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Путин поручил доложить о доставке вакцин медицинским организациям
Путин поручил доложить о доставке вакцин медицинским организациям - РИА Новости, 09.08.2021
Путин поручил доложить о доставке вакцин медицинским организациям
Президент России Владимир Путин поручил доложить до 10 августа о доставке вакцин от производителей до медорганизаций, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T16:50
2021-08-09T16:50
2021-08-09T16:50
общество
владимир путин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 10 августа о доставке вакцин от производителей до медорганизаций, сообщается на сайте Кремля."Полномочным представителям президента РФ в федеральных округах совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить координацию деятельности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ по своевременной доставке вакцин от производителей до медицинских организаций (пунктов вакцинации) на территориях субъектов РФ и организовать ежесуточный мониторинг такой доставки", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - до 10 августа, далее – один раз в месяц. Ответственные - полномочные представители президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ.
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РИА Новости
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общество, владимир путин, здоровье - общество, россия
Путин поручил доложить о доставке вакцин медицинским организациям
Президент Путин поручил доложить о доставке вакцин от производителей до медицинских организаций