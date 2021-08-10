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Ростовская область
https://ria.ru/20210810/greblya-1745238246.html
В Ростовской области началась подготовка к первенству Европы по гребле
В Ростовской области началась подготовка к первенству Европы по гребле - РИА Новости, 10.08.2021
В Ростовской области началась подготовка к первенству Европы по гребле
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил разработать дорожную карту подготовки к первенству Европы по академической гребле среди молодежи, которое... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:28
2021-08-10T17:28
ростовская область
общество
ростовская область
европа
василий голубев
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил разработать дорожную карту подготовки к первенству Европы по академической гребле среди молодежи, которое состоится в регионе летом 2023 года, сообщает правительство Ростовской области.Первенство Европы по академической гребле среди молодежи пройдет на гребном канале "Дон" в Ростовской области в августе 2023 года и станет первым в новейшей истории России состязанием международного уровня по данному виду спорта."Акватория гребного канала по всем критериям - глубине, наличию обводного канала и длине гоночной дистанции - соответствует требованиям международной федерации гребного спорта. Но для полного соответствия международному уровню необходимо создать возможность для размещения обеспечивающих структур", - говорится в информации по итогам совещания по данному вопросу.В частности, предстоит увеличить пространство для работы секретариата, судейской коллегии на финише и комментаторов. Есть потребность в дополнительной трибуне на 2 тысячи мест, а также ремонте уже имеющейся."Губернатор поручил разработать дорожную карту подготовки к первенству Европы", - отмечается в сообщении.Кроме того, он ознакомился с ходом создания на территории водного объекта спортивных площадок, в том числе комплекса специализированных трасс для занятий велоспортом ВМХ и велоспортом-маунтинбайк. Также Голубев проинспектировал ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса "Левенцовский" и нового крытого манежа на территории Ростовского училища олимпийского резерва, в котором будут проходить соревнования в том числе гандбольного клуба "Ростов-Дон".
https://ria.ru/20210804/dolschiki-1744401209.html
https://ria.ru/20210729/don-1743461461.html
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общество, ростовская область, европа, василий голубев, россия
17:28 10.08.2021
 
В Ростовской области началась подготовка к первенству Европы по гребле

В Ростовской области началась подготовка к первенству Европы по академической гребле среди молодежи

© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил разработать дорожную карту подготовки к первенству Европы по академической гребле среди молодежи, которое состоится в регионе летом 2023 года, сообщает правительство Ростовской области.
Первенство Европы по академической гребле среди молодежи пройдет на гребном канале "Дон" в Ростовской области в августе 2023 года и станет первым в новейшей истории России состязанием международного уровня по данному виду спорта.
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"Акватория гребного канала по всем критериям - глубине, наличию обводного канала и длине гоночной дистанции - соответствует требованиям международной федерации гребного спорта. Но для полного соответствия международному уровню необходимо создать возможность для размещения обеспечивающих структур", - говорится в информации по итогам совещания по данному вопросу.
В частности, предстоит увеличить пространство для работы секретариата, судейской коллегии на финише и комментаторов. Есть потребность в дополнительной трибуне на 2 тысячи мест, а также ремонте уже имеющейся.
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"Губернатор поручил разработать дорожную карту подготовки к первенству Европы", - отмечается в сообщении.
Кроме того, он ознакомился с ходом создания на территории водного объекта спортивных площадок, в том числе комплекса специализированных трасс для занятий велоспортом ВМХ и велоспортом-маунтинбайк. Также Голубев проинспектировал ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса "Левенцовский" и нового крытого манежа на территории Ростовского училища олимпийского резерва, в котором будут проходить соревнования в том числе гандбольного клуба "Ростов-Дон".
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