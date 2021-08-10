В Удмуртии по программе догазификации подключили дома в поселке Игра
Глава Удмуртии Бречалов: по программе догазификации в Удмуртии подключили к газу дома в поселке Игра
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
УФА, 10 авг – РИА Новости. Первыми по программе догазификации в Удмуртии подключили к газу дома в поселке Игра, этой программой до конца 2023 года смогут воспользоваться 770 населенных пунктов региона, заявил глава республики Александр Бречалов.
"Первыми потребителями в Игринском районе Удмуртии, к домовладениям которых подвели газ по программе ускоренной газификации, стали жители улицы поселка Игра, среди которых пенсионерка Татьяна Козырева. Она всю жизнь живет в Игре, проработала 20 лет преподавателем физкультуры в Игринском политехническом техникуме. В ее доме уже смонтировано газовое оборудование", - сообщил Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что по этой программе до 2023 года в регионе планируют догазифицировать более 107 тысяч домов и квартир в 770 населенных пунктах. На бесплатное проведение газа заявки подали уже шесть тысяч домовладений в регионе.
В пресс-службе главы Удмуртии сообщили, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, который присутствовал при запуске газа в Игре, заявил, что при принятии программы догазификации обсуждали и меры поддержки для льготных категорий граждан, которым необходимо помочь довести газ от границ участка и купить необходимое оборудование.
"Средняя стоимость стандартного комплекта оборудования – котел, газовая плита, счетчик, газоанализатор – не должна отличаться от региона к региону. По оценке специалистов "Газпрома", минимальный набор оборудования с разводкой внутри участка может уложиться в сумму от 80 до 100 тысяч рублей. Сейчас составляется реестр граждан, которые могут претендовать на компенсацию затрат в случае, если после 21 апреля они довели газопровод до границ участка за свой счет", - цитирует пресс-служба Турчака.
Бречалов рассказал, что в Удмуртии определены 11 категорий граждан, которым правительство окажет поддержку. "Речь идет о многодетных семьях, семьях, воспитывающих детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и других. Сегодня мы находимся в Игринском районе не случайно. В 17 году самый негазифицированный район республики. За последние 4 года мы существенно изменили ситуацию. Уровень газификации сегодня почти 50%", - сказал глава республики.
Президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ.