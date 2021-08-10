https://ria.ru/20210810/koronavirus-1745202892.html

Вирусолог назвал сроки новой волны COVID-19 в России

Вирусолог назвал сроки новой волны COVID-19 в России - РИА Новости, 10.08.2021

Вирусолог назвал сроки новой волны COVID-19 в России

Врач-вирусолог Евгений Тимаков предупредил россиян о новой вспышке заболеваемости COVID-19. Об этом он рассказал в эфире радиостанции ''Вести FM''. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T15:52

2021-08-10T15:52

2021-08-10T16:19

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

евгений тимаков

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Врач-вирусолог Евгений Тимаков предупредил россиян о новой вспышке заболеваемости COVID-19. Об этом он рассказал в эфире радиостанции ''Вести FM''.По мнению медика, несмотря на явное улучшение эпидемиологической ситуации, число заразившихся снова будет расти к концу сентября, когда закончится сезон отпусков. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 378 случаев COVID-19.Всего за время эпидемии в стране выявили 6 491 288 заболевших, из них 166 442 скончались, а 5 788 710 человек выздоровели.

https://ria.ru/20210809/koronavirus-1745008910.html

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2021

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, евгений тимаков