https://ria.ru/20210810/pensionery-1745235384.html

В Севастополе арестовали группу подозреваемых в мошенничестве с квартирами

В Севастополе арестовали группу подозреваемых в мошенничестве с квартирами - РИА Новости, 10.08.2021

В Севастополе арестовали группу подозреваемых в мошенничестве с квартирами

Группа подозреваемых в мошенничестве с квартирами пожилых людей, в которую входили два сотрудника полиции, задержана в Севастополе, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T17:14

2021-08-10T17:14

2021-08-10T17:14

происшествия

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Группа подозреваемых в мошенничестве с квартирами пожилых людей, в которую входили два сотрудника полиции, задержана в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК по Крыму и Севастополю.По данным следствия, двое сотрудников полиции и четверо жителей Севастополя организовали схему хищения недвижимости у пожилых людей. Сотрудники полиции собирали информацию об одиноких людях, которые в силу возраста или психического расстройства не могли адекватно воспринимать действия мошенников. В результате участники группы вводили людей в заблуждение для получения доверенности, после чего продавали их недвижимость и регистрировали на нее права."Подозреваемые были задержаны. По местам их проживания и работы проведены обыски, изъяты сведения и материалы, представляющие интерес для следствия", - сообщили в СК, отметив, что операцию по пресечению деятельности группы провели совместно сотрудники ГСУ РФ по республике Крым и городу Севастополю, службы управления ФСБ России по региону и ОРЧ СБ УВД по городу Севастополю.Жертвами сообщников стали двое мужчин в возрасте 57 и 84 лет, страдающих психическими заболеваниями, мошенники завладели их квартирами по проспекту Октябрьской Революции и улице Меньшикова, а также земельным участком. Возбуждено уголовное дело, предпринимаются меры для признания сделок с недвижимостью незаконными.В управлении МВД по Севастополю сообщили, что задержанными по делу являются старший участковый уполномоченный и сотрудник патрульно-постовой службы одного из территориальных отделов полиции. При подтверждении вины они будут уволены из органов внутренних дел, отметили в полиции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210806/pensionery-1744774357.html

https://ria.ru/20210810/moshennik-1745127330.html

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), жилье