Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20210809/udobreniya-1745057963.html
Чибис: Мурманская область обеспечит помощь в транзите удобрений Белоруссии
Чибис: Мурманская область обеспечит помощь в транзите удобрений Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2021
Чибис: Мурманская область обеспечит помощь в транзите удобрений Белоруссии
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что регион поддерживает инициативу президента Белоруссии о возможном транзите белорусских удобрений и готов... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:04
2021-08-09T15:04
мурманская область
белоруссия
андрей чибис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735463327_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_6ec5b20b6ba2f4e214d587a0f021dd42.jpg
МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что регион поддерживает инициативу президента Белоруссии о возможном транзите белорусских удобрений и готов предоставить максимально выгодные условия."Мы поддерживаем инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мурманская область в свою очередь готова предложить максимально выгодные условия для перегрузки калийных удобрений через наш регион. Безусловными нашими плюсами являются незамерзающий порт и уникальные арктические льготы", - процитировало слова губернатора министерство информационной политики.В правительстве региона также заявили, что власти Мурманской области и крупнейшие региональные стивидорные компании в мае этого года уже проводили переговоры с Минтрансом и Таможенным комитетом Белоруссии по переориентации калийных грузов в областные терминалы.Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления Евросоюза и, в частности, Литвы о возможном перекрытии транзита белорусских калийных удобрений через свои морские порты, заявил, что Минск перенаправит этот объем в порты Мурманска.Россия и Белоруссия в феврале подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты РФ. Документ предусматривает перевалку предприятиями Белоруссии более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.
https://ria.ru/20210730/kabel-1743646371.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735463327_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_a1c53ac17ab25b9a96a040c6ecf73823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, андрей чибис
15:04 09.08.2021
 

Чибис: Мурманская область обеспечит помощь в транзите удобрений Белоруссии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что регион поддерживает инициативу президента Белоруссии о возможном транзите белорусских удобрений и готов предоставить максимально выгодные условия.
"Мы поддерживаем инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мурманская область в свою очередь готова предложить максимально выгодные условия для перегрузки калийных удобрений через наш регион. Безусловными нашими плюсами являются незамерзающий порт и уникальные арктические льготы", - процитировало слова губернатора министерство информационной политики.
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 15:58Мурманская область
В Мурманске запустили производство кабеля для "Полярного экспресса"
В правительстве региона также заявили, что власти Мурманской области и крупнейшие региональные стивидорные компании в мае этого года уже проводили переговоры с Минтрансом и Таможенным комитетом Белоруссии по переориентации калийных грузов в областные терминалы.
"Уже сейчас эти грузы готов принимать Мурманский Балкерный терминал, который уже переваливает широкую линейку удобрений. Кроме того, на западном берегу появится новый терминал по обработке удобрений "Тулома", являющийся резидентом ТОР "Столица Арктики". Прямой выход в нейтральные воды и незамерзающий порт в купе с налоговыми льготами - неоспоримое преимущество Мурманска", - пояснили в правительстве.
Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления Евросоюза и, в частности, Литвы о возможном перекрытии транзита белорусских калийных удобрений через свои морские порты, заявил, что Минск перенаправит этот объем в порты Мурманска.
Россия и Белоруссия в феврале подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты РФ. Документ предусматривает перевалку предприятиями Белоруссии более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.
 
Мурманская областьБелоруссияАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31Близ границы Афганистана завершились учения с участием российских военных
07:26В Приангарье сотрудников школы-интерната задержали за избиение подростков
07:24Программисты придумали, как ускорить доставку сердечников в больницы
07:20Источник: переговоры в Дохе по Афганистану начнутся во вторник
07:15Источник: НАСА назвало Роскосмосу причину проблем со Starliner
07:03NI рассказал о превосходстве Су-35С над американским F-22
06:33Все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио оказались отрицательными
06:30Четверть работодателей готовы уволить тех, кто "злоупотребляет" больничными
06:25Красноярский парк предупредил туристов о голодных медведях
06:11Украинский генерал рассказал о страхе Зеленского перед Путиным
05:38Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
05:35Сестра Ким Чен Ына прокомментировала "безумные" учения США с Южной Кореей
05:26Названо главное средство в борьбе с бессонницей
05:05Вблизи таджикско-афганской границы началась активная фаза учений
04:03Инфекционист рассказал о группе риска и проявлениях постковидного синдрома
04:02Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19
04:00Мексиканский картель пригрозил журналистке за предвзятое освещение в СМИ
03:43США решили убедить талибов отказаться от наступления в Афганистане
03:20Исследование показало, стимулируют ли работников привиться от COVID-19
03:18Автоэксперт назвал деталь машины, которая может вогнать вас в долги
Лента новостейМолния