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Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги - РИА Новости, 10.08.2021
Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
Автомобиль, собранный по частям из разных комплектующих, обещает его владельцу хлопоты и большие расходы, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T03:18
2021-08-10T03:18
авто
россия
егор васильев
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Автомобиль, собранный по частям из разных комплектующих, обещает его владельцу хлопоты и большие расходы, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Он отмечает, что самая дорогая деталь автомобиля – двигатель.Васильев советует, чтобы избежать серьезных проблем, использовать качественное топливо и технические жидкости.
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авто, россия, егор васильев
03:18 10.08.2021
 
Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги

Эксперт Васильев: неисправность двигателя может обойтись владельцу автомобиля в сотни тысяч рублей

© Depositphotos / MalkovKostaРемонт двигателя автомобиля
Ремонт двигателя автомобиля - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Depositphotos / MalkovKosta
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Автомобиль, собранный по частям из разных комплектующих, обещает его владельцу хлопоты и большие расходы, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
Он отмечает, что самая дорогая деталь автомобиля – двигатель.
"Исходя из современной концепции, часто многие крупные узлы мотора не подлежат ремонту и просто меняются. Это может касаться, например, блока цилиндров или головки блока цилиндров. Причем затраты на официальный ремонт могут быть сравнимы со стоимостью подержанного автомобиля. Даже просто капитальный ремонт мотора может обойтись в сумму порядка 200 тысяч рублей. Многое, конечно, зависит от конкретной модели, но, тем не менее, сумма значительная", - подчеркивает автоэксперт.
Васильев советует, чтобы избежать серьезных проблем, использовать качественное топливо и технические жидкости.
Мужчина за рулем - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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Автоэксперт перечислил основные ошибки при езде на механике
 
АвтоРоссияЕгор Васильев
 
 
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