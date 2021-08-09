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"Система — 112" в Москве приняла более 2,7 миллиона вызовов за семь месяцев
"Система — 112" в Москве приняла более 2,7 миллиона вызовов за семь месяцев - РИА Новости, 09.08.2021
"Система — 112" в Москве приняла более 2,7 миллиона вызовов за семь месяцев
Операторы московской "Системы-112" за семь месяцев 2021 года приняли свыше 2,7 миллиона вызовов, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T08:31
2021-08-09T08:31
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Операторы московской "Системы-112" за семь месяцев 2021 года приняли свыше 2,7 миллиона вызовов, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."На сегодняшний день "Система-112" превратилась в эффективную структуру, работа которой востребована жителями и крайне важна для полноценного функционирования города. Число вызовов с каждым годом увеличивается, поэтому сегодня в смену выходят 65 операторов, которые ежесуточно обрабатывают около 13 тысяч звонков", — сообщил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что чаще всего москвичи вызывали по номеру "112" скорую помощь и полицию. Более 400 тысяч звонков были связаны с вопросами консультационно-справочного характера."Процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован. Оператор за одну минуту выясняет, что случилось, уточняет детали и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду", - добавил заммэра.Бирюков сообщил, что в настоящее время столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с 226 экстренными и аварийными службами города, "Системами-112" Московской и Калужской областей.В минувшем году была проведена большая работа по подключению к "Системе-112" всех операторов связи, теперь их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика.
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общество, москва, петр бирюков
08:31 09.08.2021
 
"Система — 112" в Москве приняла более 2,7 миллиона вызовов за семь месяцев

Заммэра Москвы Бирюков: операторы "Системы — 112" приняли более 2,7 миллиона вызовов за семь месяцев

© Фото : ГКУ "Система 112"Операторы службы 112
Операторы службы 112 - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : ГКУ "Система 112"
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Операторы московской "Системы-112" за семь месяцев 2021 года приняли свыше 2,7 миллиона вызовов, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На сегодняшний день "Система-112" превратилась в эффективную структуру, работа которой востребована жителями и крайне важна для полноценного функционирования города. Число вызовов с каждым годом увеличивается, поэтому сегодня в смену выходят 65 операторов, которые ежесуточно обрабатывают около 13 тысяч звонков", — сообщил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что чаще всего москвичи вызывали по номеру "112" скорую помощь и полицию. Более 400 тысяч звонков были связаны с вопросами консультационно-справочного характера.
"Процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован. Оператор за одну минуту выясняет, что случилось, уточняет детали и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду", - добавил заммэра.
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Бирюков сообщил, что в настоящее время столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с 226 экстренными и аварийными службами города, "Системами-112" Московской и Калужской областей.
В минувшем году была проведена большая работа по подключению к "Системе-112" всех операторов связи, теперь их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика.
 
ОбществоМоскваПетр Бирюков
 
 
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