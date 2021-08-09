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Житель Приамурья пойдет под суд за убийство младенца
Житель Приамурья пойдет под суд за убийство младенца - РИА Новости, 09.08.2021
Житель Приамурья пойдет под суд за убийство младенца
Мужчина, обвиняемый в убийстве полуторамесячного мальчика в Амурской области, пойдет под суд, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T09:51
2021-08-09T09:51
происшествия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве полуторамесячного мальчика в Амурской области, пойдет под суд, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.По данным следствия, 6 марта житель посёлка Магдагачи, проживающий с сожительницей и двумя её малолетними детьми, "нанёс полуторамесячному ребёнку телесные повреждения, несовместимые с жизнью". После чего он отнёс мальчика в кровать, где на следующее утро обнаружил мёртвым. Мать в это время со старшим ребенком находилась в гостях у матери."Завершено расследование уголовного дела по обвинению 21-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)... Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Добавляется, что мать погибшего мальчика привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
https://ria.ru/20210809/ubiystvo-1744993892.html
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происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
09:51 09.08.2021
 
Житель Приамурья пойдет под суд за убийство младенца

В Амурской области мужчина, обвиняемый в убийстве полуторамесячного мальчика, пойдет под суд

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве полуторамесячного мальчика в Амурской области, пойдет под суд, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
По данным следствия, 6 марта житель посёлка Магдагачи, проживающий с сожительницей и двумя её малолетними детьми, "нанёс полуторамесячному ребёнку телесные повреждения, несовместимые с жизнью". После чего он отнёс мальчика в кровать, где на следующее утро обнаружил мёртвым. Мать в это время со старшим ребенком находилась в гостях у матери.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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"Завершено расследование уголовного дела по обвинению 21-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)... Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Добавляется, что мать погибшего мальчика привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
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ПроисшествияАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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