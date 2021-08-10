Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20210810/cherepovets-1745157765.html
В Череповце построят северный объезд стоимостью в полмиллиарда рублей
В Череповце построят северный объезд стоимостью в полмиллиарда рублей - РИА Новости, 10.08.2021
В Череповце построят северный объезд стоимостью в полмиллиарда рублей
В Череповце приступили к строительству северной объездной дороги, которая соединит городские районы с крупнейшими предприятиями и выведет из города транзитный... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T11:22
2021-08-10T11:22
вологодская область
олег кувшинников
череповец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152001/15/1520011529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3aaf22c7af0843b01222a2e128011059.jpg
ВОЛОГДА, 10 авг – РИА Новости. В Череповце приступили к строительству северной объездной дороги, которая соединит городские районы с крупнейшими предприятиями и выведет из города транзитный транспорт, сообщает пресс-служба правительства области.Объездная дорога является частью комплексного плана оптимизации транспортной инфраструктуры города и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в рамках проекта "Чистый воздух"."Замыкая большое транспортное кольцо, мы открываем прямой доступ жителям двух крупнейших районов города на проходные градообразующих предприятий. Уверен, что с открытием Северного обхода города жизнь станет более комфортной, а экологическая нагрузка на город снизится",- цитирует пресс-служба губернатора региона Олега Кувшинникова, проверившего ход строительство дороги.По его словам, стоимость проекта составит более полумиллиарда рублей, из которых по 170 миллионов рублей внесут компании ФосАгро и "Северсталь", а остальное – региональный и городской бюджеты.Дорога будет иметь четыре полосы движения, несколько кольцевых развязок на пересечениях с городскими улицами. Первый этап северной объездной дороги строители должны сдать одновременно с запуском второго моста через Шексну в августе 2022 года.
https://ria.ru/20210730/vologodchina-1743580918.html
череповец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152001/15/1520011529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bec52b41ffaa905b8a37c300991ee22c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег кувшинников, череповец
11:22 10.08.2021
 

В Череповце построят северный объезд стоимостью в полмиллиарда рублей

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГород Череповец
Город Череповец - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 10 авг – РИА Новости. В Череповце приступили к строительству северной объездной дороги, которая соединит городские районы с крупнейшими предприятиями и выведет из города транзитный транспорт, сообщает пресс-служба правительства области.
Объездная дорога является частью комплексного плана оптимизации транспортной инфраструктуры города и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в рамках проекта "Чистый воздух".
Спикер Заксобрания области Андрей Луценко
30 июля, 11:20Вологодская область
Депутаты Вологодчины предложили восстановить дороги Тарногского района
"Замыкая большое транспортное кольцо, мы открываем прямой доступ жителям двух крупнейших районов города на проходные градообразующих предприятий. Уверен, что с открытием Северного обхода города жизнь станет более комфортной, а экологическая нагрузка на город снизится",- цитирует пресс-служба губернатора региона Олега Кувшинникова, проверившего ход строительство дороги.
По его словам, стоимость проекта составит более полумиллиарда рублей, из которых по 170 миллионов рублей внесут компании ФосАгро и "Северсталь", а остальное – региональный и городской бюджеты.
Дорога будет иметь четыре полосы движения, несколько кольцевых развязок на пересечениях с городскими улицами. Первый этап северной объездной дороги строители должны сдать одновременно с запуском второго моста через Шексну в августе 2022 года.
 
Вологодская областьОлег КувшинниковЧереповец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:10В Киргизии задержали подозреваемую в "минировании" ЦУМа в Бишкеке
15:09Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией
15:04Источник рассказал о состоянии отравившихся в Волгодонске детей
15:01В Минобрнауки заявили о готовности корректировать ограничения по COVID-19
14:57Росприроднадзор назвал регионы, в которых не очищают сточные воды
14:55Саратовские власти назвали возможную причину пожара в цирке
14:52В Тольятти ребенок умер во время визита к стоматологу
14:47В Саратове пожарные потушили купол цирка
14:44Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в домогательствах
14:42В Совфеде отметили важность вакцинации педагогов
14:35Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за высказывания о работе с ЦРУ
14:33Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся до конца года
14:33Военные доставили полторы тонны кислорода во владикавказскую больницу
14:32Козак посетит Молдавию по приглашению Санду, сообщил источник
14:28Вооруженные силы до конца года получат 20 новейших танков Т-14 "Армата"
14:28Монастырь РПЦ в Крыму, пострадавший от селя, начали восстанавливать
14:27Садовничий рассказал о формате обучения в МГУ с 1 сентября
14:26Кафе в Австрии отказалось обслуживать привитых от COVID-19
14:25Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму
14:21Второй полк комплекса "Авангард" поступит на вооружение до 2023 года
Лента новостейМолния