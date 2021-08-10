https://ria.ru/20210810/dvigatel-1745128669.html

Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги

Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги - РИА Новости, 10.08.2021

Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги

Автомобиль, собранный по частям из разных комплектующих, обещает его владельцу хлопоты и большие расходы, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T03:18

2021-08-10T03:18

2021-08-10T03:18

авто

россия

егор васильев

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Автомобиль, собранный по частям из разных комплектующих, обещает его владельцу хлопоты и большие расходы, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Он отмечает, что самая дорогая деталь автомобиля – двигатель.Васильев советует, чтобы избежать серьезных проблем, использовать качественное топливо и технические жидкости.

https://ria.ru/20210802/avtomobil-1743914810.html

россия

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2021

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авто, россия, егор васильев