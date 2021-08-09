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Верующие отмечают Пантелеимонов день

Верующие отмечают Пантелеимонов день - РИА Новости, 09.08.2021

Верующие отмечают Пантелеимонов день

Русская православная церковь празднует день памяти святого Пантелеимона. В народе его почитают как главного "небесного целителя". РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T00:00

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2021-08-09T00:00

религия

стамбул

русская православная церковь

религиозные праздники

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Русская православная церковь празднует день памяти святого Пантелеимона. В народе его почитают как главного "небесного целителя".Сведений о жизни святого Пантелеимона очень мало. До наших дней дошли лишь обрывки биографии. Он родился в конце III века в Никомедии (город неподалеку от современного Стамбула) в богатой языческой семье. В одной из видных языческих школ юноша освоил искусство врачевания. Тогда же он познакомился с пресвитером Никомедии Ермолаем. Священник крестил молодого человека под именем Пантелеимон — в переводе с греческого "всемилостивый".Пантелеимон лечил людей безвозмездно. Этим он навлек на себя гнев других лекарей, которые брали за свои услуги немалую плату. Завистники донесли на Пантелеимона римскому императору. Правитель призвал целителя и потребовал опровергнуть донос. Тогда святой предложил императору позвать одного неизлечимого больного и устроить испытание. Кто исцелит его: он или языческие жрецы — вера того и будет истинной.Согласно житию, языческие жрецы не сумели вылечить больного, а Пантелеимон силой молитвы даровал расслабленному исцеление. Многие очевидцы чуда уверовали тогда во Христа. Однако император, напротив, разгневался и приказал пытать Пантелеимона, а затем бросить его с тяжелым камнем в море. Но святой остался невредим, тогда его снова подвергли истязаниям: повесили на дереве, жгли свечами, рвали железными щипцами, колесовали, бросали в кипящее олово, пытались утопить в море. После всех мучений святой остался жив. Даже дикие звери, которым он был брошен на растерзание, не тронули Пантелеимона, а лизали ему ноги.После всех пыток святого приговорили к усекновению головы. Житие гласит, что когда Пантелеимону отрубили голову, то из раны потекло вместо крови молоко. Брошенное в костер тело святого не сгорело и после было погребено христианами. За перенесенные страдания Церковь возвела его в сан великомученика. А в народе он стал известен прежде всего как целитель.Святому Пантелеимону молятся в христианских храмах во всем мире. Однако наибольшую любовь он снискал в Русской церкви, где его почитают с конца XI века. Сложилась даже традиция: при той или иной болезни просить помощи и исцеления у иконы святого Пантелеимона.

https://ria.ru/20210802/ilin-1743672990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стамбул, русская православная церковь, религиозные праздники