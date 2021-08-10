https://ria.ru/20210810/ovtsebyk-1745135258.html
В Московском зоопарке родился теленок краснокнижного овцебыка
В Московском зоопарке родился теленок краснокнижного овцебыка - РИА Новости, 10.08.2021
В Московском зоопарке родился теленок краснокнижного овцебыка
В Московском зоопарке впервые за три года родился теленок краснокнижного овцебыка, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T09:17
2021-08-10T09:17
2021-08-10T11:42
хорошие новости
москва
московский зоопарк
светлана акулова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745137424_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_91f5c28d01322467a474fa2e4fbacd82.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Московском зоопарке впервые за три года родился теленок краснокнижного овцебыка, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.Первый представитель этого животного появился в городе в 1972 году, еще трех особей привезли в 2002 году. С тех пор они регулярно приносят потомство."Но поскольку у нас всего одна племенная самка, детеныши появляются не каждый год. Этим летом, впервые с 2018 года, она снова произвела на свет теленка — маленькую самочку", — приводятся на сайте слова генерального директора Светланы Акуловой.Сейчас детеныш питается материнским молоком. Весит млекопитающее 21 килограмм.Всего в Московском зоопарке проживают четверо представителей этого вида.Овцебыки занесены в Международную Красную книгу.
https://ria.ru/20210804/zoopark-1744272506.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745137424_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_ed7bf4a2288fe1af85d791a37ee19a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский зоопарк, светлана акулова
09:17 10.08.2021 (обновлено: 11:42 10.08.2021)
В Московском зоопарке родился теленок краснокнижного овцебыка
В Московском зоопарке впервые за три года родился теленок краснокнижного овцебыка