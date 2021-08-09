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Чибис: Мурманская область обеспечит помощь в транзите удобрений Белоруссии

Чибис: Мурманская область обеспечит помощь в транзите удобрений Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2021

Чибис: Мурманская область обеспечит помощь в транзите удобрений Белоруссии

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что регион поддерживает инициативу президента Белоруссии о возможном транзите белорусских удобрений и готов... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T15:04

2021-08-09T15:04

2021-08-09T15:04

мурманская область

белоруссия

андрей чибис

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МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что регион поддерживает инициативу президента Белоруссии о возможном транзите белорусских удобрений и готов предоставить максимально выгодные условия."Мы поддерживаем инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мурманская область в свою очередь готова предложить максимально выгодные условия для перегрузки калийных удобрений через наш регион. Безусловными нашими плюсами являются незамерзающий порт и уникальные арктические льготы", - процитировало слова губернатора министерство информационной политики.В правительстве региона также заявили, что власти Мурманской области и крупнейшие региональные стивидорные компании в мае этого года уже проводили переговоры с Минтрансом и Таможенным комитетом Белоруссии по переориентации калийных грузов в областные терминалы.Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления Евросоюза и, в частности, Литвы о возможном перекрытии транзита белорусских калийных удобрений через свои морские порты, заявил, что Минск перенаправит этот объем в порты Мурманска.Россия и Белоруссия в феврале подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты РФ. Документ предусматривает перевалку предприятиями Белоруссии более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.

https://ria.ru/20210730/kabel-1743646371.html

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белоруссия, андрей чибис