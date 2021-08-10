https://ria.ru/20210810/ovtsebyk-1745135258.html

В Московском зоопарке родился теленок краснокнижного овцебыка

В Московском зоопарке родился теленок краснокнижного овцебыка - РИА Новости, 10.08.2021

В Московском зоопарке родился теленок краснокнижного овцебыка

В Московском зоопарке впервые за три года родился теленок краснокнижного овцебыка, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T09:17

2021-08-10T09:17

2021-08-10T11:42

хорошие новости

москва

московский зоопарк

светлана акулова

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Московском зоопарке впервые за три года родился теленок краснокнижного овцебыка, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.Первый представитель этого животного появился в городе в 1972 году, еще трех особей привезли в 2002 году. С тех пор они регулярно приносят потомство."Но поскольку у нас всего одна племенная самка, детеныши появляются не каждый год. Этим летом, впервые с 2018 года, она снова произвела на свет теленка — маленькую самочку", — приводятся на сайте слова генерального директора Светланы Акуловой.Сейчас детеныш питается материнским молоком. Весит млекопитающее 21 килограмм.Всего в Московском зоопарке проживают четверо представителей этого вида.Овцебыки занесены в Международную Красную книгу.

https://ria.ru/20210804/zoopark-1744272506.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский зоопарк, светлана акулова