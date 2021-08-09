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Чибис: Мурманская область обеспечит помощь в транзите удобрений Белоруссии
Чибис: Мурманская область обеспечит помощь в транзите удобрений Белоруссии - РИА Новости, 09.08.2021
Чибис: Мурманская область обеспечит помощь в транзите удобрений Белоруссии
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что регион поддерживает инициативу президента Белоруссии о возможном транзите белорусских удобрений и готов... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T15:04
2021-08-09T15:04
2021-08-09T15:04
мурманская область
белоруссия
андрей чибис
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МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что регион поддерживает инициативу президента Белоруссии о возможном транзите белорусских удобрений и готов предоставить максимально выгодные условия."Мы поддерживаем инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мурманская область в свою очередь готова предложить максимально выгодные условия для перегрузки калийных удобрений через наш регион. Безусловными нашими плюсами являются незамерзающий порт и уникальные арктические льготы", - процитировало слова губернатора министерство информационной политики.В правительстве региона также заявили, что власти Мурманской области и крупнейшие региональные стивидорные компании в мае этого года уже проводили переговоры с Минтрансом и Таможенным комитетом Белоруссии по переориентации калийных грузов в областные терминалы.Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления Евросоюза и, в частности, Литвы о возможном перекрытии транзита белорусских калийных удобрений через свои морские порты, заявил, что Минск перенаправит этот объем в порты Мурманска.Россия и Белоруссия в феврале подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты РФ. Документ предусматривает перевалку предприятиями Белоруссии более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.
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белоруссия, андрей чибис
МУРМАНСК, 9 авг – РИА Новости.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
заявил, что регион поддерживает инициативу президента Белоруссии о возможном транзите белорусских удобрений и готов предоставить максимально выгодные условия.
"Мы поддерживаем инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мурманская область в свою очередь готова предложить максимально выгодные условия для перегрузки калийных удобрений через наш регион. Безусловными нашими плюсами являются незамерзающий порт и уникальные арктические льготы", - процитировало слова губернатора министерство информационной политики.
В правительстве региона также заявили, что власти Мурманской области и крупнейшие региональные стивидорные компании в мае этого года уже проводили переговоры с Минтрансом и Таможенным комитетом Белоруссии по переориентации калийных грузов в областные терминалы.
"Уже сейчас эти грузы готов принимать Мурманский Балкерный терминал, который уже переваливает широкую линейку удобрений. Кроме того, на западном берегу появится новый терминал по обработке удобрений "Тулома", являющийся резидентом ТОР "Столица Арктики". Прямой выход в нейтральные воды и незамерзающий порт в купе с налоговыми льготами - неоспоримое преимущество Мурманска", - пояснили в правительстве.
Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления Евросоюза и, в частности, Литвы о возможном перекрытии транзита белорусских калийных удобрений через свои морские порты, заявил, что Минск перенаправит этот объем в порты Мурманска.
Россия и Белоруссия в феврале подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты РФ. Документ предусматривает перевалку предприятиями Белоруссии более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.