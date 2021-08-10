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Участники Eco-Barents-2021 обсудили вопросы усиления роли экологических СМИ
Участники Eco-Barents-2021 обсудили вопросы усиления роли экологических СМИ - РИА Новости, 10.08.2021
Участники Eco-Barents-2021 обсудили вопросы усиления роли экологических СМИ
Участники прошедшего 5-6 августа Международного экологического форума "Eco-Barents-2021": председательство России в Арктическом Совете, новая экологическая... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T16:52
2021-08-10T16:52
экология
арктический совет
арктика
экология в россии
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 авг – РИА Новости. Участники прошедшего 5-6 августа Международного экологического форума "Eco-Barents-2021": председательство России в Арктическом Совете, новая экологическая повестка Баренцева региона" обсудили проблему дисбаланса в информационном освещении участия стран региона в борьбе за экологию, сообщает Центр экологического мониторинга Баренцева региона "Помор".Организаторами форума выступили ИА "Barents News", центр "ПОМОР", международная Ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс" и Союз независимых экологов Баренцева региона BRIES.Как отметил руководитель центра "ПОМОР" Тимофей Суровцев, российские СМИ сегодня слабо влияют на формирование общемировой экологической повестки - на этом "поле" видны только иностранные медиа, которые упорно создают неверную картину."Заслуги России в защите окружающей среды сильно замалчиваются. Сегодня в медиа среде Арктики информационную повестку формирует блок НАТО, и в ней, безусловно, нет места ничему позитивному, происходящему в России. Мы фактически живем в рамках жесткой цензуры и отсутствия свободы слова. В то время, как в вашей стране многое реально делается для защиты окружающей среды. Так, например, у вас в Баренцевом регионе закрываются вредные производства – это плавильные цеха, а об этом никто не знает. Наоборот, все европейские СМИ твердят о том, что в России только одни проблемы", - отметил финский эксперт Йохан Бекман, слова которого приводятся в сообщении.Советник парламента саамских народов Норвегии Силье Карине Муотка отметила, что в Норвегии также множество экологических проблем, и сложившееся мнение о ее особой "экологичности" сильно приукрашено и является стереотипом. "Мы боремся с объектами ветряной энергетики, из-за которых вырубаются леса и сокращаются наши традиционные оленьи пастбища. Мы противостоим норвежским рудникам, которые выбрасывают свои грязные отходы в наши моря и отравляют все биоресурсы", - сказала онаВасилий Борисов, руководитель агентства "Barents News", обратил внимание участников на необходимость повышения качества национальных медиа-ресурсов. "Не секрет, что экологические СМИ стран-партнеров Баренцева региона более профессиональны и количественно превосходят российские СМИ. Это создает специфический информационный эко рейтинг, в котором России часто отводится не справедливо низкое место. Экологически опасные формы хозяйствования есть у всех стран - партнеров по региону, это факт. Но качество экологических решений, общественной активности в сфере сохранения окружающей среды напрямую зависит от СМИ. Необоснованная или излишняя критика "в одни ворота" не приводит к положительным результатам, но наносит урон российским экологическим стратегиям в глазах европейского сообщества", - отметил Борисов.
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экология, арктический совет, арктика, экология в россии, россия
16:52 10.08.2021
 

Участники Eco-Barents-2021 обсудили вопросы усиления роли экологических СМИ

© Фото : центр "ПОМОР"Международный экологический форум "Eco-Barents-2021"
Международный экологический форум Eco-Barents-2021 - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : центр "ПОМОР"
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 авг – РИА Новости. Участники прошедшего 5-6 августа Международного экологического форума "Eco-Barents-2021": председательство России в Арктическом Совете, новая экологическая повестка Баренцева региона" обсудили проблему дисбаланса в информационном освещении участия стран региона в борьбе за экологию, сообщает Центр экологического мониторинга Баренцева региона "Помор".
Организаторами форума выступили ИА "Barents News", центр "ПОМОР", международная Ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс" и Союз независимых экологов Баренцева региона BRIES.
Как отметил руководитель центра "ПОМОР" Тимофей Суровцев, российские СМИ сегодня слабо влияют на формирование общемировой экологической повестки - на этом "поле" видны только иностранные медиа, которые упорно создают неверную картину.
"Заслуги России в защите окружающей среды сильно замалчиваются. Сегодня в медиа среде Арктики информационную повестку формирует блок НАТО, и в ней, безусловно, нет места ничему позитивному, происходящему в России. Мы фактически живем в рамках жесткой цензуры и отсутствия свободы слова. В то время, как в вашей стране многое реально делается для защиты окружающей среды. Так, например, у вас в Баренцевом регионе закрываются вредные производства – это плавильные цеха, а об этом никто не знает. Наоборот, все европейские СМИ твердят о том, что в России только одни проблемы", - отметил финский эксперт Йохан Бекман, слова которого приводятся в сообщении.
Советник парламента саамских народов Норвегии Силье Карине Муотка отметила, что в Норвегии также множество экологических проблем, и сложившееся мнение о ее особой "экологичности" сильно приукрашено и является стереотипом. "Мы боремся с объектами ветряной энергетики, из-за которых вырубаются леса и сокращаются наши традиционные оленьи пастбища. Мы противостоим норвежским рудникам, которые выбрасывают свои грязные отходы в наши моря и отравляют все биоресурсы", - сказала она
Василий Борисов, руководитель агентства "Barents News", обратил внимание участников на необходимость повышения качества национальных медиа-ресурсов. "Не секрет, что экологические СМИ стран-партнеров Баренцева региона более профессиональны и количественно превосходят российские СМИ. Это создает специфический информационный эко рейтинг, в котором России часто отводится не справедливо низкое место. Экологически опасные формы хозяйствования есть у всех стран - партнеров по региону, это факт. Но качество экологических решений, общественной активности в сфере сохранения окружающей среды напрямую зависит от СМИ. Необоснованная или излишняя критика "в одни ворота" не приводит к положительным результатам, но наносит урон российским экологическим стратегиям в глазах европейского сообщества", - отметил Борисов.
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