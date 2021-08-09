Лукашенко назвал Зеленского неплохим человеком
Президент Белоруссии Лукашенко назвал Зеленского неплохим человеком
МИНСК, 9 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает президента Украины бандеровцем, отмечая, что политики не всегда совершают действия по своей воле.
"Я всегда информировал президента России, что вот (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) неплохой человек. Он не бандеровец. Даже если он будет говорить как бандеровец, он не бандеровец. Знаете, иногда политикам приходится делать то, чего не хочется", - сказал он в понедельник в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ, общественности, экспертного и медийного сообщества.
8 августа, 08:00Признание Зеленского: все правители Украины ее ненавидят
Ранее сообщалось, что группа депутатов Верховной рады предлагает на государственном уровне отметить 80-летие создания "Украинской повстанческой армии"*. Депутаты также рекомендовали Зеленскому присвоить звание героя Украины националисту Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть такое звание Степану Бандере и Роману Шухевичу.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
* Террористическая организация, запрещенная в России