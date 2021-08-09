https://ria.ru/20210809/vyzovy-1744988222.html

"Система — 112" в Москве приняла более 2,7 миллиона вызовов за семь месяцев

"Система — 112" в Москве приняла более 2,7 миллиона вызовов за семь месяцев - РИА Новости, 09.08.2021

"Система — 112" в Москве приняла более 2,7 миллиона вызовов за семь месяцев

Операторы московской "Системы-112" за семь месяцев 2021 года приняли свыше 2,7 миллиона вызовов, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T08:31

2021-08-09T08:31

2021-08-09T08:31

общество

москва

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577425063_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_aa91a52a50e8c14d9977f363ed4d3bbd.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Операторы московской "Системы-112" за семь месяцев 2021 года приняли свыше 2,7 миллиона вызовов, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."На сегодняшний день "Система-112" превратилась в эффективную структуру, работа которой востребована жителями и крайне важна для полноценного функционирования города. Число вызовов с каждым годом увеличивается, поэтому сегодня в смену выходят 65 операторов, которые ежесуточно обрабатывают около 13 тысяч звонков", — сообщил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что чаще всего москвичи вызывали по номеру "112" скорую помощь и полицию. Более 400 тысяч звонков были связаны с вопросами консультационно-справочного характера."Процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован. Оператор за одну минуту выясняет, что случилось, уточняет детали и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду", - добавил заммэра.Бирюков сообщил, что в настоящее время столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с 226 экстренными и аварийными службами города, "Системами-112" Московской и Калужской областей.В минувшем году была проведена большая работа по подключению к "Системе-112" всех операторов связи, теперь их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика.

https://ria.ru/20210806/moskva-1744614207.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, петр бирюков