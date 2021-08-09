https://ria.ru/20210809/ubiystvo-1744995522.html
Житель Приамурья пойдет под суд за убийство младенца
Житель Приамурья пойдет под суд за убийство младенца - РИА Новости, 09.08.2021
Житель Приамурья пойдет под суд за убийство младенца
Мужчина, обвиняемый в убийстве полуторамесячного мальчика в Амурской области, пойдет под суд, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК... РИА Новости, 09.08.2021
2021-08-09T09:51
2021-08-09T09:51
2021-08-09T09:51
происшествия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве полуторамесячного мальчика в Амурской области, пойдет под суд, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.По данным следствия, 6 марта житель посёлка Магдагачи, проживающий с сожительницей и двумя её малолетними детьми, "нанёс полуторамесячному ребёнку телесные повреждения, несовместимые с жизнью". После чего он отнёс мальчика в кровать, где на следующее утро обнаружил мёртвым. Мать в это время со старшим ребенком находилась в гостях у матери."Завершено расследование уголовного дела по обвинению 21-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)... Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Добавляется, что мать погибшего мальчика привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
https://ria.ru/20210809/ubiystvo-1744993892.html
https://ria.ru/20210809/sud-1744987222.html
амурская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Житель Приамурья пойдет под суд за убийство младенца
В Амурской области мужчина, обвиняемый в убийстве полуторамесячного мальчика, пойдет под суд