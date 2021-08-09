https://ria.ru/20210809/vladimir-1745068078.html

Для заселения в отели Владимирской области справки больше не нужны

Для заселения в отели Владимирской области справки больше не нужны - РИА Новости, 09.08.2021

Для заселения в отели Владимирской области справки больше не нужны

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отменил введенные 15 июля коронавирусные ограничения при заселении в объекты размещения, сообщается на сайте... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T19:47

2021-08-09T19:47

2021-08-09T19:47

туризм

владимирская область

новости - туризм

туристы

владимир сипягин

коронавирус covid-19

куда поехать в выходные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155315/80/1553158051_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_686eb25885e690f953c888865764f28d.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отменил введенные 15 июля коронавирусные ограничения при заселении в объекты размещения, сообщается на сайте правительства региона.Для того, чтобы въехать в гостиницу или отель, туристам больше не нужно предъявлять QR-код, сертификат о прохождении вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном COVID-19.Уточняется, что все места временного проживания обязаны продолжать соблюдать установленные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности.

https://ria.ru/20210809/turisty-1745057054.html

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, новости - туризм, туристы, владимир сипягин, коронавирус covid-19, куда поехать в выходные