https://ria.ru/20210809/yaponiya-1745078658.html

В РВИО объяснили важность раскрытия архивов о планах Японии в войне с СССР

В РВИО объяснили важность раскрытия архивов о планах Японии в войне с СССР - РИА Новости, 09.08.2021

В РВИО объяснили важность раскрытия архивов о планах Японии в войне с СССР

Рассекречивание и ввод в научный оборот новых документов, связанных с деятельностью японских милитаристов времен Второй мировой войны, покажет лицемерие... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:51

2021-08-09T16:51

2021-08-09T16:51

политика

ссср

япония

курильские острова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вторая мировая война (1939-1945)

российское военно-историческое общество (рвио)

россия

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Анатолий Кошкин: забывать о победе над Японией недопустимо В очередном выпуске программы речь пойдет о том, как СССР воевал с Японией в годы Второй мировой войны, о Маньчжурской операции, о том, почему мы перестали отмечать 3 сентября, как День Победы над Японией, об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки и о фальсификации исторических фактов, связанных с поражением Японии во Второй мировой. Ведущий: Армен Оганесян, главный редактор журнала "Международная жизнь". audio/mpeg

Анатолий Кошкин: забывать о победе над Японией недопустимо В очередном выпуске программы речь пойдет о том, как СССР воевал с Японией в годы Второй мировой войны, о Маньчжурской операции, о том, почему мы перестали отмечать 3 сентября, как День Победы над Японией, об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки и о фальсификации исторических фактов, связанных с поражением Японии во Второй мировой. Ведущий: Армен Оганесян, главный редактор журнала "Международная жизнь". audio/mpeg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Рассекречивание и ввод в научный оборот новых документов, связанных с деятельностью японских милитаристов времен Второй мировой войны, покажет лицемерие нынешних японских радикалов, требующих от России вернуть Курильские острова, заявил РИА Новости председатель научного совета Российского военно-исторического общества, один из ведущих отечественных японистов Анатолий Кошкин.Ранее Федеральная служба безопасности РФ впервые рассекретила новые доказательства подготовки японских военных к войне с СССР. Так, в условиях действовавшего пакта о нейтралитете с Советским Союзом в 1943 году Япония обучала своих военных террору и диверсиям на стратегически важных советских объектах – железных дорогах, линиях связи, аэродромах, применять яды против советских военных. Как следует из документов, японцы в конце Второй мировой войны готовились изощренно пытать военнопленных, для чего Генштаб Квантунской армии издал специальное наставление с описанием способов пыток.По словам Кошкина, плацдарм для войны с СССР Япония готовила еще с 1931 года, когда вооруженным путем аннексировала Маньчжурию - северо-восточные провинции Китая. "И до прихода к власти в Германии Гитлера наиболее опасным направлением с точки зрения втягивания в большую войну для СССР было как раз японское направление", - отметил эксперт."Рассекречивание и опубликование новых документов нужно приветствовать. Российский МИД ранее рассекретил значительное число документов того времени. Поэтому я лично, да и, думаю, другие историки заинтересованы в том, чтобы по этой теме вводились в новый оборот именно документы НКВД, органов государственной безопасности СССР тех лет", - сказал Кошкин.Он пояснил важность такой работы."Нам необходимо противостоять японской пропаганде, которая не признает приговор Токийского трибунала и заявляет, что Япония якобы честно выполняла пакт о нейтралитете с СССР и что якобы коварный Сталин нанес Японии удар в спину и захватил исконно японские территории. Поэтому новые документы укрепят нашу позицию, нашу доказательную базу относительно того, что коварство и вероломство проявляла как раз Япония", - подчеркнул глава научного совета РВИО."Я уверен, что, например, есть нераскрытые документы относительно того, как министр иностранных дел Японии Ёсукэ Мацуока, в апреле 1941 года в Москве подписавший с Молотовым советско-японский пакт о нейтралитете, 22 июня 1941 года, после известия о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз, бросился к императору Хирохито с предложением незамедлительно нанести удар в тыл СССР и тем самым помочь Гитлеру", - сказал Кошкин.В понедельник, в 76-ю годовщину вступления СССР в войну против Японии, японские ультраправые организации провели акции протеста около посольства РФ в Токио. Радикалы выкрикивали лозунги с требованием вернуть "северные территории", как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи."Это совершенно лицемерное поведение", - сказал Кошкин. По словам историка, он в своих исследованиях доказывает, что Токио летом 1945 года, боясь вступления Советского Союза в войну против Японии, сам предлагал Москве всяческие уступки, в том числе территориального характера."Тогда, в числе прочего, японские правящие круги по собственной инициативе хотели отдать СССР Южный Сахалин и Курилы. Более того, японские журналисты в 1990-е годы разыскали документы, из которых следовало, что, по сообщениям советского посольства в Токио, направлявшихся в Москву, японцы были готовы на то, чтобы СССР не вступал в войну с ними, отдать Советскому Союзу даже остров Хоккайдо, на который советская сторона совершенно не претендовала", - отметил Кошкин.По словам историка, он в этих работах использует в основном факты, приводившиеся в японских изданиях. "Поэтому было бы любопытно увидеть наши документы на этот счет, в том числе и из архива ФСБ", - отметил он.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание ее союзнический тандем с Германией, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии: 2 сентября 1945 года ее правительство подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210809/yaponiya-1744986391.html

https://ria.ru/20210809/yad-1744998605.html

https://ria.ru/20210809/dokumenty-1745051837.html

https://ria.ru/20210809/dokumenty-1744983509.html

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политика, ссср, япония, курильские острова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945), российское военно-историческое общество (рвио), россия