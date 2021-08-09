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Источник: в Петербурге поймали подростков, подозреваемых в избиении мужчины
Источник: в Петербурге поймали подростков, подозреваемых в избиении мужчины - РИА Новости, 09.08.2021
Источник: в Петербурге поймали подростков, подозреваемых в избиении мужчины
Четверо подростков, подозреваемых в избиении мужчины в Невском районе, задержаны в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T19:25
2021-08-09T19:25
происшествия
подростки
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Четверо подростков, подозреваемых в избиении мужчины в Невском районе, задержаны в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Видеоролик с жестоким избиением сидевшего на скамейке во дворе мужчины появился в сети в понедельник. На видео четверо подростков подходят к мужчине и начинают его избивать руками и ногами. Тот пытается сопротивляться, встает, после чего драка перемещается на территорию палисадника. Мужчина падает на землю, его продолжают бить ногами.По его словам, обстоятельства инцидента выясняются.
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происшествия, подростки, санкт-петербург, россия
19:25 09.08.2021
 
Источник: в Петербурге поймали подростков, подозреваемых в избиении мужчины

Источник: в Петербурге задержали четверых подростков, подозреваемых в избиении мужчины

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Четверо подростков, подозреваемых в избиении мужчины в Невском районе, задержаны в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Видеоролик с жестоким избиением сидевшего на скамейке во дворе мужчины появился в сети в понедельник. На видео четверо подростков подходят к мужчине и начинают его избивать руками и ногами. Тот пытается сопротивляться, встает, после чего драка перемещается на территорию палисадника. Мужчина падает на землю, его продолжают бить ногами.
"Четверо подростков, подозреваемых в избиении мужчины на улице Евдокима Огнева, задержаны, они находятся в отделении полиции. Пострадавший госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обстоятельства инцидента выясняются.
Подозреваемый в проникновении на территорию детского сада в Кудрово Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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ПроисшествияПодросткиСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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