие, будет долгая терапия. Да и к тому же физически ей нужно восстановиться, после 1,5 месяца комы она не готова к публичному вниманию", - сказала собеседница агентства.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, - российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".

https://ria.ru/20210810/maksim-1745241520.html

https://ria.ru/20210809/maksim-1745052636.html

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общество, макsим (марина абросимова), россия, коронавирус covid-19