Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210809/zelenskiy-1745045229.html
Лукашенко назвал Зеленского неплохим человеком
Лукашенко назвал Зеленского неплохим человеком - РИА Новости, 09.08.2021
Лукашенко назвал Зеленского неплохим человеком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает президента Украины бандеровцем, отмечая, что политики не всегда совершают действия по своей... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T14:05
2021-08-09T14:05
в мире
украина
москва
владимир зеленский
организация украинских националистов
верховная рада украины
александр лукашенко
петр порошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743271179_0:33:3000:1721_1920x0_80_0_0_f377ccf347c356a85d2943ade0167c2a.jpg
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает президента Украины бандеровцем, отмечая, что политики не всегда совершают действия по своей воле."Я всегда информировал президента России, что вот (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) неплохой человек. Он не бандеровец. Даже если он будет говорить как бандеровец, он не бандеровец. Знаете, иногда политикам приходится делать то, чего не хочется", - сказал он в понедельник в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ, общественности, экспертного и медийного сообщества.Ранее сообщалось, что группа депутатов Верховной рады предлагает на государственном уровне отметить 80-летие создания "Украинской повстанческой армии"*. Депутаты также рекомендовали Зеленскому присвоить звание героя Украины националисту Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть такое звание Степану Бандере и Роману Шухевичу.Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210808/zelenskiy-1744853790.html
https://ria.ru/20210806/zelenskiy-1744622606.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743271179_506:0:2817:1733_1920x0_80_0_0_40beebe63b83c3d23274789e7a6ba2a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, москва, владимир зеленский, организация украинских националистов, верховная рада украины, александр лукашенко, петр порошенко, украинская повстанческая армия, россия
14:05 09.08.2021
 
Лукашенко назвал Зеленского неплохим человеком

Президент Белоруссии Лукашенко назвал Зеленского неплохим человеком

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : Офис Президента Украины
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает президента Украины бандеровцем, отмечая, что политики не всегда совершают действия по своей воле.
"Я всегда информировал президента России, что вот (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) неплохой человек. Он не бандеровец. Даже если он будет говорить как бандеровец, он не бандеровец. Знаете, иногда политикам приходится делать то, чего не хочется", - сказал он в понедельник в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ, общественности, экспертного и медийного сообщества.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 08:00
Признание Зеленского: все правители Украины ее ненавидят
Ранее сообщалось, что группа депутатов Верховной рады предлагает на государственном уровне отметить 80-летие создания "Украинской повстанческой армии"*. Депутаты также рекомендовали Зеленскому присвоить звание героя Украины националисту Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть такое звание Степану Бандере и Роману Шухевичу.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 09:44
Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма
 
В миреУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийОрганизация украинских националистовВерховная Рада УкраиныАлександр ЛукашенкоПетр ПорошенкоУкраинская повстанческая армияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31Близ границы Афганистана завершились учения с участием российских военных
07:26В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков
07:24Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы
07:20Источник: переговоры в Дохе по Афганистану начнутся во вторник
07:15Источник: НАСА назвало Роскосмосу причину проблем со Starliner
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
Лента новостейМолния