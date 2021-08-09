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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210809/yamal-1745117185.html
Условия предоставления чумового капитала улучшены на Ямале
Условия предоставления чумового капитала улучшены на Ямале - РИА Новости, 09.08.2021
Условия предоставления чумового капитала улучшены на Ямале
Условия предоставления чумового капитала улучшены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - чумовый капитал будет выдаваться при рождении или усыновлении не... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T21:43
2021-08-09T22:00
ямало-ненецкий автономный округ
общество
надым
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Условия предоставления чумового капитала улучшены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - чумовый капитал будет выдаваться при рождении или усыновлении не только третьего, но и четвертого или последующего ребенка, заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Надыма."Когда "принимали" чумовый капитал, написали в постановлении – "за третьего ребенка". Но у многих наших коренных семей рождаются четвертый, пятый и последующие дети. Конечно, они тоже должны получать поддержку. Спасибо тундровикам, что быстро нам подсказали. Исправим эту несправедливость, и все многодетные семьи смогут воспользоваться этой мерой", – приводятся слова Артюхова в сообщении пресс-службы губернатора.При этом мера поддержки будет оказываться один раз. Ранее в законе о чумовом капитале был обозначен только третий ребенок. Но при детальной проработке вопроса выяснилась деталь – у родителей в возрасте до 35 лет, ведущих традиционный образ жизни, мог появиться после 1 января 2021 года четвертый или даже пятый ребенок, а третий родился ранее, до введения меры. После внесения изменений в региональный закон еще 53 семьи коренных северян смогут воспользоваться региональной мерой поддержки в этом году."Специалисты департамента завершили разработку поправок в профильный закон о гарантиях для ямальцев, ведущих традиционный образ жизни. По инициативе правительства округа он внесен на рассмотрение депутатам законодательного собрания ЯНАО. По прогнозам, поправки рассмотрят уже в августе", – приводит пресс-служба слвоа директора государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрия Погорелого.В комплект входит все необходимое для собственного жилища – шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печь и нарты. Его стоимость - почти полмиллиона рублей. Право на региональный материнский капитал в размере 500 тысяч рублей, который выдается в округе на третьего и всех последующих детей, у семьи сохраняется.Решение о внедрении новой меры поддержки для семей коренных ямальцев принято главой региона. Об этом он заявил в ходе ежегодного доклада. С 25 марта чумовый капитал получили четыре семьи. Еще четыре семьи получили сертификаты, комплекты получат по возвращении с мест кочевий. Всего до конца года мерой поддержки воспользуется порядка 100 семей коренных северян. Указанные мероприятия решают задачи нацпроекта "Демография".
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общество, надым, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов
21:43 09.08.2021 (обновлено: 22:00 09.08.2021)
 
Условия предоставления чумового капитала улучшены на Ямале

Условия предоставления чумового капитала улучшены на Ямале

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтойбище родовой общины коренных малочисленных народов Севера "Дянки-Кой" в Ямало-Ненецком автономном округе
Стойбище родовой общины коренных малочисленных народов Севера Дянки-Кой в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Условия предоставления чумового капитала улучшены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - чумовый капитал будет выдаваться при рождении или усыновлении не только третьего, но и четвертого или последующего ребенка, заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Надыма.
"Когда "принимали" чумовый капитал, написали в постановлении – "за третьего ребенка". Но у многих наших коренных семей рождаются четвертый, пятый и последующие дети. Конечно, они тоже должны получать поддержку. Спасибо тундровикам, что быстро нам подсказали. Исправим эту несправедливость, и все многодетные семьи смогут воспользоваться этой мерой", – приводятся слова Артюхова в сообщении пресс-службы губернатора.
При этом мера поддержки будет оказываться один раз. Ранее в законе о чумовом капитале был обозначен только третий ребенок. Но при детальной проработке вопроса выяснилась деталь – у родителей в возрасте до 35 лет, ведущих традиционный образ жизни, мог появиться после 1 января 2021 года четвертый или даже пятый ребенок, а третий родился ранее, до введения меры. После внесения изменений в региональный закон еще 53 семьи коренных северян смогут воспользоваться региональной мерой поддержки в этом году.
"Специалисты департамента завершили разработку поправок в профильный закон о гарантиях для ямальцев, ведущих традиционный образ жизни. По инициативе правительства округа он внесен на рассмотрение депутатам законодательного собрания ЯНАО. По прогнозам, поправки рассмотрят уже в августе", – приводит пресс-служба слвоа директора государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрия Погорелого.
Современная жилая застройка в Салехарде - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 17:11Ямало-Ненецкий автономный округ
Меры поддержки семей помогли увеличить рождаемость на Ямале, заявили власти
В комплект входит все необходимое для собственного жилища – шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печь и нарты. Его стоимость - почти полмиллиона рублей. Право на региональный материнский капитал в размере 500 тысяч рублей, который выдается в округе на третьего и всех последующих детей, у семьи сохраняется.
Решение о внедрении новой меры поддержки для семей коренных ямальцев принято главой региона. Об этом он заявил в ходе ежегодного доклада. С 25 марта чумовый капитал получили четыре семьи. Еще четыре семьи получили сертификаты, комплекты получат по возвращении с мест кочевий. Всего до конца года мерой поддержки воспользуется порядка 100 семей коренных северян. Указанные мероприятия решают задачи нацпроекта "Демография".

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Ямало-Ненецкий автономный округОбществоНадымЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий Артюхов
 
 
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