https://ria.ru/20210810/cherepovets-1745157765.html

В Череповце построят северный объезд стоимостью в полмиллиарда рублей

В Череповце построят северный объезд стоимостью в полмиллиарда рублей - РИА Новости, 10.08.2021

В Череповце построят северный объезд стоимостью в полмиллиарда рублей

В Череповце приступили к строительству северной объездной дороги, которая соединит городские районы с крупнейшими предприятиями и выведет из города транзитный... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T11:22

2021-08-10T11:22

2021-08-10T11:22

вологодская область

олег кувшинников

череповец

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ВОЛОГДА, 10 авг – РИА Новости. В Череповце приступили к строительству северной объездной дороги, которая соединит городские районы с крупнейшими предприятиями и выведет из города транзитный транспорт, сообщает пресс-служба правительства области.Объездная дорога является частью комплексного плана оптимизации транспортной инфраструктуры города и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в рамках проекта "Чистый воздух"."Замыкая большое транспортное кольцо, мы открываем прямой доступ жителям двух крупнейших районов города на проходные градообразующих предприятий. Уверен, что с открытием Северного обхода города жизнь станет более комфортной, а экологическая нагрузка на город снизится",- цитирует пресс-служба губернатора региона Олега Кувшинникова, проверившего ход строительство дороги.По его словам, стоимость проекта составит более полумиллиарда рублей, из которых по 170 миллионов рублей внесут компании ФосАгро и "Северсталь", а остальное – региональный и городской бюджеты.Дорога будет иметь четыре полосы движения, несколько кольцевых развязок на пересечениях с городскими улицами. Первый этап северной объездной дороги строители должны сдать одновременно с запуском второго моста через Шексну в августе 2022 года.

https://ria.ru/20210730/vologodchina-1743580918.html

череповец

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олег кувшинников, череповец