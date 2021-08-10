Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210810/pensionery-1745235384.html
В Севастополе арестовали группу подозреваемых в мошенничестве с квартирами
В Севастополе арестовали группу подозреваемых в мошенничестве с квартирами - РИА Новости, 10.08.2021
В Севастополе арестовали группу подозреваемых в мошенничестве с квартирами
Группа подозреваемых в мошенничестве с квартирами пожилых людей, в которую входили два сотрудника полиции, задержана в Севастополе, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:14
2021-08-10T17:14
происшествия
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Группа подозреваемых в мошенничестве с квартирами пожилых людей, в которую входили два сотрудника полиции, задержана в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК по Крыму и Севастополю.По данным следствия, двое сотрудников полиции и четверо жителей Севастополя организовали схему хищения недвижимости у пожилых людей. Сотрудники полиции собирали информацию об одиноких людях, которые в силу возраста или психического расстройства не могли адекватно воспринимать действия мошенников. В результате участники группы вводили людей в заблуждение для получения доверенности, после чего продавали их недвижимость и регистрировали на нее права."Подозреваемые были задержаны. По местам их проживания и работы проведены обыски, изъяты сведения и материалы, представляющие интерес для следствия", - сообщили в СК, отметив, что операцию по пресечению деятельности группы провели совместно сотрудники ГСУ РФ по республике Крым и городу Севастополю, службы управления ФСБ России по региону и ОРЧ СБ УВД по городу Севастополю.Жертвами сообщников стали двое мужчин в возрасте 57 и 84 лет, страдающих психическими заболеваниями, мошенники завладели их квартирами по проспекту Октябрьской Революции и улице Меньшикова, а также земельным участком. Возбуждено уголовное дело, предпринимаются меры для признания сделок с недвижимостью незаконными.В управлении МВД по Севастополю сообщили, что задержанными по делу являются старший участковый уполномоченный и сотрудник патрульно-постовой службы одного из территориальных отделов полиции. При подтверждении вины они будут уволены из органов внутренних дел, отметили в полиции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210806/pensionery-1744774357.html
https://ria.ru/20210810/moshennik-1745127330.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d954d36c9035212f1691955b0c7386ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), жилье
17:14 10.08.2021
 
В Севастополе арестовали группу подозреваемых в мошенничестве с квартирами

В Севастополе арестовали группу подозреваемых в мошенничестве с квартирами пожилых людей

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Группа подозреваемых в мошенничестве с квартирами пожилых людей, в которую входили два сотрудника полиции, задержана в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, двое сотрудников полиции и четверо жителей Севастополя организовали схему хищения недвижимости у пожилых людей. Сотрудники полиции собирали информацию об одиноких людях, которые в силу возраста или психического расстройства не могли адекватно воспринимать действия мошенников. В результате участники группы вводили людей в заблуждение для получения доверенности, после чего продавали их недвижимость и регистрировали на нее права.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 21:30
Мошенницы в Серпухове выманили у пожилых семей почти 500 тысяч рублей
"Подозреваемые были задержаны. По местам их проживания и работы проведены обыски, изъяты сведения и материалы, представляющие интерес для следствия", - сообщили в СК, отметив, что операцию по пресечению деятельности группы провели совместно сотрудники ГСУ РФ по республике Крым и городу Севастополю, службы управления ФСБ России по региону и ОРЧ СБ УВД по городу Севастополю.
Жертвами сообщников стали двое мужчин в возрасте 57 и 84 лет, страдающих психическими заболеваниями, мошенники завладели их квартирами по проспекту Октябрьской Революции и улице Меньшикова, а также земельным участком. Возбуждено уголовное дело, предпринимаются меры для признания сделок с недвижимостью незаконными.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 02:17
Юрист рассказал, как пристыдить телефонного мошенника
В управлении МВД по Севастополю сообщили, что задержанными по делу являются старший участковый уполномоченный и сотрудник патрульно-постовой службы одного из территориальных отделов полиции. При подтверждении вины они будут уволены из органов внутренних дел, отметили в полиции.
 
ПроисшествияРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Жилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж
06:19В Приангарье отец и сын на ходу незаметно открывали фуры и похищали груз
06:16Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
06:05Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
05:59В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
05:31В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
05:20Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
05:10В России снизился средний размер ипотеки
04:53Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
04:15Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
04:10Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
03:31В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
03:18Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
03:13У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
03:10Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
03:07Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
03:05Диетолог рассказала, кому не надо есть дыни и арбузы
03:00Эксперты рассказали об опасностях на детских площадках
02:36"Сильная держава": японцев восхитили результаты России на Олимпиаде
02:34Невеста погибла спустя считанные часы после свадьбы
Лента новостейМолния