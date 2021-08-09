https://ria.ru/20210809/ubiystvo-1744995522.html

Житель Приамурья пойдет под суд за убийство младенца

Житель Приамурья пойдет под суд за убийство младенца - РИА Новости, 09.08.2021

Житель Приамурья пойдет под суд за убийство младенца

Мужчина, обвиняемый в убийстве полуторамесячного мальчика в Амурской области, пойдет под суд, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК... РИА Новости, 09.08.2021

2021-08-09T09:51

2021-08-09T09:51

2021-08-09T09:51

происшествия

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве полуторамесячного мальчика в Амурской области, пойдет под суд, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.По данным следствия, 6 марта житель посёлка Магдагачи, проживающий с сожительницей и двумя её малолетними детьми, "нанёс полуторамесячному ребёнку телесные повреждения, несовместимые с жизнью". После чего он отнёс мальчика в кровать, где на следующее утро обнаружил мёртвым. Мать в это время со старшим ребенком находилась в гостях у матери."Завершено расследование уголовного дела по обвинению 21-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)... Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Добавляется, что мать погибшего мальчика привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

https://ria.ru/20210809/ubiystvo-1744993892.html

https://ria.ru/20210809/sud-1744987222.html

амурская область

россия

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происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), россия