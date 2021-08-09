https://ria.ru/20210809/vaktsiny-1745078481.html

Путин поручил доложить о доставке вакцин медицинским организациям

Путин поручил доложить о доставке вакцин медицинским организациям - РИА Новости, 09.08.2021

Путин поручил доложить о доставке вакцин медицинским организациям

Президент России Владимир Путин поручил доложить до 10 августа о доставке вакцин от производителей до медорганизаций, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T16:50

2021-08-09T16:50

2021-08-09T16:50

общество

владимир путин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 10 августа о доставке вакцин от производителей до медорганизаций, сообщается на сайте Кремля."Полномочным представителям президента РФ в федеральных округах совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить координацию деятельности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ по своевременной доставке вакцин от производителей до медицинских организаций (пунктов вакцинации) на территориях субъектов РФ и организовать ежесуточный мониторинг такой доставки", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения - до 10 августа, далее – один раз в месяц. Ответственные - полномочные представители президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, здоровье - общество, россия