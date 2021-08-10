https://ria.ru/20210810/dogazifikatsiya-1745212952.html

В Удмуртии по программе догазификации подключили дома в поселке Игра

В Удмуртии по программе догазификации подключили дома в поселке Игра - РИА Новости, 10.08.2021

В Удмуртии по программе догазификации подключили дома в поселке Игра

Первыми по программе догазификации в Удмуртии подключили к газу дома в поселке Игра, этой программой до конца 2023 года смогут воспользоваться 770 населенных... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T16:49

2021-08-10T16:49

2021-08-10T16:49

удмуртская республика

общество

игринский район

удмуртская республика (удмуртия)

владимир путин

единая россия

газпром

александр бречалов

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УФА, 10 авг – РИА Новости. Первыми по программе догазификации в Удмуртии подключили к газу дома в поселке Игра, этой программой до конца 2023 года смогут воспользоваться 770 населенных пунктов региона, заявил глава республики Александр Бречалов.Он отметил, что по этой программе до 2023 года в регионе планируют догазифицировать более 107 тысяч домов и квартир в 770 населенных пунктах. На бесплатное проведение газа заявки подали уже шесть тысяч домовладений в регионе.В пресс-службе главы Удмуртии сообщили, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, который присутствовал при запуске газа в Игре, заявил, что при принятии программы догазификации обсуждали и меры поддержки для льготных категорий граждан, которым необходимо помочь довести газ от границ участка и купить необходимое оборудование."Средняя стоимость стандартного комплекта оборудования – котел, газовая плита, счетчик, газоанализатор – не должна отличаться от региона к региону. По оценке специалистов "Газпрома", минимальный набор оборудования с разводкой внутри участка может уложиться в сумму от 80 до 100 тысяч рублей. Сейчас составляется реестр граждан, которые могут претендовать на компенсацию затрат в случае, если после 21 апреля они довели газопровод до границ участка за свой счет", - цитирует пресс-служба Турчака.Бречалов рассказал, что в Удмуртии определены 11 категорий граждан, которым правительство окажет поддержку. "Речь идет о многодетных семьях, семьях, воспитывающих детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и других. Сегодня мы находимся в Игринском районе не случайно. В 17 году самый негазифицированный район республики. За последние 4 года мы существенно изменили ситуацию. Уровень газификации сегодня почти 50%", - сказал глава республики.Президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ.

https://ria.ru/20210805/udmurtiya-1744534644.html

https://ria.ru/20210802/les-1744059495.html

игринский район

удмуртская республика (удмуртия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, игринский район, удмуртская республика (удмуртия), владимир путин, единая россия, газпром, александр бречалов, россия