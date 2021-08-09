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Туризм
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Для заселения в отели Владимирской области справки больше не нужны
Для заселения в отели Владимирской области справки больше не нужны - РИА Новости, 09.08.2021
Для заселения в отели Владимирской области справки больше не нужны
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отменил введенные 15 июля коронавирусные ограничения при заселении в объекты размещения, сообщается на сайте... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T19:47
2021-08-09T19:47
туризм
владимирская область
новости - туризм
туристы
владимир сипягин
коронавирус covid-19
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отменил введенные 15 июля коронавирусные ограничения при заселении в объекты размещения, сообщается на сайте правительства региона.Для того, чтобы въехать в гостиницу или отель, туристам больше не нужно предъявлять QR-код, сертификат о прохождении вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном COVID-19.Уточняется, что все места временного проживания обязаны продолжать соблюдать установленные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности.
https://ria.ru/20210809/turisty-1745057054.html
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владимирская область, новости - туризм, туристы, владимир сипягин, коронавирус covid-19, куда поехать в выходные
19:47 09.08.2021
 

Для заселения в отели Владимирской области справки больше не нужны

© Фото : из личного архива Юлии БеловойСуздаль, Владимирская область
Суздаль, Владимирская область - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© Фото : из личного архива Юлии Беловой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отменил введенные 15 июля коронавирусные ограничения при заселении в объекты размещения, сообщается на сайте правительства региона.
Для того, чтобы въехать в гостиницу или отель, туристам больше не нужно предъявлять QR-код, сертификат о прохождении вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном COVID-19.
Уточняется, что все места временного проживания обязаны продолжать соблюдать установленные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности.
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ТуризмВладимирская областьНовости - ТуризмтуристыВладимир СипягинКоронавирус COVID-19куда поехать в выходные
 
 
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