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Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ - РИА Новости, 10.08.2021
Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
Предполагаемые боевики мексиканского картеля "Новое поколение Халиско" записали видеообращение от имени своего лидера Рубена Осегера-Сервантеса с угрозами в... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T04:00
2021-08-10T04:00
в мире
мексика
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МЕХИКО, 10 авг - РИА Новости. Предполагаемые боевики мексиканского картеля "Новое поколение Халиско" записали видеообращение от имени своего лидера Рубена Осегера-Сервантеса с угрозами в адрес самого популярного мексиканского онлайн-СМИ Milenio и журналистки Асусены Урести из-за предвзятого освещения темы организованной преступности.Боевик в маске, читая обращение Рубена Осегера-Сервантеса, потребовал от журналистки "сбавить пыл" и не "дёргать" лидера картеля, обещая в противном случае разобраться с ней. Обращаясь к изданию Milenio, для которого Урести готовит вечерние телепрограммы, члены картеля от имени лидера предостерегли их от предвзятого освещения темы организованной преступности и заверили, что никогда представляли угрозы для СМИ."Не принимайте одну из сторон и не лезьте в проблемы, которых не понимаете, потому что я никогда не атаковал никакое СМИ", - добавил боевик, сидящий за столом в окружении людей с штурмовыми винтовками, пулеметом и гранатомётом.В обращении предполагаемый картель "Халиско" обвинил издание Milenio в том, что оно получает деньги от других картелей. По их мнению, с помощью подкупа противостоящие им в штате Мичоакан группировки Los Viagras и картель "Тепалькатепек", которые занимаются наркотрафиком и вымогательством, предстают в материалах СМИ группами местной самообороны, которые защищают фермеров. "Я не думаю, что правительство не осознает, что это не отряды самообороны, судя по видам оружия, которое они носят", - добавил боевик.После публикации видео с угрозами пресс-секретарь президента Мексики Хесус Рамирес Куэвас заявил, что правительство страны предоставит защиту журналистам, которым угрожают преступники."Перед лицом угроз в адрес СМИ со стороны картеля "Халиско" правительство Мексики примет соответствующие меры для защиты журналистов и изданий. Демократические свободы и право граждан на информацию гарантированы", - написал Рамирес в своем блоге в Twitter."Новое поколение картеля Халиско" - вооруженная организация, которая создавалась как боевое крыло картеля "Синалоа" для борьбы за рынок наркотрафика и характеризуется крайней степенью жестокости. Лидер организации Рубен Осегера-Сервантес по прозвищу "Эль Менчо" в марте 2020 года возглавил список наиболее разыскиваемых преступников американского управления по борьбе с наркотиками DEA, за помощь в его поимке обещают 10 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210809/strelba-1744978941.html
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в мире, мексика
04:00 10.08.2021
 
Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ

Мексиканский картель "Халиско" пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийСпецназ мексиканской полиции
Спецназ мексиканской полиции - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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МЕХИКО, 10 авг - РИА Новости. Предполагаемые боевики мексиканского картеля "Новое поколение Халиско" записали видеообращение от имени своего лидера Рубена Осегера-Сервантеса с угрозами в адрес самого популярного мексиканского онлайн-СМИ Milenio и журналистки Асусены Урести из-за предвзятого освещения темы организованной преступности.
Боевик в маске, читая обращение Рубена Осегера-Сервантеса, потребовал от журналистки "сбавить пыл" и не "дёргать" лидера картеля, обещая в противном случае разобраться с ней. Обращаясь к изданию Milenio, для которого Урести готовит вечерние телепрограммы, члены картеля от имени лидера предостерегли их от предвзятого освещения темы организованной преступности и заверили, что никогда представляли угрозы для СМИ.
"Не принимайте одну из сторон и не лезьте в проблемы, которых не понимаете, потому что я никогда не атаковал никакое СМИ", - добавил боевик, сидящий за столом в окружении людей с штурмовыми винтовками, пулеметом и гранатомётом.
В обращении предполагаемый картель "Халиско" обвинил издание Milenio в том, что оно получает деньги от других картелей. По их мнению, с помощью подкупа противостоящие им в штате Мичоакан группировки Los Viagras и картель "Тепалькатепек", которые занимаются наркотрафиком и вымогательством, предстают в материалах СМИ группами местной самообороны, которые защищают фермеров. "Я не думаю, что правительство не осознает, что это не отряды самообороны, судя по видам оружия, которое они носят", - добавил боевик.
Мексиканская полиция - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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После публикации видео с угрозами пресс-секретарь президента Мексики Хесус Рамирес Куэвас заявил, что правительство страны предоставит защиту журналистам, которым угрожают преступники.
"Перед лицом угроз в адрес СМИ со стороны картеля "Халиско" правительство Мексики примет соответствующие меры для защиты журналистов и изданий. Демократические свободы и право граждан на информацию гарантированы", - написал Рамирес в своем блоге в Twitter.
"Новое поколение картеля Халиско" - вооруженная организация, которая создавалась как боевое крыло картеля "Синалоа" для борьбы за рынок наркотрафика и характеризуется крайней степенью жестокости. Лидер организации Рубен Осегера-Сервантес по прозвищу "Эль Менчо" в марте 2020 года возглавил список наиболее разыскиваемых преступников американского управления по борьбе с наркотиками DEA, за помощь в его поимке обещают 10 миллионов долларов.
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