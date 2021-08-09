https://ria.ru/20210809/zaderzhanie-1745104433.html
Источник: в Петербурге поймали подростков, подозреваемых в избиении мужчины
Источник: в Петербурге поймали подростков, подозреваемых в избиении мужчины - РИА Новости, 09.08.2021
Источник: в Петербурге поймали подростков, подозреваемых в избиении мужчины
Четверо подростков, подозреваемых в избиении мужчины в Невском районе, задержаны в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T19:25
2021-08-09T19:25
2021-08-09T19:25
происшествия
подростки
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Четверо подростков, подозреваемых в избиении мужчины в Невском районе, задержаны в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Видеоролик с жестоким избиением сидевшего на скамейке во дворе мужчины появился в сети в понедельник. На видео четверо подростков подходят к мужчине и начинают его избивать руками и ногами. Тот пытается сопротивляться, встает, после чего драка перемещается на территорию палисадника. Мужчина падает на землю, его продолжают бить ногами.По его словам, обстоятельства инцидента выясняются.
https://radiosputnik.ria.ru/20210809/detsad-1745097899.html
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происшествия, подростки, санкт-петербург, россия
Источник: в Петербурге поймали подростков, подозреваемых в избиении мужчины
Источник: в Петербурге задержали четверых подростков, подозреваемых в избиении мужчины