Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
Эксперт Васильев: неисправность двигателя может обойтись владельцу автомобиля в сотни тысяч рублей
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Автомобиль, собранный по частям из разных комплектующих, обещает его владельцу хлопоты и большие расходы, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
Он отмечает, что самая дорогая деталь автомобиля – двигатель.
"Исходя из современной концепции, часто многие крупные узлы мотора не подлежат ремонту и просто меняются. Это может касаться, например, блока цилиндров или головки блока цилиндров. Причем затраты на официальный ремонт могут быть сравнимы со стоимостью подержанного автомобиля. Даже просто капитальный ремонт мотора может обойтись в сумму порядка 200 тысяч рублей. Многое, конечно, зависит от конкретной модели, но, тем не менее, сумма значительная", - подчеркивает автоэксперт.
Васильев советует, чтобы избежать серьезных проблем, использовать качественное топливо и технические жидкости.
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