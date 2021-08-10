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Хорошие новости
https://ria.ru/20210810/ovtsebyk-1745135258.html
В Московском зоопарке родился теленок краснокнижного овцебыка
В Московском зоопарке родился теленок краснокнижного овцебыка - РИА Новости, 10.08.2021
В Московском зоопарке родился теленок краснокнижного овцебыка
В Московском зоопарке впервые за три года родился теленок краснокнижного овцебыка, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T09:17
2021-08-10T11:42
хорошие новости
москва
московский зоопарк
светлана акулова
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Московском зоопарке впервые за три года родился теленок краснокнижного овцебыка, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.Первый представитель этого животного появился в городе в 1972 году, еще трех особей привезли в 2002 году. С тех пор они регулярно приносят потомство."Но поскольку у нас всего одна племенная самка, детеныши появляются не каждый год. Этим летом, впервые с 2018 года, она снова произвела на свет теленка — маленькую самочку", — приводятся на сайте слова генерального директора Светланы Акуловой.Сейчас детеныш питается материнским молоком. Весит млекопитающее 21 килограмм.Всего в Московском зоопарке проживают четверо представителей этого вида.Овцебыки занесены в Международную Красную книгу.
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москва, московский зоопарк, светлана акулова
09:17 10.08.2021 (обновлено: 11:42 10.08.2021)
 
В Московском зоопарке родился теленок краснокнижного овцебыка

В Московском зоопарке впервые за три года родился теленок краснокнижного овцебыка

© Фото : пресс-служба Московского зоопарка Теленок овцебыка в Московском зоопарке
Теленок овцебыка в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : пресс-служба Московского зоопарка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Московском зоопарке впервые за три года родился теленок краснокнижного овцебыка, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Первый представитель этого животного появился в городе в 1972 году, еще трех особей привезли в 2002 году. С тех пор они регулярно приносят потомство.
"Но поскольку у нас всего одна племенная самка, детеныши появляются не каждый год. Этим летом, впервые с 2018 года, она снова произвела на свет теленка — маленькую самочку", — приводятся на сайте слова генерального директора Светланы Акуловой.
Сейчас детеныш питается материнским молоком. Весит млекопитающее 21 килограмм.
Всего в Московском зоопарке проживают четверо представителей этого вида.
Овцебыки занесены в Международную Красную книгу.
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