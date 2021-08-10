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Косачев заявил об опасности размещения оружия третьих стран возле Крыма
Косачев заявил об опасности размещения оружия третьих стран возле Крыма - РИА Новости, 10.08.2021
Косачев заявил об опасности размещения оружия третьих стран возле Крыма
Размещение оружия третьих сил на территории Украины лишь повысит градус напряженности в регионе, заявил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:26
2021-08-10T17:37
украина
киев
оон
севастополь
владимир путин
константин косачев
совет федерации рф
алексей резников
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Размещение оружия третьих сил на территории Украины лишь повысит градус напряженности в регионе, заявил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Вице-премьер Украины Алексей Резников ранее заявил, что Россия якобы собирается разметить в Крыму ядерное оружие."Цитируемые в СМИ высказывания украинского "министра по виртуальным делам", то есть "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", каковых территорий вне пропаганды попросту не существует в природе, Алексея Резникова показывают, что в Киеве не до конца отдают себе отчет в последствиях своих провокаций", - отметил Косачев.По его словам, призывая США к развертыванию сил ПВО на Украине, что якобы позволяет украинское законодательство, министр хотел бы резко повысить градус противостояния в азово-черноморском регионе за счет максимального вовлечения туда Америки."Однако это вопрос, который касается отнюдь не украинских фантомных болей по утраченным территориям, а военно-политической ситуации, которая именно из-за участившихся провокаций посторонних сил в Черном море заметно обострилась в последнее время. Единственный способ снизить градус напряженности здесь – не размещать там новое оружие третьих сил, а наоборот умерить их военную активность у берегов российского Крыма", - подчеркнул он.При этом именно снижение напряженности как раз и не отвечает интересам ни "министра без повестки", ни украинского руководства в целом, которым нужно максимально повысить ставки перед стартом своего нового детища – так называемой "Крымской платформы" - очередной попытки реанимировать внимание к этой теме, считает Косачев."Лучше бы господину министру не влезать во взрослые игры с оружием, а продолжать заниматься пропагандой про "реинтеграцию оккупированных территорий". Это намного безопаснее для всех, поскольку ни на что не влияет по определению", - заключил сенатор.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210810/ukraina-1745197037.html
https://ria.ru/20210810/piar-1745213282.html
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украина, киев, оон, севастополь, владимир путин, константин косачев, совет федерации рф, алексей резников, россия
17:26 10.08.2021 (обновлено: 17:37 10.08.2021)
 
Косачев заявил об опасности размещения оружия третьих стран возле Крыма

Сенатор Косачев: размещение оружия третьих стран на Украине повысит градус напряженности в регионе

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Размещение оружия третьих сил на территории Украины лишь повысит градус напряженности в регионе, заявил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Вице-премьер Украины Алексей Резников ранее заявил, что Россия якобы собирается разметить в Крыму ядерное оружие.
"Цитируемые в СМИ высказывания украинского "министра по виртуальным делам", то есть "по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", каковых территорий вне пропаганды попросту не существует в природе, Алексея Резникова показывают, что в Киеве не до конца отдают себе отчет в последствиях своих провокаций", - отметил Косачев.
По его словам, призывая США к развертыванию сил ПВО на Украине, что якобы позволяет украинское законодательство, министр хотел бы резко повысить градус противостояния в азово-черноморском регионе за счет максимального вовлечения туда Америки.
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"Однако это вопрос, который касается отнюдь не украинских фантомных болей по утраченным территориям, а военно-политической ситуации, которая именно из-за участившихся провокаций посторонних сил в Черном море заметно обострилась в последнее время. Единственный способ снизить градус напряженности здесь – не размещать там новое оружие третьих сил, а наоборот умерить их военную активность у берегов российского Крыма", - подчеркнул он.
При этом именно снижение напряженности как раз и не отвечает интересам ни "министра без повестки", ни украинского руководства в целом, которым нужно максимально повысить ставки перед стартом своего нового детища – так называемой "Крымской платформы" - очередной попытки реанимировать внимание к этой теме, считает Косачев.
"Лучше бы господину министру не влезать во взрослые игры с оружием, а продолжать заниматься пропагандой про "реинтеграцию оккупированных территорий". Это намного безопаснее для всех, поскольку ни на что не влияет по определению", - заключил сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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УкраинаКиевООНСевастопольВладимир ПутинКонстантин КосачевСовет Федерации РФАлексей РезниковРоссия
 
 
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